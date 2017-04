Wikitribune od zakladatele Wikipedie staví hráz proti falešným zprávám

Zakladatel internetové encyklopedie Wikipedia Jimmy Wales připravuje zpravodajský server Wikitribune, který bude přinášet neutrální zprávy založené na faktech. Počítá jak s profesionálními novináři, tak s dobrovolníky, kteří tak mají společně bojovat proti záplavě falešných zpráv.

Služba Wikitribune bude stejně jako Wikipedie nabízet zprávy zdarma a bez reklamy. Peníze na provoz chce získat od dárců. Tímto modelem financování se chce Wales vyhnout „honbě za klikanci“ u reklamou financovaných médií, která pode něj ovlivňuje úroveň zpravodajství.

Wikitribune má podle BBC řadu prvků společných s Wikipedií. Požaduje například, aby autoři příspěvků uváděli zdroje předkládaných faktů, a spoléhá se na veřejnost při editaci a zachovávání správnosti článků.

Kontrola odborníky

Změny na stránkách Wikitribune nicméně budou podléhat schválení ze strany pracovníků služby či pověřených dobrovolníků. Wikitribune bude navíc disponovat týmem placených autorů. To by mohlo výrazně omezit problém, který se občas na Wikipedii objeví, když některá hesla editují pracovníci PR oddělení nebo vtipálci, jako se to stalo nedávno u kauzy s Burger Kingem.

Wikipedii totiž netvoří placený redakční tým, články a jejich úpravy jsou dílem uživatelské komunity a každý, kdo si nějaké heslo přečte, může navrhnout úpravy či případně vytvořit nový záznam.

Wikitribune se rozběhne 24. května.