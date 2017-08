Software zdarma: šetřete čas při vystavování faktur

Nejsnazší cesta k fakturaci vede přes tabulkový procesor. K dispozici jsou však i specializované programy či internet. Na rozdíl od tabulkového procesoru si posledně dva jmenované způsoby většinou poradí s přípravou dokladů pro účetnictví, dodacích listů, vedením DPH, pokladních dokladů i s evidencí příjmových dokladů. Ty na internetu mají někdy i navíc aplikace pro smartphony a tablety. Vyberte si podle svých představ.

On-line služby

Služba pro vytváření faktur a vedení daňové evidence (má knihu jízd, peněžní deník atd.) včetně zcela automatického generování formuláře přiznání k DPH a podkladů k daňovému přiznání. Nabízí šablony faktur a také možnost dvou uživatelských rolí, díky čemuž umožňuje povolovat či zakazovat činnost dalšího uživatele.

Webová aplikace pocházející od dvou živnostníků, umožňující vystavovat faktury a mít o nich přehled odkudkoliv v dosahu internetu. Má šablony faktur, hodí se plátci i neplátci DPH, vytváří zálohové faktury, pokladní doklady, vede statistiky a umí toho mnohem více. Se zdarma dostupnou verzí lze fakturovat pěti klientům. K dispozici jsou i aplikace pro přenosná zařízení.

Slouží k tvorbě faktur, výdajů, kontaktů a udržení přehledu o financích. Nabízí správu účtů, možnost fakturovat zadané položky, vést informace o kontaktech a nechat je nahlížet do evidence, nastavovat upomínky a ještě mnohem více. Po registraci získáte vlastní doménu ve tvaru něco.billapp.cz.

Idoklad.cz, umožňuje vystavovat, tisknout a opravovat faktury on-line. Je propojen s rejstříkem Ares (načítá informace o subjektech), vystavení faktur je do několika sekund, a to i v zahraničních měnách. Faktury lze rovnou posílat také účetní, nechybí vedení upomínek, kontaktů a ani přehledy finančních toků. K dispozici je i mobilní aplikace.

Stačí zadat pár údajů do formuláře a hned máte připravenou PDF fakturu ke stažení. Kromě faktur vystavuje také daňové doklady, faktury pro neplátce DPH, zálohové faktury nebo proforma faktury. K dispozici jsou tři vzhledy faktur.

Systém je vhodný jak pro neplátce, tak plátce DPH. Díky němu lze vystavit fakturu do minuty (má napojení na Ares), a to i s odesláním na e-mail zákazníka. K dispozici jsou šablony faktur, možnost vést své kontakty, evidovat upomínky, zaslat proforma fakturu atd. Služba je k dispozici zdarma, existuje i placená varianta s dalšími funkcemi.

Umožňuje tvorbu faktur, jejich archivaci, zasílání na e-mailové adresy nebo tisk. Nechybí možnost vést kontakty, mít přehled o finančních tocích, umístit logo a razítko na fakturu, zaslat kopii na nastavený e-mail a umí toho ještě více.

Programy pro PC

Systém pro podnikatele vede evidence pro plátce i neplátce DPH. Má režim skutečných i paušálních výdajů. Lze ho umístit na USB flash disk a použít v síťovém režimu (i přes internet). Data lze exportovat do Wordu, Excelu nebo PDF či importovat faktury a platby. Užitečné jsou i grafy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (50 MB).

Účetní a ekonomický systém pro živnostníky a začínající společnosti. Zdarma dostupná verze zpracuje až 400 dokladů ve dvou řadách v každé z evidencí a zařadí až 1 000 adres do evidencemi využívaného adresáře.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (64,3 MB).

Zdarma dostupná verze zvládne vystavovat faktury, dodací listy, příjmové a výdajové doklady. Dále umí evidovat vystavené faktury, má dynamický adresář firem s přechody na psaní e-mailu a odkazy na web. Vhod přijde i export do PDF, HTML, XLS, JPG, RTF, DOC atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (19 MB).

Aplikaci lze využít pro vedení účetnictví při podnikání nebo v menších firmách. Nabízí různé statistiky včetně grafů. Lze do něj informace importovat, a to ve formátech QIF nebo OFX. Export informací lze provádět do textových souborů nebo do HTML a CSV formátu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,4 MB).

Umožňuje zadávat faktury, dodací listy, účtenky nebo položky podle číselných a klávesnicových kódů. Každá faktura se dá použít jako vzor pro novou fakturu. Aplikaci lze použít jako knihu vydaných faktur a lze sledovat i platby od zákazníků. Je v ní začleněno na 15 různých formulářů.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10,5 MB).

Program je určen pro každého, kdo potřebuje s minimální námahou vystavit fakturu v elektronické podobě. Po zadání všech údajů lze pro kontrolu zobrazit náhled, poté již následuje samotný tisk. Lze využít i možnost stahovat údaje o odběratelích z internetu dle IČ.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,6 MB).