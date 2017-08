Tipy na zajímavé weby: Nejlepší alternativa za končící vidoeeditor YouTube

Videoeditor on-line

WeVideo.com – www.wevideo.com

Už 20. září společnost Google ukončí provoz svého videoeditoru dostupného ve službě YouTube. Smutnit nemusíte, existuje mnoho dalších online služeb, se kterými lze video upravovat ještě lépe.

Stříháte-li či děláte-li postprodukci videa stále pomocí aplikací, přímo v tabletu či na telefonu potom zkuste přejít do nové doby. Video je možné upravovat jednoduše také on-line díky cloudovým technologiím. Používá je i služba WeVideo.com, která umožňuje pomocí internetového prohlížeče nahrát video, sestříhat ho a exportovat na nějaký stream server či si ho uložit zpět do PC (placená služba). Jediným předpokladem, pro střih je nutnost mít dostatečně rychlé připojení k internetu (upload ideálně několik Mb/s). V opačném případě nahrávání klipů zabere dlouhou dobu, což je největší nevýhoda střihu videa v prohlížeči. Jakmile ho tam však dostanete (lze naimportovat i videa z Dropboxu, Google Drive a dalších služeb), můžete v editoru videa dělat podobné věci, jako kdybyste používali klasický videostřihový program. Nechybí časová osa, na které lze klipy skládat vedle sebe, dále obrazové a zvukové efekty, přechody, témata atd. Samotná editace klipů je snadná - máte možnost klipy zkracovat či libovolně upravovat. Vytvořená díla lze nechat uložená přímo ve službě (lze je sdílet), anebo na Disk Google a to do maximálního rozlišení 480p a délky 15 minut. Pokud zvolíte placenou verzi služby, máte možnost videa ukládat i na jiné služby, s vyšším rozlišením a k dispozici je i více jak 20 GB úložného prostoru s libovolnou délkou videa. Nechybí ani aplikace pro iOS a Android.

Jak se bránit hrozbám na internetu

E-Bezpečí.cz – www.e-bezpeci.cz

Na internetu číhá řada nebezpečí. Prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény najdete na E-Bezpečí.cz.

Tento projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. Najdete na něm nejen články, ale také vzdělávací kurzy, které mohou například dětem či seniorům pomoci zorientovat se v džungli internetu a tak neskočit každému na špek. Mezi články nechybí výzkumy, témata věnovaná kyberšikaně, sextingu, sociálnímu inženýrství, rizikům spojených se sociálními sítěmi či speciálně rodičům, učitelům a žákům. A kdyby bylo málo i to, tak je možné využít poradnu, kde stačí položit dotaz a počkat na odpověď.

Portál o českém jazyku

Správně se vyjadřovat a dělat minimum chyb v našem jazyce. Kéž by to uměl každý z nás. Chcete-li se o to pokusit, potom vám pomůže tento web.

Za projektem stojí společnost Lingea, známá tvorbou slovníků a jazykových nástrojů. Jeho smyslem je usnadnit uživatelům vyhledávání správných podob slov, jejich tvarů a synonym a také přispět k rozvíjení naší jazykové kultury. Na portálu najdete internetový slovník současné češtiny obsahující více než 70 tisíc hesel, dále velký slovník českých synonym a antonym (64 tisíc hesel) a velká pravidla českého pravopisu. Stačí zadat hledané slovo a získáte o něm podrobnosti (jak se píše, skloňování atd.). Mezi nástroji potom nejeden z nás jistě uvítá možnost automaticky přidat diakritiku k textu psanému bez ní. Existuje totiž řada nástrojů, co ji umí odstranit, ale málokterý ji tam umí zase vrátit.

Uwwwízlo v síti

Máte nápad na nějaký projekt, na který vám chybí peníze? Nebo vám naopak přebývají nějaké finance a rádi byste je investovali do nějakého projektu? Potom se podívejte na web Trhnapadu.cz, kde si dávají dostaveníčko obě strany.

Je vám nad 50 let a jste bez práce? V tomto věku je někdy dost těžké práci sehnat, pomoci by vám však mohl pracovní server Prácenad50.cz. Zadejte informace o sobě, a pokud budete splňovat podmínky zaměstnavatele, bude vás kontaktovat.

Vybrat ten nejvhodnější smartphone není díky obrovskému množství značek a typů snadným úkolem. Pokud k tomu přičteme stále se zlepšující výrobky čínské provincie, je to pátrání na dlouho. Je-li vaší prioritou, aby především dobře fotografoval, máme pro vás tip. Na portálu o smartphonech PhoneArena.com najdete speciální sekci camera comparison, kde na vlastní oko, na 5 snímcích, máte možnost porovnat, jak telefony fotografují.