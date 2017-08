Rok příprav kvůli dvěma minutám: kovbojské městečko žije a trpí zatměním

Pohlednice se zatměním. Kšiltovky se zatměním. Trička „Viděl jsem zatmění slunce v Jacksonu 2017“! Hrnek na kávu s „fotkou“ úplného zatmění slunce. „Nemáte náhodou taky náušnice se zatměním slunce?“ ptám se v žertu prodavače. Můj vtip nepadl na úrodnou půdu. Prodavač jenom mávl do kouta, kde byla celá vitrína šperků věnovaných právě této ikonická astronomické události.

Šperky s „ekliptickou tematikou“ to ale zdaleka nekončí. Za pár set korun zde pořídíte třeba i ubrus, který na sobě má z nějakého důvodu GPS koordináty. Desetitisícové městečko Jackson, známé především díky kovbojským atrakcím a nedalekému lyžařskému středisku, prostě v posledních měsících žije zatměním slunce. Stát Wyoming totiž leží přímo v zóně úplného zatmění slunce (viz interaktivní mapa NASA).

Jackson ve státě Wyoming je přímo v centru zóny úplného zatmění. Na stránkách NASA funguje interaktivní mapa zatmění, která pro libovolné místo v USA spočítá přesný čas a míru zatmění.

Místní obyvatelé se na zatmění pečlivě připravují. Stejně tak i turisté. Hotely byly na dny kolem 21. srpna 2017 vyprodané do posledního místa už rok dopředu. Desetitisícové město se připravuje na ohromný nával turistů.

Už měsíc před zatměním se kolem města Jackson objevily informační tabule odkazující na informace o dopravních omezeních v době zatmění

Odkud je zatmění nejlépe vidět?

Podle aktuální předpovědi bude 21. srpna v Jacksonu slunečno a bez mraků.

Weather Forecast Maps

Snad všechny místní podniky připravují na osudné dvě a půl minuty speciální doprovodný program. Největší zájem je pochopitelně o sledování zatmění z nedalekých hor.

Národní park Grand Teton leží v zóně úplného zatmění slunce

Z lyžařské vesničky Teton Village, která jako by z oka vypadla alpským lyžařským střediskům, vede na hory několik lanovek. Ta nejznámější - Aerial Tram - má převýšení 1 262 metrů a návštěvníky za 12 minut vyveze do výšky 3 185 metrů nad mořem. Vyvýšený bod nabízí pohled do všech světových stran, což umožní sledovat postup úplného zatmění krajinou.

Lanovka z Teton Village, na jejíž konstrukci se podílely kromě Švýcarů a Rakušanů i čeští odborníci, o čemž cestující informuje uvítací znělka v kabině lanovky.

„Dobrý den, doufám, že nevoláte kvůli ubytování v době zatmění slunce. Máme totálně obsazeno,“ opakují do telefonu recepční našeho hotelu (uklidňujeme je, že na zatmění tu nebudeme). Velká část lidí ale ubytování ani nehledá. Plánují přijet do Jacksonu autem. A na to nejsou místní silnice stavěné. Policisté nám potvrdili, že počítají s lavinou aut a budou dbát na to, aby lidé neblokovali cesty. Místní letiště bude mít po dobu zatmění zavřené parkoviště, aby jej neobsadili pozorovatelé, kteří nikam neplánují letět.

Obchodní příležitost apokalyptických rozměrů

V antických dobách bylo zatmění slunce považováno za znamení od rozhněvaných bohů. Dnes víme, že ho způsobuje přechod Měsíce mezi Zemí a Sluncem. Astronomové dokáží díky simulaci pohybu nebeských těles předpovědět zatmění Slunce tisíce let předem.

Policie v Jacksonu se připravuje na úplně zatmění slunce: „Ten den budeme mít opravdu plné ruce práce, hlavně s parkováním.“

Ale přípravy na událost v Jacksonu připomínají v některých ohledech spíše výbuch sopky. „Mobilní telefony mohou přestat fungovat kvůli velkému množství uživatelů. Zásobte se potravinami a vodou. Naplňte předem své nádrže. Vyzvedněte si předem své léky na předpis,“ varuje obyvatele městečka Jackson obchodní komora. „Čím soběstačnější budete, tím méně se vás nával návštěvníků dotkne.“

Média jsou vcelku pochopitelně touto předvídanou událostí uchvácena. Je tedy pravděpodobné, že nenadálou tmou uprostřed dne - která by se podle některých mohla stát nejsledovanější událostí všech dob - nebude nikdo zaskočen. Rozhodně ne firmy. Ty dělají všechno pro to, aby z astronomické události vytěžily astronomické peníze. Dokonce prodávají i lístky, bez kterých nepůjde zatmění sledovat...

No dobře, to samozřejmě přeháním (The Onion je známý satirický web), ale ne až tak moc. Za zatměním se totiž do Jacksonu sjíždějí tisíce turistů. Hotely jsou v tomto datu již roky dopředu obsazené (a podobné je to i jinde v USA, odkud bude úplné zatmění pozorovatelné). Místní se proto rozhodli zužitkovat svou polohu: „Registroval jsem se jako provozovatel podnájmu AirBnB, jenom na ten týden. Můžu si nasadit cenu, jakou chci, stejně se najde zájemce. Za dva dny vydělám víc než za měsíc,“ svěřil se mi třeba raftový instruktor.

Sledovat zatmění slunce půjde samozřejmě i z řeky, rafty na ony dvě minuty jsou už dávno rezervovány a obsazeny.

Je těžké poznat, zda jsou místní ze zatmění slunce opravdu nadšení, nebo toto nadšení mají profesionálně natrénované, protože už jsou na turisty zvyklí. „Všechno je tu připravené, všichni jsme nadšení,“ řekl mi Rick z místního turistického centra po telefonu. „V tuto roční dobu zde máme tradičně hodně turistů, ale na zatmění slunce přijelo násobně více lidí.“ S organizací pomáhají dobrovolníci, město také doplnilo stavy policie o strážníky z měst, které zatmění mine. „Očekáváme výrazná dopravní omezení,“ popsal zástupce turistického centra. „Pokud někdo plánuje cestu do Jacksonu, radíme, aby počítal s dvouhodinovým zpožděním. Ale přivítáme každého, bude to úžasný zážitek. Stačí vám to takhle?“ Na lince měl nejspíše další hovor.