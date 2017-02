Mistrovské dílo z Hostivic. Xavian Joy je radost poslouchat

Zejména v menších bytech je volba a instalace poslechového zařízení otázkou většího či menšího kompromisu. Zatímco zdroj zvuku a zesilovač lze celkem snadno schovat do nábytku, prostorové nároky reprosoustav jsou vyšší - zejména proto, že jejich umístění a způsob instalace se nemalou měrou podílejí na výsledném zvuku.

Vestavěný závěs pro montáž na stěnu.

S novými Xavian Joy můžete zacházet jako s klasickými regálovkami a postavit je na vhodné stojany. Díky dopředu vyvedeným bassreflexům je lze celkem beztrestně i postavit na polici, pochopitelně na měkkých podložkách, kvůli omezení přenosu vibrací. Díky vestavěnému závěsu a zapuštěným reprosvorkám však můžete zvolit i velmi netradiční způsob instalace - pověsit je přímo na stěnu.

V balení najdete měkké distanční podložky, které vymezí prostor mezi reprosoustavou a stěnou a také malé banánky, do kterých lze uchytit jakékoli reprokabely do průřezu 4 mm a které pro zapojení takřka „zmizí“ v prostoru zahloubení reprosvorek. Instalaci na stěnu tak nepřekáží. Samotné terminály jsou pak standardní velikosti, při instalaci na stojanech lze použít i libovolné jiné banánky.

Zapuštěné konektory pro připojení.

Pokud budete s instalací reprosoustav počítat při rekonstrukci bytu, můžete si v daných místech připravit vývod reprokabelů - instalace pak bude vizuálně bezdrátová. V opačném případě lze zvolit bílé ploché „ultraflat“ reprokabely, které na bílé stěně nebudou rušit.

Masivní dřevo a bytelná konstrukce

Při instalaci je potřeba počítat i s relativně vysokou hmotností 6,9 kg na jednu reprosoustavu. Na té se nemalou měrou podílí ozvučnice, která je zcela netypicky vyrobena z masivního dřeva, respektive dubové laťovky. Všechny stěny mají tloušťku 1,8 centimetru. Ozvučnice je přitom docela malá - (v)305 x (š)170 x (h)200 mm.

Zadní stěna je posílena dřevěnou deskou, kterou prochází reprosvorky. Na této desce je, na silném plátu tlumícího materiálu, umístěna i výhybka, která rozděluje signál přicházející ze zesilovače mezi středobasový a výškový reproduktor - dělící frekvence je 3 500 Hz.

Středobasový měnič a ústí bassreflexů.

Ozvučnice je silně zatlumena vrstvami tlumicí hmoty, volnější prostor je jen kolem dvojice bassreflexových nátrubků, sahajících až do tří čtvrtin hloubky skříně.

Reproduktory vlastní výroby

Oba reproduktory si Xavian nechává na zakázku a dle vlastní konstrukce vyrábět v Itálii. Měniče tak nesou značku AudioBarletta - Roberto Barletta je zakladatel, majitel a hlavní konstruktér spol. Xavian - a jsou navrhovány s ohledem na osazení do skříně konkrétních parametrů, což je v této nižší cenové hladině postup téměř nevídaný.

Výškový měnič a detail skříně.

Výškový měnič má měkkou hedvábnou impregnovanou kopulku o průměru 20 mm a kmitací cívku o průměru 26 mm. Membrána středobasového reproduktoru má průměr 150 mm a je vyrobena z lakovaného papíru. Za zmínku stojí litý koš reproduktoru (nejde tedy o akusticky méně vhodný výlisek).

A když jsme u parametrů - reprosoustavy mají frekvenční rozsah 55 - 20 000 Hz (s tolerancí -3db), citlivost 85 dB, impedanci 8 Ohm a doporučený výkon zesilovače 30 - 140 Wattů.

Středobasový reproduktor AudioBarletta.

Zatížitelnost reprosoustav výrobce neuvádí. Jak jsme během testů zjistili, není pro běžný poslech ve dvacetimetrovém obýváku omezující - bez náznaků zkreslení jsme mohli poslouchat i docela nahlas. Pochopitelně chtít po reprosoustavě s šestilitrovým objemem skříně poslech s koncertní hlasitosti by bylo nesmyslné.

