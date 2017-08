Obnovujeme zapomenuté heslo pro přístup do Windows

, aktualizováno

Obejít operační systém Windows a dostat se do něj i bez znalosti uživatelského hesla? Není to snadný úkol, ale při troše štěstí toho dosáhnout lze. Představíme vám nástroje, které umí nejen zobrazit zapomenuté heslo, ale také je resetovat. Hacking hesla do Windows můžete provést i během několika sekund.