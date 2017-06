Rusko chce zakázat messenger Telegram. Nedodává informace

Jen několik dní patrně dělí internetový komunikátor Telegram od zákazu v Rusku. Podle hlavního ruského cenzurního orgánu Roskomnadzoru služba porušuje tamní zákony, protože nesplnila některé požadavky na provoz na tamním území.

Úřad po provozovatelích služby údajně požaduje, aby vyplnili speciální dotazník, který je třeba k provozu služby v Rusku. „Čas, který dává zákon Roskomnadzoru k odkládání tohoto rozhodnutí, se krátí,“ varoval podle agentury TASS službu Alexandr Žarov, který Roskomnadzoru šéfuje.

Pavel Durov, který Telegram provozuje, se však brání, že úřad chce po Telegramu dešifrovací klíče k jeho službám. Údajně proto, aby měl přístup ke komunikaci, kterou si posílají teroristé. To je však podle Durova i proti ruským zákonům, které zakazují nahlížet do soukromé korespondence. Z jeho příspěvku na ruské sociální sítí Vkontakte také vyplývá, že pokud bude Telegram v Rusku zablokován, tak předpokládá, že se uživatelé přesunou na jiné platformy, případně najdou způsoby, jak zákaz obejít.

Nebylo by to poprvé, co Roskomnadzor nařídil ruským internetovým providerům zablokovat některé služby. Ke konci roku byl například zamezen přístup na profesní sociální síť LinkedIn.