Radost z poslechu

A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Kvalitě zvuku. A zde by možná stačilo říci, že název reprosoustav nijak neklame: je radost je poslouchat. Při testu jsem se opakovaně přistihl, že zapomínám přemýšlet o hodnocení a jen poslouchám a baví mne to.

Reprodukce je totiž velmi muzikální a přirozená, s mírným sklonem k příjemné hřejivosti. Zvuk má tělo, plnost, jednotlivé nástroje jsou hezky odlišené, vokál umí být nádherně výrazný a živý - znepokojující i uklidňující. Příkladem může být parádně podaná Zoe Schwarz - Blue Commotion.

Doug MacLeod - There ́s a Time byl zahrán se skvělou rychlostí i dynamikou na středech, ocenili jsme hezký prostor a až fyzicky přítomně znějící nástroje. Co bude pro někoho kladem a pro jiného záporem, je fakt, že reprosoustavy nijak nepřehrávají - detaily nejsou nadměrně zdůrazňované, vše zní příjemně celistvě.

Skoro až překvapeni jsme byli ze způsobu, jak si reprosoustavy poradily s gospelovým vokálním kvartetem Fairfield Four (album Still Rockin ́ My Soul) - každý hlas byl vykreslen samostatně a neplete se do ostatních a přitom celek působí velmi homogenně. I basový hlas Isaaca Freemana zní mohutně (to je to překvapení), přesně a pevně - skvělé.

V balení nechybí i krycí mřížky, které na reprosoustavě drží magneticky. Bez nich se nám ale Joy líbí více.

Příjemně zní i hloubky, navzdory malým ozvučnicím nemáte pocit nedostatku basů, alespoň ne u jazzu, popu, nebo klasického rocku. Samozřejmě šestilitrová ozvučnice s patnácticentimetrovým středobasem nemůže zahrát v plném objemu nízké rejstříky varhan, ani u kopáku nebo baskytary vyzářit impulsy, které pocítíte v podbřišku. To je fyzika a přes tu „nejede vlak“.

Výšky jsou přesné, i když měkčí a objemově maličko méně zastoupené, než jsme zvyklí, nicméně to nemyslíme jako kritiku, nýbrž jen suché konstatování.

Když jsme se vydali mimo komfortní zónu reproduktorů, například Daft Punk - Get Lucky, nečekalo nás žádné nepříjemné překvapení - při běžné hlasitosti vše pevné, kontrolované a s perfektně separovaným vokálem. Při vysoké hlasitosti bylo ale jasné, že už je v ozvučnici „vítr“ (před bassreflexy na vzdálenost dvaceti centimetrů skutečně byl) a bylo jasné, že se trápí jak reprosoustava, tak posluchači.

A vydáme se ještě dál, Metallica - Hardwired. Díky živosti, rychlosti a dynamice bicí zní překvapivě dobře, objem a energie na basech zde přeci jenom trochu chybí, ale při nižší hlasitosti to zní vlastně docela dobře. Při vysoké hlasitosti ... ale to už bychom se opakovali.

Skvělá muzika za velmi rozumné peníze

Říkáme to při každé recenzi a ani zde si to neodpustíme. Reprosoustavy zastarávají - funkčně i morálně - pomaleji než další součásti poslechového řetězce, tedy zejména zdroje zvuku. Navíc, pokud něco velkou měrou určuje charakter reprodukovaného zvuku, pak jsou to právě reprosoustavy.

Proto se vyplatí výběr reprosoustav nepodcenit a zbytečně na nich nešetřit.

Xavian Joy nabízí za 19 990 Kč (až 21 990 Kč - podle barevné varianty) výtečnou reprodukci, zejména ve středech budete jen těžko hledat ve stejné cenové hladině konkurenci. Joy patří spíše do menších poslechových prostor a pro běžné poslechové hlasitosti. Jsou připravené pro přímou instalaci na stěnu a jejich vyzařovací charakteristika to umožňuje.

Mají naše doporučení.