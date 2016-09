Žena obvinila výrobce „chytrých“ vibrátorů ze sběru citlivých dat

Pod pojem „citlivá data“ se obvykle řadí údaje jako e-mailová adresa, rodné číslo nebo bankovní transakce. V případě americké žaloby si ovšem nejmenovaná žena stěžuje, že o ní (a tisícovkách dalších uživatelek) firma sbírá údaje mnohem citlivější: informace o tom, jakým způsobem a v jakém prostředí používá svůj vibrátor.

Některé vibrátory We-Vibe od kanadské firmy Standard Innovation jsou totiž ovládané aplikací ve smartphone. To na jednu stranu umožňuje vzdálené nastavení parametrů vibrací (i přes internet), na druhou stranu to ale umožňuje sbírat celou řadu dat: teplotu, délku vibrací, intenzitu vibrací a režim vibrací.

„Je neuvěřitelné, že firma má navíc k vibrátoru mojí e-mailovou adresu, což jí umožňuje tyto údaje spárovat s mou osobou,“ stěžuje si uživatelka, která je na žalobě podepsána pouze jako „ND“ ze Chicaga.

V době „internetu věcí“ bude podobných obav přibývat

Výrobce vibrátorů přiznává, že sbírá data, která „pomohou při diagnostice a vylepšování produktů“. V reakci na nedávnou prezentaci hackerů, kteří ukázali, že se do vibrátoru We-Vibe 4 umí nabourat, také výrobce slíbil, že požádá bezpečnostní experty o rady, jak produkt lépe zabezpečit. Uživatelé prý ale k používání vibrátoru nemusí využívat e-mail. Ten je nutný jen pro některé funkce, jako například ovládání vibrátoru na dálku přes internet. Firma také zdůrazňuje, že data sbírá v anonymizované podobě. To je ovšem tvrzení firmy, a je technicky samozřejmě možné, aby sbírala data spárovaná s e-mailovou adresou.

Ovládání vibrátoru přes internet

Uživatelé vibrátoru ovládaného telefonem a přes internet by rozhodně neměli být překvapeni, že kvantifikovatelná data někdo sbírá. Na druhou stranu je pochopitelné, pokud někomu sběr takto intimních dat vadí. Firmy by měly těmto obavám uživatelů předcházet, nikoli je řešit až následovně.

„Ze všech narušení soukromí, jaká naše firma řešila, je toto jedno z nejvážnějších a nejinvazivnějších,“ říká Eve-Lynn Rapp z právní firmy, která uživatelku ND reprezentuje. „Mělo by to posloužit jako upozornění, že tzv. internet věcí sice nabízí pohodlí, ale také je plný příležitostí pro neoprávněný sběr soukromých dat.“