8K televizory přijdou na trh ještě letos. Je to zbytečné? Nemyslíme si

Rozlišení 8K se může v tuto chvíli zdát na první pohled jako zcela zbytečné. I 4K zatím zdaleka není běžné a v 8K zatím seženete přinejlepším ukázkové a testovací soubory výrobců profesionálních kamer. Samsung přesto svoji řadu 8K QLED televizorů nazvanou Q900R uvede i na český trh ještě letos.

Je to předčasné? Tuto otázku si teď klade celé dotčené odvětví a na veletrhu IFA teď patří k nejprobíranějším. Všichni sice s 8K rozlišením už několik posledních koketují, ale Samsung se nyní rozhodl prošlápnout cestu a uvést první televizory na trh. Pokud bude vše fungovat tak, jak výrobce tvrdí a jak to podle ukázek i ve skutečnoti vypadá, tak by to předčasný nástup nové technologie být nemusel. Naopak.

8K QLED televizor Samsung se byde vyrábět v úhlopříčkách 65, 75 a 85 palců.

Kompletní rekonstrukce obrazu

Představené 8K televizory jsou totiž vytvořeny za účelem co nejlepšího zobrazení 4K, Full HD, HD, nebo dokonce i SD signálů. Nikoliv tedy jen primárně 8K. Samsung je totiž vybavil systémem umělé inteligence (AI), kterou vytrénoval ve vývojovém centru na rychlé a přesné rozpoznávání textur obrazu.



Během tréninku se AI navíc učila rozpoznávat vztahy mezi obrazem s nízkým rozlišením (horší kvalitou) a obrazem s vysokým rozlišením (nízkou kvalitou) a sama přicházela na algoritmy a procesy, jak z horšího obrazu vytvořit lepší.



K tomu využívá i rozklad obrazu na jednotlivé identifikovatelné struktury, které pak dohledává v obří databázi struktur, která během trénování systému vznikla. Rozpoznanou vstupní strukturu (můžeme říci i texturu) v horší kvalitě a rozlišení dohledá v databázi textur ve výborné kvalitě a s jejich pomocí pak výkonný AI Quantum 8K Processor zrekonstruuje obraz tak, aby mu navrátil co nejvíce chybějících detailů.



Při obrazové analýze vstupního signálu systém pracuje dokonce s několika po sobě jdoucími obrazovými snímky současně.

Ale na otázku, zda televizor dokáže přehrát nativní 8K video, zatím odpověď nemáme. Vzhledem k osazení vstupy HDMI 2.0 to určitě nebude jednoduše z externího přehrávače, pokud výrobce nevyužije proprietárního řešení například s využitím více HDMI portů najednou. Nástupce, HDMI 2.1, který již 8K zvládne (ale není nyní pro výrobu k dispozici) bude součástí budoucího vylepšení modelové řady. Zda si integrovaný multimediální přehrávač poradí se soubory s 8K videem z USB paměti, to zjišťujeme.



Jen pro velké obrazovky

8K QLED tv od Samsungu

Samsung uvede televizory Q900R v úhlopříčkách 65", 75" a 85", u menších by 8K panel postrádal smysl - tam je 4K rozlišení dostatečné už jen kvůli omezené rozpoznávací schopnosti oka. Pro srovnání, 43" obrazovka ve 4K rozlišení má stejnou hustotu pixelů (jemnost obrazu) jako 85" 8K TV. Podle výrobce tak můžete 85" televizor pohodlně sledovat ze vzdálenosti 1,8 metru, což už je zážitek skoro jako v kině.

Vzhledem k tomu, že vychází z modelu Q9, který jsme testovali v květnu, nebude chybět antireflexní Ultra Black filtr obrazovky, ambientní režim, nebo „neviditelné“ připojení jedním kabelem. Obrazovky budou dosahovat jasu 4000 nitů.

Nejmenší 65" model bude v nabídce za 129 990 korun, 75" za 179 990 a 85" obřík za 379 000 korun. Na trh by se měly dostat v průběhu října a listopadu, během září je vyzkoušíme při recenzi. Jakpak si poradí se záznamem z VHS? Uvidíme.