Tipy na zajímavé weby: Analýza odhalí, s kým si nejčastěji píšete

Váš Gmail pod analýzou

Gmail.com je jedna z nejoblíbenějších světových freemailových poštovních služeb. Používá ji již více jak miliarda uživatelů. Abyste ji mohli využívat lépe, vznikla služba na procházení pošty. Zjednodušeně řečeno rozebírá e-maily, které dorazily do vaší schránky.

Pro aktivaci je nutné nejprve na webu GmailMeter.com tlačítkem Get my report zažádat o povolení přístupu služby do účtu na Gmailu. Služba následně začne analyzovat vaše e-maily. V závislosti na tom, kolik jich je, jak často píšete a dostáváte e-maily, to může trvat několik sekund, ale i minut. Poté se zobrazí stránka s podrobnými číselnými i grafickými informacemi o využívání Gmailu. Údaje jsou vždy za měsíc. Hned v úvodu se dozvíte, ve kterých hodinách a dnech nejčastěji e-maily posíláte. Zajímavou statistikou je jistě tzv. doba odezvy, tedy za jak dlouho průměrně na e-maily odpovídáte a nechybí ani čas pro nejrychlejší odpověď. V další části máte možnost prohlédnout si, s kým nejčastěji si píšete a kdy je nejvhodnější doba mu odpovědět. V tabulce jsou analyzovány TOP kontakty, s počtem e-mailů a časové údaje s reakční dobou. Závěrem nechybí ani počet o celkově došlých a odeslaných e-mailech a další statistiky. Tento report budete pravidelně na měsíční bázi dostávat do svého e-mailu a tak máte možnost se dozvědět, jak se v jednotlivých měsících vaše práce s e-maily liší, což může být vhodné třeba i pro zlepšení produktivity.

Databáze kradených věcí

Ztracený či odcizený předmět není nutné hned odepsat. Lze po něm začít pátrat a to třeba i na internetu. Dokonce existují specializované weby, které slouží jako databáze kradených věcí.

Uživatelé stránek Kradené.cz mají možnost zadat do databáze věc, která jim byla odcizena, a ostatní návštěvníci ji budou moci sdílet na sociálních sítích. Tak se alespoň trochu zvýší šance na to, že se předmět najde a zároveň se sníží zlodějovy šance na to, že se mu předmět podaří dobře prodat, protože upřímně, kdo by si věc, o které se ví, že je kradená, koupil? Kromě kradených věcí je možné zadávat také ztracené věci. Pro vyplnění informací stačí vložit několik málo údajů a to je vše. Zadat můžete i výši odměny za dopadení zloděje nebo nalezení věci. Věci lze hledat buď podle kraje, anebo podle kategorie. Web však prozatím bohužel zeje spíše prázdnotou, než aby obsahoval desítky záznamů.

Tvorba a rozesílka newsletterů

Rychle, snadno a hlavně bezplatně vytvořit a také rovnou odeslat jednoduchý e-mailing pro přátele, kolegy či zákazníky.

Campaignmonitor.com umožňuje vytvořit e-mailovou šablonu, odeslat ji a změřit, kolik příjemců na ni kliklo. V několika málo krocích ji dokáže vytvořit každý, bez nutnosti znát a ovládat HTML kód či vlastnit speciální programové vybavení. Vybrat si můžete ze čtyř možností, jak budou informace na šabloně rozloženy. Potom již krok za krokem upravujete její vzhled a v dalším kroku do ní vkládáte svůj obsah. Po testu, zda je vše v pořádku, zadáte e-mailové adresy příjemců a šablonu odešlete. V rozhraní potom máte možnost podívat se, kdo na co a kdy klikal a tak máte přehled, koho co v e-mailingu zaujalo.

Uwwwízlo v síti

Neexperimentujte s účesem a zkuste virtuálního kadeřníka. Na Virtualkadeřník.cz po bezplatné registraci či přihlášení facebookovým účtem je možné vytvořit vlastní uživatelský profil a vyzkoušet 60 účesů, 652 produktů dekorativní kosmetiky a virtuální vyhlazení vrásek na vlastní fotografii.

Artalk.cz přináší zprávy ze světa výtvarného umění. Najdete na něm informace o probíhajících i chystaných výstavách, přednáškách, besedách, akcích týkajících se výtvarného umění i o tom, co se o umění píše v médiích.

Všechnyzakázky.cz je alternativní informační systém o vypsaných veřejných zakázkách v ČR. Cílem portálu je usnadnit veřejnosti přístup k informacím o zadaných veřejných zakázkách v jednoduché a uživatelsky příjemné formě včetně možnosti souhrnných statistických údajů podle různých parametrů.