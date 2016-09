Tipy na zajímavé weby: mapa kvality vody ke koupání

Kvalita vody v přírodních koupalištích

Kde zjistit, zda je voda vhodná ke koupání? Odpověď přináší web KoupacíVody.cz.

Na mapě Česka zobrazuje přírodní koupaliště a referuje o nich. Sběr a vyhodnocení kvality koupacích vod probíhá během koupací sezony (zpravidla od května do září) krajskými hygienickými stanicemi (KHS) nebo provozovateli koupališť minimálně jednou měsíčně či spíše častěji. Následně se objevují na tomto webu. Vhodnost vody ke koupání je na mapě patrná ihned díky barevným smajlíkům – modrý a zelený je v pořádku, oranžový, červený a černý značí nevhodnost koupání. Stačí si tak vyhlídnout požadované koupaliště, kliknout na něj a v detailu přečíst historii kontrol. Ihned zjistíte, jak je na tom voda s kvalitou, kdy naposledy byla kontrola provedena a případně kdo je provozovatelem.

Hodnocení restaurací a hospod

Kam dnes vyrazit na oběd či večeři? Pokud se nacházíte ve městě, kde jste doma, patrně to víte, ale pokud jste v cizím městě, mohl by vám pomoci tento web.

Přináší hodnocení restaurací, hospod, kaváren, vináren a vůbec putyk všech druhů a kvalit. Dostaveníčko si zde tak dávají všichni, kteří se chtějí dobře najíst a případně se o svůj zážitek s nějakým restauračním zařízením podělit s ostatními návštěvníky. Web lze tedy používat dvěma způsoby – jako čtenář či zpravodaj. Tak se lze podělit s ostatními o informace, které je můžou nalákat na dobrý kulinářský zážitek či ochránit před bolením břicha. Recenze lze řadit podle kategorií, nechybí fulltextové vyhledávání a dokonce lze vybírat z interaktivní mapy. Nacházejí se zde kontakty na restauraci, informace o nabízených službách (druh kuchyně, zda berou stravenky, a lze platit kartou apod.) či jaké pivo točí a další užitečné údaje. Záznamy lze komentovat a v blogu se objevují články týkající se hospod a kvality pohostinství obecně.

Mapa kamerových systémů v Praze

Velký bratr nikdy nespí. Pokud si myslíte, že nejste sledováni na každém kroku, stačí zvednout oči a rozhlédnout se kolem sebe. Nacházíte-li se na frekventovaném místě, bude vás vidět minimálně jedna kamera.

Kamery jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Vidí vše, co se děje v případě problémů jako násilnictví či loupeže, jsou však situace, kdybychom je opravdu nepotřebovali. Občanské sdružení Iuridicum Remedium si tak řeklo dost a na internetu vytvořilo mapu bezpečnostních i dopravních kamer v Praze. Mapa pracuje na platformě OpenStreetMap, svobodné editovatelné mapě celého světa, kterou tvoří samotní uživatelé. Tak kamery můžete přidávat třeba i vy. Cílem je vytvořit obsáhlý přehled očí velkého bratra, aby člověk věděl, kde všude je sledován. Nutno však podotknout, že v systému se nachází pouze zlomek kamer, kterými jsme obklopeni v hlavním městě.

Uwwwízlo v síti

Web Napištejim.cz snadným způsobem umožňuje kontaktovat politiky. Je to taková živá brána e-mailové komunikace mezi občany a konkrétními politiky zasedajícími v městských a obecních radách. Po zadání adresy se zobrazí seznam lidí v poslanecké sněmovně, senátu a zastupitelů města. Těm potom svůj názor snadno adresujete pomocí formuláře.

Dýchá se vám dnes hůře než jindy? A nemohou za to špatné rozptylové podmínky? Snadno to zjistíte na webu o aktuální smogové situaci v ČR. Města jsou roztříděna do krajů a u nich nechybí detailní informace o kvalitě ovzduší.

Hledáte podrobnosti o vybraném pivu? Chcete vědět, kde se vaří, jak chutná a znát i další informace? Potom zavítejte do databáze piv Pivo-pivo.cz.