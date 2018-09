Opustili své rodiny a následují volání Vůdce. Začíná konec Československa

V těchto dnech si připomínáme 80 let, které uplynuly od tragických mnichovských událostí na podzim roku 1938. Pro pochopení toho, co se v září 1938 dělo na druhé straně hranice, je velmi přínosná německá kniha Über den Böhmerwald ins Sudetenland (Přes Šumavu do Sudet), kterou napsal v roce 1939 Oberstleutnant i. G. Johannes Gittner (1897–1974).



Tento německý důstojník zastával v roce 1938 funkci operačního důstojníka ve štábu 5. pěší divize, která byla německým velitelstvím předurčen jako jedna z mnoha divizí určených k útoku na Československo. První díl jeho vzpomínek popisující přípravy útoku, který byl podle německé propagandy reakcí na „nesnesitelný útlak sudetských Němců ze strany Čechů“, najdete zde.

Následující text je překladem vybraných pasáží z knihy Über den Böhmerwald ins Sudetenland. Překlad byl volen tak, aby byla v maximální míře zachována autenticita dobového textu. Mezititulky nejsou původní. Pro lepší pochopení některých méně známých popisovaných událostí a faktů jsou do textu vloženy vysvětlující poznámky.



1938, Oberstleutnant Gittner vzpomíná

Na základě rozkazu z vyšších míst k prověření připravenosti k pochodu sestavuje pátá divize ve dnech 17. a 18. září úderný svazek jednotek. Skládá se z pěchoty, lehkého a těžkého dělostřelectva, ženistů a spojovacích jednotek.

Tyto aktivní části jednotek byly doplněny na válečné stavy povoláním záložníků, koní a vozidel. Zároveň se zřizují nutné týlové služby: muniční kolony, zdravotnické útvary, koňský lazaret, zásobovací úřad. Tyto formace se skládají buď zcela nebo z velké části ze záložníků.



Vysvětlení: Němci v rámci mobilizačního cvičení (skryté mobilizace) vytvořili tzv. cvičné jednotky (Übungstruppen), které byly předurčeny pro vedení prvotních útočných akcí proti ČSR již od prvního dne války a zahájení všeobecné mobilizace. Jádro cvičných jednotek 5. pěší divize tvořil zesílený pěší pluk 75. Zbývající jednotky divize by byly přisunuty po provedení všeobecné mobilizace, která by byla vyhlášena současně se zahájením útoku na Československo.

Zubní lékař tak opustil svoji praxi, aby nastoupil jako poručík a velitel kolony, soustružník odešel z dílny a nastoupil jako poddůstojník a zbrojíř, továrník odjel se svým mercedesem z továrny a nastoupil jako štábní řidič, farář opustil svoji obec a nastoupil jako řidič nákladního automobilu a rolník se svými koňmi odjel ze statku, aby se mohl do šedé fronty zařadit jako dělostřelecký vozataj.

Ti všichni, jedno zda staří nebo mladí, opustili svoji navyklou mírovou činnost, své rodiny a následovali volání Vůdce. Nikdo z nich nepřijde do kasáren ani o minutu později k nástupu do služby ve zbrani. Díky pečlivé a příkladné práci doplňovacích kanceláří jde doplňování aktivních jednotek záložníky, koňmi a nákladními vozidly hladce.



Noc před projevem Vůdce je nezapomenutelná

Dvacátého září začíná transport ve dvou dnech sestavených cvičných svazků 5. divize do určeného cvičného prostoru na jižní břehu Dunaje mezi Deggendorfem a Straubingem. Nastupující jednotka je v nejlepší náladě. Ti ostatní, kteří museli zůstat doma, v tak dobré náladě nejsou, přesto doufají, že je budou smět brzy následovat na východ.



Ve cvičném prostoru na jižním břehu Dunaje se má jednotka dobře: pěkné ubytování v hospodářství, které milují vojáci i koně. Dny se využívají ke cvičení, aby se jednotka sžila s povolanými zálohami, rozchodili koně a sehrál velitelský aparát. Divize je podřízena armádní skupině Generalobersta von Leeba. Velitelství divize rozbíjí hlavní stan v Deggendorfu.

Večer v ubytování poslouchá voják rádio, slyší o stahování mračen na politické scéně, slyší, že Čech mobilizuje celou svoji armádu, slyší o nekonečných útrapách, které musí snášet němečtí lidé na druhé straně hranice.

Velitelství divize přesouvá ve dnech 24. 9. a 25. 9. podřízené jednotky na severní břeh Dunaje. Konečně v pozdním odpoledni 25. 9. přichází vysvobozující rozkaz armádní skupiny von Leeb: postup jednotek 5. divize směr hranice do prostoru Zwiesel a jižně od údolí u Železné Rudy.

