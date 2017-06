Tipy na zajímavé weby: zjistěte, zda je váš nápad životaschopný

Podpořte zajímavé projekty

Vymyslíte skvělou věc a nyní přemýšlíte, jak vše zhmotnit. Nejčastější překážkou bývají finance. Ty však již nyní nemusíte řešit. Na internetu existují platformy, které pomáhají představit vize lidem a ti je mohou finančně podpořit. Říká se jim crowdfunding.

Již čtvrtým rokem u nás funguje HitHit.com. Pomáhá podpořit kreativní nápady a vlastní projekty jako filmy, hry, knihy, cestovatelské sny, různé zlepšováky či třeba motor pro lokomotivu. O projektu stačí napsat, a když se najde dost lidí, kteří ho budou ochotni za zveřejněných podmínek podpořit, vybere se požadovaná částka a můžete se do něj pustit. Tato inspirativní forma propojuje obchodníky s klienty a díky tomu obě strany navážou jedinečnou spolupráci. Každý kreativní projekt má na shromáždění požadované částky maximálně 45 dnů. Pokud se mu to nepodaří, nedostane ani korunu.

Podobné weby Startovač.cz – vypusťte to do světa

Penízeproprojekt.cz – společně dokážeme splnit sny

Internetová přepravní služba

Známe to asi všichni. Potřebujeme poslat něco rozměrnějšího přes půl republiky, ale nevíme, jak to udělat, a hlavně ani kolik by to mohlo stát. Naštěstí dnes existují díky internetu takové služby, které nám s tím pomohou. Jednou takovou je Zaslat.cz.

Na webových stránkách vyplníte formulář a vše následující se dozvíte v dalším kroku. Mezi požadovanými informacemi jsou také údaje o rozměrech a hmotnosti. Zvolit můžete i doplňkové služby jako poslání na dobírku, pojištění zásilky či datum, kdy má být doručena. Okamžitě se objeví nejlevnější cena za poslání zásilky a také datum, kdy je tak možné nejdříve učinit. V dalším kroku si můžete vybrat přepravce podle zobrazených parametrů a dokončit objednávku. Nikam následně nemusíte chodit, balíček bude vyzvednut přímo u vás doma a dopraven třeba na druhý konec světa. Ano, i mezistátní dopravu lze takto snadno řešit.

Podobné weby Chytrýbalík.cz – odesílání balíků z pohodlí domova

Speedy-web.esiol.cz – expresní přeprava zásilek

Ověření pravosti vysokoškolského diplomu

Vysoké školy ročně vydají přes 100 tisíc diplomů. V případě potřeby by je nemělo být složité ověřit. Nejsnadnější cestou je tak učinit v kanceláři školy, anebo se můžete obrátit na internet.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity totiž nabízí možnost, kdy po zadání čísla diplomu lze snadno zjistit, zda je pravý. Projekt si tak klade za cíl skoncovat s falešnými vysokoškolskými diplomy, aby se neopakovala situace z plzeňské právnické fakulty. Na stránkách Pravýdiplom.cz lze aktuálně ověřit přes 284 tisíc diplomů. Tato databáze obsahuje diplomy z 25 univerzit a další se přidávají. Při ověřování se nejprve zvolí škola a poté zadá číslo diplomu. Následně máte možnost ověřit si pravdivost uvedených údajů.

Podobné weby Repozitář.cz – slouží pro publikování odborných textů a jejich ověřování originality

Odevzdej.cz – systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích

Uwwwízlo v síti

Facebook z velké části slouží firmám ke generování zisků. Nad tím, jak s ním některé nakládají, zůstává rozum stát. Když už se totiž někdo rozhodne řešit nespokojenost, řada z nich tyto příspěvky skrývá. Naštěstí existuje služba, která je dokáže opět zobrazit. Zkuste Zoomsphere.com, vpravo nahoře zadejte firmu a můžete začít zjišťovat, co před vámi administrátor firemního profilu skryl.

Na výlet za zábavou? Ale kam vyrazit? Zkuste se podívat na web Výlety-zábava.cz, kde najdete mnoho tipů ze zkušeností autorů webu. Vše je roztříděno do několika kategorií. A nechybí ani tipy pro výlety s kočárky, dětmi na odrážedlech, na kole či s cyklovozíkem.