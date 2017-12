České autíčko zamířilo soutěžit do Spojených arabských emirátů

15:49 , aktualizováno 15:49

Má extrémně nízko těžiště, aby se se ani v náročném terénu nepřevrátilo. Dokonce mu autoři namontovali i závaží do kol, aby mělo k povrchu co největší přilnavost. RC model terénního vozu 4x4 ze Střední průmyslové školy Na Třebešíně se dostal do celosvětového finále v Abú Zabí.