Adolf Hitler

Noc z 25. 9. na 26. 9. – je to noc před velkou řečí Vůdce ve sportovním paláci v Berlíně – tato noc pro nás zůstane nezapomenutelná. Od půlnoci táhnou po silnici kolem našeho divizního velitelského stanoviště v Deggendorfu vpřed k hranici rota za rotou, baterie za baterií a kolona za kolonou.

Jistě zní zpěv pochodujících rot, silně a jednotně zní stejný krok praporů, jasně zní dupot koní, dutě se valí vpřed kola děl, těžkých tahačů a muničních kolon projíždějících nočními ulicemi města. Vše se sladilo do jedné melodie, do jednoho smyslu:

„Vpřed na východ na pomoc Němcům v Sudetech.“

Všichni, především však účastníci světové války mají pochopení pro to, jaké hrdé pocity a jaké vážné myšlenky týkající se událostí nadcházejících dnů jsme na velitelství divize prožívali. Byli jsme připraveni splnit rozkazy Vůdce, ať už by zněly jakkoliv.

Tuto mapku zachycující plán útoku jednotek německé 5. pěší divize proti Železné Rudě a Špičáku v Gittnerově knize nenajdete. (převzato z knihy Šumava krásná i smrtící, Praha 2014) Schéma horského hřebene na čs.–německém pomezí u Železné Rudy. Černá zubatá čára zobrazuje linie vybudovaného čs. lehkého opevnění na Šumavě. (převzato z knihy Über den Böhmerwald ins Sudetenland)

Češi nemají srdce, aby vydrželi bojovat

Ráno 26. 9. bylo přesunuto velitelství štábu divize doprostřed ubytovacího prostoru nejpřednějších jednotek – do Zwieselu. Velitelství divize mělo až do tohoto dne jasný obraz o poměrech na druhé straně hranice. Vývoj české nástupové sestavy a výstavba bunkrů naproti našemu úseku nám byly až do posledního bunkru známy. O vedení předpokládaného úderu přes linii českého opevnění až na týlový okraj jazykové hranice bylo jasno. Stezky v mohutných hraničních lesích v okolí Železné Rudy, které je pro nás důležité, jsou nám snad také známy.



O opevněných prostorech, které jsou zvláště silné v okolí Kašperských Hor a Dlouhé Vsi, jsme získali následující představu: opevněné zóny jsou sice silné, ale k čemu jsou Čechům tato opevnění, když neměli žádné muže, kteří by měli srdce na to, aby vydrželi bojovat v těchto stísněných a českými vojáky nenáviděných bunkrech?

Jak jsme se také později mohli sami přesvědčit, bunkry byly tak špatně zařízené, že posádka při odpočinku může pouze sedět na bobku a nemůže si lehnout. Lze si představit utrpení osádky, která by měla vydržet bojovat více dní. Většina bunkrů není ještě hotová, chybí zařízení na odtah plynů a další věci. Vžili jsme se do situace obsluhy kulometu v bunkru, který se stále více a více plní plyny ze střelby vlastního kulometu. Navíc k nim Češi sami vytvořili v jednotkách odpor, neboť i za lehký vojenský prohřešek trestali vícedenním uvězněním v bunkru.

Viděno celkově, bylo nám vojákům tělem i duší jedno, zda byl český bunkr a jeho osádka méně či více schopný odporu. Byli jsme tehdy a jsme i teď pro nadcházející dobu, když to Vůdce nařídí, připraveni takovéto linie bunkrů napadnout a prorazit, a to bez dalšího přemýšlení, kromě operačních a taktických úvah o druhu a způsobu provedení útoku.

Vysvětlení: Tady se německý pohled na objekty LO celkem rozchází se skutečnými názory čs. vojáků, které známe třeba z ankety „Armáda v roce 1938”. Nedostatek místa pro odpočinek osádky v řopíku byl sice nepopiratelný fakt, nicméně morálka a odhodlání vojáků čs. národnosti k obraně vlasti byly v září 1938 velmi vysoké. Špatná morálka byla samozřejmě u vojáků hlásících se k německé národnosti, od nichž dostával wehrmacht tyto informace. Bohužel velmi vysoká morálka a odhodlání ke zničení Československa bylo v září 1938 i u jednotek wehrmachtu.

Proudí k nám nespočetné zprávy od bojovníků z freikorpsu, sudetoněmeckých uprchlíků, přeběhlíků a i z jiných zdrojů. Je těžké oddělit od sebe pravdivé a smyšlené informace. Jsou nám povídány pohádkové věci o situaci na druhé straně hranice (i rádiem) – o těžkých dělech na Špičáku, o tajemných minových polích v hraničních pralesech, o tajném dění v železničním tunelu u Železné Rudy, o pancéřové věži na Pancíři a především o opevnění u Kašperských Hor.



Gittner neopomněl doplnit do knihy obvyklý snímek vyjadřující utrpení sudetských Němců pod čs. krutovládou – zde na snímku prchající sudetský Němec. Otázkou však zůstává, kdo byl skutečným původcem tohoto teroru... (převzato z knihy Über den Böhmerwald ins Sudetenland).

