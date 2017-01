Microsoft chystá další Windows. S podobným nápadem už jednou pohořel

Hned zkraje je potřeba říci, že Microsoft ještě nic nepředstavil ani oficiálně nepotvrdil - to, že se chystají Windows 10 Cloud a Windows 10 Cloud N, je patrné z vývojového kitu (SDK) pro Windows 10 s pořadovým číslem 15003.

Windows 10 Cloud by podle všeho měla být odlehčená a tedy i levnější verze Windows 10 ve stylu neúspěšných Windows RT s tím, že by mělo být možné spustit všechny Unified Windows Platform aplikace z Windows Store. Tím by Microsoft získal platformu, která by mohla konkurovat levným tabletům s OS Android a chromebookům s Chrome OS. Právě Chrome OS, ve kterém bude nově možné instalovat „androidí“ aplikace z Google Play, je pro současné Windows nemalou hrozbou.

Co byla Windows RT? Operační systém určený pro tablety a levné hybridní zařízení. Microsoft s Windows RT měl velké plány a chtěl je jako exkluzivní zboží uvolňovat pro výrobce po celém světě postupně. Zájem však byl mizivý a ti výrobci, kteří Windows RT zkusili, od nich hned dali ruce pryč. Microsoft totiž nedokázal pro uživatele systému zajistit ani základní podporu. Ve Windows Store v začátcích chyběly i naprosto základní aplikace jako jsou Facebook nebo jakékoliv aplikace pro IM, grafické editory, atd. Bohužel i dnes působí oficiální obchod s aplikacemi v porovnání například s Google Play, jako velmi chudý příbuzný. Windows RT nakonec znamenaly pro Microsoft ztrátu přes 900 milionů dolarů. Lví podíl na ní měly statisíce vyrobených a neprodaných tabletů Surface.

Pokud by Microsoft u Windows 10 Cloud využil dříve oznámeného CSHELL (Composable Shell - příkazový procesor, který provede to, co uživatel zadá v grafickém rozhraní), mohla by se konečně naplnit vize „One Windows“, tedy univerzálního systému pro různé druhy zařízení - klasických PC, tabletů s procesory ARM, HoloLens nebo třeba herní konzole XBox.

Microsoft přitom již dříve připravil společně se společností Qualcomm emulátor, pomocí kterého bude možné ve Windows spuštěných na zařízení s ARM procesorem spouštět aplikace vytvořené pro Windows PC.

Majitelům původních tabletů Surface z let 2012 - 2013 s operačním systémem Windows RT (8.1 RT) tak (možná) svitla naděje, že by se z jejich zcela nepoužitelných přístrojů opět stala zařízení pro alespoň základní úkony.