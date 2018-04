První 8K monitor na světě, který se na stůl nevejde. Sharp má 70" obra

Rozlišení 4K se ještě ani zdaleka nestačilo zabydlet a někteří výrobci už „straší“ ještě s vyšším rozlišením. Pionýrem v této oblasti chce být Sharp. Chystá celý řetězec zařízení na zachycení vysílání i promítání videa v 8K.

Absolutní novinkou pro koncové uživatele je monitor LV-70X500E. Firma ho představila na třídenní konferenci největšího evropského veletrhu spotřební elektroniky IFA - IFA Global Press Conference. Sjíždí se na ní novináři a analytici z celého světa a Technet.cz zde pochopitelně nemůže chybět.



8K monitor už v dubnu?

Problém je že nový HDR LED LCD zobrazovač od Sharpu s rozlišením panelu 7680 x 4320 a úhlopříčkou 177 centimetrů, nebude mít zatím moc co zobrazovat. Je tak určen především pro opravdové nadšence, nebo profesionální nasazení.

8K obsah do něj totiž zatím dostanete pouze čtveřicí HDMI vstupů se specifikací 2.0 (18 Gbps - 2160p, 24/30/60Hz, 25/50Hz, HDCP 2.2), což možnosti připojení poněkud komplikuje. 8K HDR přenos jedním kabelem bude možný až u HDMI 2.1 (propustnost 48 Gbps). BD aliance sice schválila 8K specifikaci pro budoucí 8K Bu-ray nosiče, ale zatím není zcela dokončen standardizační proces pro cestu signálu z přehrávač do zobrazovače. Záleží na konkrétní implementaci a použité elektronice.

Vestavěný USB přehrávač zvládne promítání statických 8K obrázků, nikoliv video. Co si tedy první majitelé těchto monitorů na nich přehrají? Zatím spíše nic. Hračičkům se možní podaří připojti dostatečně výkonný počítač s dostatečným počtem HDMI výstupů a pak se může podívat například na ukázková 8K videa se dají najít na YouTube. Od Sharpu si mohou pořídit například profesionální 8K kameru 8C-B60A a natočit videa vlastní. Chystají se však také první televizní 8K projekty.

A obsah bude kdy?

S rozlišením již tradičně experimentují v Japonsku. Místní televize NHK má připraveno ukázkové vysílání, obsah ve 8K natáčí po celém světě už několik let. Před dvěma lety například vyrobila celý 8K dokument o muzeu Louvre ve Francii. V 8K se pak chystá vysílat některé tenisové zápasy z Roland Garros francouzská televize France.tv. Není bez zajímavosti, že na stejných dvorcích kdysi proběhly první experimenty s 3D vysíláním – reportáž si můžete přečíst zde.

A proč se vlastně Sharp pustil do nejisté investice už nyní? Matematicky vzato to totiž nejisté není. Podle průzkumu trhu prodeje všech televizorů s úhlopříčkou kratší než 54 palců výrazně klesají. Nejvíce naopak naopak televize s rozměrem 60 - 69 palců. Tam se ovšem růst výrazně zpomaluje a Sharp si to vysvětluje právě tím, že pro větší úhlopříčky zatím chybí rozlišení. 8K má být řešení.

8K televizor již nedávno představila i společnost Samsung, která se k tomu ale postavila úplně jinak. Televizor nemá 8K vstup, ale všechny obrazové vstupy (4K, Full HD, HD ...) pomocí systému s umělou inteligencí přepočítává do 8K rozlišení. Řeší tím tak problém neexistujícího obsahu. Na druhou stranu, až nativní 8K obsah přijde, bude to komplikovanější. Více ve článku Samsung představil první 8K televizor, skvostně zobrazí i běžné vysílání.