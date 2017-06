Tipy na zajímavé weby: 834 tisíc lidí je v exekuci. Z jakých měst jsou?

Odkud jsou lidé v exekuci

Exekuce se týká každého jedenáctého Čecha. Chcete-li se podívat ve kterých městech, obcích či krajích je nejvíce lidí zatíženo exekucí, potom vyzkoušejte novou interaktivní mapu. Ta usnadní orientaci v datech a vyvrátí obecné představy a mýty o zadlužených lidech.

Nejvyšší podíl obyvatel v exekuci starších 15 let mají kraje Ústecký (16,62 %), Karlovarský (15,81 %) a Liberecký (11,64 %). Naopak nejlépe jsou na tom kraje Vysočina (5,57 %), Zlínský (5,7 %) a Pardubický (7,08 %). Údaje v mapě se vztahují pouze k fyzickým osobám a poskytla je Exekutorská komora ČR. Data jsou z roku 2016 a k jejich aktualizaci bude docházet jednou za 3 až 6 měsíců. Po zobrazení mapy máte možnost získat informace z jednotlivých krajů, přes okresy až po obce, a to dle počtu osob v exekuci či průměrného dluhu. Vyhledávat či rychlejších výsledků se lze dobrat pomocí menu vpravo nahoře. Po kliknutí na zobrazenou oblast se přidá ke srovnání do levého spodního rohu a zobrazí další statistické údaje. Mimo tyto informace najdete na webu také výzkum Jak zůstat člověkem v síti dluhů, který odhaluje nejen příčiny, které dostávají lidi do dluhové pasti, ale popisuje i jejich životy a způsoby, jak se s nastalou situací vypořádávají. Z výzkumu vyplývá, že příčinou neschopnosti dluhy splácet není ani tak nízká finanční gramotnost zadlužených, ale mnohem častěji jde o souhru více nepříznivých okolností v životě lidí, jako je ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění nebo úmrtí blízké osoby.

Podobné weby Mapavarenapěstíren.cz – odhalené varny pervitinu a pěstírny marihuany v ČR

Mapakriminality.cz – kriminalita v ČR

Teplota moří

Seatemperature.org přináší denně informace o teplotách moří po celém světě. Stačí si vybrat kontinent, zemi a zobrazí se mapa, na které již pomocí virtuálně zapíchaných špendlíků najdete sledovaná místa. Po kliknutí se kromě teploty moře zobrazí i další informace. Nechybí tak předpověď teploty na další dny, průměrné či maximální teploty v daném období, či aktuální teplota vzduchu a informace o větru a vlhkosti. Perličkou na závěr je i informace o přílivech a odlivech, a tak máte možnost dopředu zjistit, o kolik se pohne hladina moře v konkrétním místě.



Podobné weby Léto.in-počasí.cz – teploty vodních nádrží v ČR

Wunderground.com – aktuální stav počasí a předpověď pro celou Zem

Cestování, práce a život na Novém Zélandě

Je vaším snem cestovat, pracovat či snad dokonce přestěhovat se na Nový Zéland? Nedivíme se, protože tato země patří mezi nejkrásnější na světě. Zároveň však patří mezi ty nejdražší, a to nejen pro cestování, ale také žití.

Dva nadšenci (Bára a Lukáš) na webu Czechkiwis.cz poradí nejen těm, kteří na ostrovy míří, ale také je píšou pro ty, kteří tam již jsou a potřebují s čímkoliv pomoci. Na stránkách najdete velké množství informací před odletem – co zařídit, kde se ubytovat, kde sehnat nejlevnější letenky, kde si půjčit automobil, tipy na zajímavá místa a výlety, ale také informace o daňových povinnostech, co je v této zemi jinak, jak si pořídit mobilní internet či jak využít každý dolar. Informace jsou strukturované do rubrik a jednotlivých článků doplněné o fotografie. Vhod jistě přijde i mapa, na které jsou zaznamenaní Češi a Slováci, kteří jsou připraveni kdykoliv vám s čímkoliv pomoci.

Podobné weby Hedvábnástezka.cz – cestopisy a průvodce po Novém Zélandu

TripAdvisor.cz – cestování od A do Z

Uwwwízlo v síti

Zažijte sluneční soustavu z Vesmíru. Prohlédnout si planety a dozvědět se o nich další podrobnosti totiž umožní web Sunaeon.com.

Jednorázové přeposílání balíčků se zbožím zakoupeným například v e-shopech zprostředkuje nová služba Shippn.com. Vytrhne tak trn z paty těm, kteří nakupují nebo potřebují poslat něco z jiné země do Čech a ta službu nenabízí.

Ať už se připravujete na svatbu, narozeniny, vysněnou dovolenou či na jiný okamžik, který plánujete, mohla by se vám hodit tato užitečná služba. S její pomocí máte možnost mít na očích informaci o tom, kdy přesně nastane či o něm dát vědět svému okolí a podělit se tak o něj. Web Odpocetcasu.cz. umožňuje dle vámi zadaných kritérií vygenerovat kolik času (dnů, hodin, minut, vteřin) zbývá do nějaké události.