Začíná to být nuda. Na Aceru Swift 3 není moc co kritizovat

Swift 3 patří mezi „obyčejné“ notebooky. Nemá otáčecí, překlápěcí, ani odtrhávací displej a pokud po něm budete jezdit prstem, jediné čeho dosáhnete, jsou šmouhy. A to je pro mnohé zájemce dobrá zpráva, protože nezaplatí za něco, co by stejně nevyužili.

Takto dostanou jednoduchý 15" (je i 14" varianta) notebook s lesklým IPS displejem s rozlišením 1 920 x 1 080 obrazových bodů, velkým výborně fungujícím touchpadem (precision touchpad), podsvětlenou klávesnicí, čtečkou otisků prstů, čtečkou SD karet, USB-C portem (USB 3.1), dvěma USB 3.0 a jedním USB 2.0 porty a jedním HDMI portem. Škoda, že chybí ethernetový port pro připojení k datové síti. Ano, notebook má rychlou wi-fi standardu „ac“, ale leckdy se připojení kabelem hodí. A vozit s sebou USB/LAN adaptér není ideální řešení, zejména pokud jej zapomenete přibalit.

Solidní konfigurace s novým procesorem

Notebook je v nabídce v široké škále konfigurací, my jsme vyzkoušeli jednu z těch vyšších - s procesorem i5-8250U (tedy druhá generace Kaby Lake), grafickým procesorem Nvidia GeForce MX150 (což je mobilní verze GT 1030), alternující integrovanou UHD 620 od Intelu, 8 GB DDR4 RAM, 128GB SSD od LiteOn a 1 TB HDD od Western Digital a 50 Wh akumulátorem.

Z hlediska výkonu nás nečekala žádná překvapení, práce v systému byla velmi svižná a při žádných běžných činnostech nás systém nezdržoval. V PC Marku 08 dosáhl v testu „Creative“ výsledku 3 464 bodů pouze s využitím procesoru a 5 092 bodů s využitím grafického procesoru.

V provozu

Swift 3 je designově sympaticky jednoduchý, šasi je kovové, ale má ostré hrany, o které je možné se poškrábat. Povedlo se to mně i kolegovi. Ventilátory jsou příjemně tiché i v zátěži, problémy jsme neměli ani s teplotou palmrestů.

Displej lze „otevřít“ až o 180°, takže položit naplocho, což je fajn. Zároveň má dostatečně pevnou aretaci, a tak drží ve zvoleném úhlu i během přenosu. Displej samotný má skvělé pozorovací úhly a velmi dobré podání černé barvy, což oceníte zejména při sledování filmů. Jeho nevýhodou, a to je druhý bod mé kritiky, je jeho velmi lesklý povrch s nepříliš účinným antireflexem. Ve špatných světelných podmínkách se chová jako zrcadlo a nebude se na něm pracovat dobře.

Zvuk je poměrně slušný, zejména podání vokálu je výborně srozumitelné, ale jen pokud je notebook položený na stole, respektive na pevné desce. Reproduktory totiž míří dolů a hrají odrazem, takže pokud notebook položíte do klína, mnoho toho neuslyšíte.

Mikrofon je velmi slušný a sejmutý hlas je dobře srozumitelný i při tišším projevu. Kamera dobře zvládá protisvětlo, ale obraz kazí šum a nižší ostrost.

Čtečka otisků prstů splňuje specifikaci Microsoftu, a lze ji tak použít pro přihlašování systémem Windows Hello.

Výrobce slibuje desetihodinovou výdrž akumulátoru, my se při běžném použití s připojenou wifi a příjemným jasem displeje dostali na 6 - 7 hodin.

Závěr

Swift 3 je velmi povedený notebook, u kterého si snadno vyberete konfiguraci podle vlastních nároků i peněženky. Oceňujeme zejména robustní konstrukci, výborný touchpad a tichý chod. Škoda velmi lesklého displeje, ostrých hran vrchní části šasi a chybějícího ethernetového konektoru.