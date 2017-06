Buďte se správnými programy stále na příjmu

Nechcete-li nic instalovat a ještě k tomu byste uvítali možnost vést soukromé videohovory s více lidmi, potom můžeme doporučit službu Appear.in. Ta umí vytvořit okamžitou videokonferenci přímo v prohlížeči (stačí poslat odkaz a připojit se k vám může sedm dalších lidí).



To, co používají agenti ve filmech je realitou i pro běžného člověka. Zajistí to aplikace Confide, která doručí zprávu a po jejím přečtení ji automaticky zničí.