V průběhu 26. 9. přicházejí naše jednotky po náročném překonání strmého sedla u Ruselu do Zwieselu a jeho okolí. Zde zažívají nyní naši vojáci vlastním pohledem to, co se odehrává na hranici a na druhé straně hranice. Na všech cestách sudetoněmečtí uprchlíci, ubozí pronásledovaní lidé, kteří často zachránili jen to, co sami nesou.

Od hranice sem doléhá zvuk střelby z pušek a kulometná palba českých rudých band (německé označení pro čs. jednotky Stráže obrany státu - pozn. redakce). Nad našimi jednotkami se otáčí český bitevní letoun. Nesmí se na něj zatím střílet, pokud sám nezahájí palbu nebo nesvrhne bomby. Spěšně mizí za hranicí, jakmile se objeví nad horským hřebenem Bavorského lesa naši vlastní stíhači přivolaní velitelstvím divize.

Vysvětlení: Nejen Gittnerova kniha, ale také archivní dokumenty jednotek ochrany hranic (Grenzschutz) a Luftwaffe potvrzují v tento den průnik čs. letadla na německé území – hranici přeletělo v 11:40 u osady Spiegelhütte a v 11:47 obkroužilo a nasnímkovalo bavorské město Regen. Autorovi článku dostupné archivní dokumenty Luftwaffe však nehovoří nic o tom, že by letadlo zaháněly německé stíhačky. Pokud se čs. letadlo po 7 minutách otočilo zpět k čs. hranici, nemohli mít Němci dostatek času na adekvátní reakci se stíhacím letectvem.

Tím se u Čechů zvýší strach ...

Večer 26. 9. slyšíme všichni u rádia Vůdcovu řeč v berlínském sportovním paláci. Vůdce žádá okamžité řešení sudetoněmecké otázky. V noci přijíždí po železnici celý vlak s municí, zvláště pak s protipancéřovými granáty pro naše těžké polní houfnice určené k probíjení českých pevnostních staveb.



Ještě jeden snímek z nejvyšší hory celé Šumavy a Bavorského lesa, tentokrát i s důstojníky německého wehrmachtu. (převzato z knihy Šumava 1938 – Německá okupace v dobových fotgrafiích a dokumentech)

Nastává 27. 9. Je to pro nás černý den, neboť namísto očekávaného rozkazu k útoku na Česko jsme dostali rozkaz, abychom okamžitě odsunuli naše jednotky alespoň do vzdálenosti jednoho pochodového dne od železnorudského průsmyku. To pro nás vlastně znamená: zpátky přes strmý Bavorský les. Z psychologických důvodů vůči jednotce a obyvatelstvu a z důvodu šetření volíme toto východisko: odsazení jednotek ne do hloubky, ale do stran. Tím se u Čechů navíc zvýší strach, když se nyní dozvědí, že jsou německé jednotky také po stranách údolí a navíc s těžkými děly.

Dvacátého osmého září pochoduje jednotka na rozkaz armádní skupiny zase k hranici do Zwieselu. Večer přichází zpráva o připravovaném setkání šéfů vlád Německa, Itálie, Francie a Anglie v Mnichově. Zároveň přichází rozkaz k odsazení jednotek o šest pochodových hodin od železnorudského údolí. Z toho důvodu je 29. 9. opět provedeno stranové posunutí jednotek. Na české straně díky tomuto politickému manévru roste zmatek.

Vysvětlení: Lze pochybovat o tom, že by čs. armáda získávala okamžité informace o dílčích přesunech německých jednotek soustředěných u hranic. Autor se tímto argumentem spíše snaží zakrýt nesmyslnost protichůdných rozkazů přicházejících pro cvičné jednotky od německého vrchního velení na konci září 1938. Rozkazy k útoku na ČSR vydávala velitelství divizí svým cvičným jednotkám během 29. 9. s tím, že bude následně pouze upřesněno datum a čas útoku. Ten mohl být s ohledem na vydání útočných rozkazů proveden nejdříve 1. 10. 1938.

Opětovné odsazení od hranice přináší však citelně těžké zatížení jednotky, zvláště s ohledem na silné napětí v hraničních oblastech. Zatížení se unese, neboť každému vojákovi je jasné, že Vůdce nařídil opětovné stažení z politických důvodů kvůli setkání v Mnichově.



Brzy ráno 30. září přichází zpráva o závěru mnichovské konference (konala se v noci z 29. na 30. září, poznámka redakce). Provedení začlenění sudetoněmecké oblasti má začít 1. října. Při těchto zprávách naplňuje nás vojáky obdiv a vděčnost našemu Vůdci, který nyní vyhrál bitvu bez jediného výstřelu z kanónu svojí cílevědomou politikou a svým fantasticky pevným postojem.

