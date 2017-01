Tipy na zajímavé weby: je váš TV přijímač připraven na DVB-T2?

Informace o DVB-T2 s databází přijímačů

Již tento rok u nás vypukne další kolo přechodu televizního vysílání. Stávající standard DVB-T přestává stačit a je nutné upgradovat na nový. Tím se stane DVB-T2, který s sebou přinese řadu výhod.

Na webu DVBT2ověřeno.cz se nachází celá řada informací, kde se mimo jiné dozvíte, proč k přechodu dochází, jaký bude jeho plán, kdy odstartuje první vysílání, kdy přechod skončí a kolik bude sítí. Web má pomoci všem se na tuto změnu připravit tak, aby po roce 2020 nikdo nezůstal bez pozemního televizního signálu. Jistotou pro příjem by měly být nové televizory, které již obsahují tunery schopné přijímat kanály v DVB-T2. Bohužel ne všechny jsou připravené na vysílání u nás, a tak kromě informací na webu najdete také sekci Certifikace TV a STB zařízení a před koupí produktu si v ní to vaše můžete najít a zjistit, zda vyhovuje našim standardům. V současné chvíli se zde nachází již několik stovek zařízení od různých výrobců.

Podobné weby DVB-T2.cz – web o digitálním vysílání

Digizone.cz – články o DVB-T2

Prozkoumejte rozpočet své obce

Jestlipak starosta, respektive radní vašeho města hospodaří s rozpočtem dobře? Jaké jsou výdaje, příjmy a za co se vydává nejvíce peněz? Nejen na tyto otázky v jednoduché formě odpovídá projekt RozpočetObce.cz.

Obce v ČR mají povinnost své rozpočty zveřejňovat na internetu. Ne vždy se v nich však obyčejný člověk vyzná. To se snaží změnit právě tento projekt. Snadno se tak dozvíte, že například Kolín v roce 2013 hospodařil s přebytkem 119 milionů Kč. Celkové dluhy tohoto města však činí 369 milionů Kč, ale jeho výše v posledních letech klesá. Zajímají vás, z čeho mu plynou nejvyšší příjmy, a dokážete si tipnout, na co jde nejvíce výdajů? Tyto a další informace jsou tu jako na dlani. Informace je možné si nechat zobrazit hromadně, anebo přepočítat na jednoho obyvatele obce. Zpětně jsou dostupné do roku 2000, ale poslední data jsou z roku 2013. Na webu nechybí ani odkaz, díky kterému můžete poslat e-mail zastupitelům obce a vyjádřit tak svůj názor.

Podobné weby Našipolitici.cz – načerpejte informace o našich politicích

Slibujeme.cz – archív volebních slibů

Virtuální toulky po průmyslových budovách

Po celé naší zemi existuje řada monumentálních i skromných fabrik, které se proslavily za oceánem nebo i jen v nejbližším okolí. Symboly své doby, zejména devatenáctého a začátku dvacátého století, které již dávno upadly v zapomnění. Fabriky, které dávaly obživu mnoha předešlým generacím, jsou v dnešní globální době často v katastrofálním stavu a postupně mizí z povrchu zemského. Ty, co mají štěstí, jsou potom přeměňovány, aby sloužily dále, ale již k jiným účelům. Projekt Fabriky.cz se průmyslové objekty snaží monitorovat a přináší o nich řadu informací včetně obrázků. V databázi a na mapě Google najdete nejen klasické průmyslové fabriky, ale také pivovary, cukrovary, textilky, cihelny, komíny a jiné podobné stavby.

Podobné weby

Uwwwízlo v síti

Snad nikdo z nás si nepřeje, aby do naší země narazilo nějaké vesmírné těleso. Pokud by vás však napadlo, jak by to asi dopadlo, můžete si to nasimulovat. Na webu Purdue.edu zadejte jeho rozměry a rychlost a sledujte, co se bude dít.

Máte rádi minipivovary? A věděli jste, že se jich jenom v loňském roce otevřelo hned čtyřicet? Pokud ne a toužíte je poznat, potom jejich seznam najdete na mapě Pividky.cz. Snadno se tak můžete vypravit do některého, kde jste ještě nebyli. A jako bonus máte možnost na tomto webu nahlédnout, jak si s vařením piva v malých pivovarech vedou Slováci a další okolní země.