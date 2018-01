Řešení pro americké obézní psy i na skladování energie. Češi bodují v USA

V Eureka Parku, který je určený výhradně startupům z celého světa, vystavuje přes 900 subjektů. Najdete zde velké zastoupení začínajících firem z Francie, Izraele, Velké Británie, apod. Z pěti, které na veletrh přivezl CzechInvest, jsme vybrali nejzajímavější.

Baterie z Čech do celého světa

České společnost HE3DA vyrábí lithiové baterie s vysokou kapacitou. Od konkurence se výrazně liší v mnoha ohledech. Nejzásadnějším rozdílem je bezpečnost baterií. Můžete do nich doslova mlátit kladivem nebo vrtat vrtačkou, ale nezahoří.

Klíčovou výhodou je, že baterie kromě tekutého elektrolytu, lithia a několika dalších kovů neobsahuje v podstatě žádné jiné materiály. Zmizely například všechny hořlavé organické látky a plasty, bez kterých se běžné „lionky“ neobejdou. Právě ty způsobují, že tento typ baterií může způsobit nebezpečné požáry, které například trápily krátce po zavedení do provozu Boeing 787 Dreamliner.



Podrobně jsme se technologii výroby akumulátorů věnovali na Technetu již několikrát. Firma už nyní podle slov hlavního konstruktéra a autora technologie Jana Procházky zaznamenává obrovský zájem o své produkty: „Žijeme v éře baterií. Zájem je logický,“

Aby firma mohla poptávku uspokojit, začala už letos na Karvinsku v Horní Suché stavět továrnu s roční kapacitou 1,2 milionu baterií. Začít plně fungovat by měla v roce 2019. O dva roky později by měla být dokončena i továrna ve státě Nevada nedaleko Las Vegas. Její kapacita by měla být stejná nebo ještě větší. První linka na výrobu HE3DA akumulátorů byla otevřena v Letňanech v prosinci 2016.

Češi proti obézním americkým psům

Za dvacetiminutové venčení psa v New Yorku zaplatíte na 40 dolarů. Ano, může to znít šíleně, ale i takové služby lidé potřebují. „Dog walker“ je v USA běžné a dobře placené zaměstnání. Domácí mazlíčci, nejčastěji právě psi, totiž trpí v Novém světě stejně jako lidé. Osamělostí a zanedbaností kvůli nepozornosti páníčků. Hlavním problémem je pak stejně jako u místních obyvatel obezita. Tu způsobuje (opět stejně jako u lidí) nesprávné stravování. Startup ActiJoy umí tento problém (a nejen ten) vyřešit.

ActiJoy, startup pro zanedbané psy.

Miska na vodu a druhá na jídlo jsou přes Bluetooth propojeny s obojkem psa. Systém sleduje, kolik a kdy pes jí. Dokáže tak majitele upozornit nejen na příliš velký příjem potravy, ale i varovat například před příznaky cukrovky, která se projevuje zvýšenou spotřebou tekutin.



Obojek má zabudovaný akcelerometr a do budoucna se počítá i s GPS verzí. Umí vyhodnotit například i to, zda pes nezačíná kulhat a netrpí artrózou. Rozpozná i změny v poloze při spánku nebo nespavost. Díky strojovému učení softwaru pak systém dokáže dávat doporučení pro konkrétní zvíře i predikovat jeho nemoci.

Do aplikace v mobilu majitele psa se informace dostávají přes internet ze sběrnice umístěné v každé misce. Ty s okolím komunikují přes wi-fi.

ActiJoy vystavoval na veletrhu CES už loni. Jak funguje, si můžete přečíst zde. Nově však získal od společnosti vyrábějící krmivo pro zvířata značky Brit investici ve výši milion dolarů. Finance firma použila nejen ve výrobě, ale i při budování distribuční sítě, která je pochopitelně pro rozšíření výrobku klíčová. Podle spoluzakladatelky projektu Jany Rosenfelderové se ActiJoy nově soustředí i na spolupráci přímo s veterináři, kteří by mohli data ze systému analyzovat a zároveň celé řešení poskytovat svým klientům.

Set sestávající ze dvou misek a obojku vyjde na 250 dolarů (5 300 Kč).

S tímto si pohodlně zavolá babička i děda

Oscar Senior také nejsou v Las Vegas nováčci. V Eureka Parku vystavovali už loni. Od té doby však ke grafické nadstavbě pro zařízení s iOS a Androidem, která vyrobí z každého mobilu nebo tabletu zařízení i pro opravdové začátečníky, přibyl samotný telefon i zcela nová dokovací stanice.

Myšlenka je jednoduchá. Člověk, který se nenarodil s mobilním telefonem v ruce, může mít s moderním způsobem komunikace problémy. Grafická nadstavba eliminuje veškeré rušivé prvky a v ovládání nabízí velké a přehledné ikony. Do systému lze samozřejmě doinstalovat i libovolné aplikace třetích stran, ty však logicky nedrží jednotný vzhled a logiku ovládání Oscara.

Oscarův telefon i samotná platforma také umožňují vzdálenou správu tak, aby kdokoliv pověřený mohl v případě nutnosti provést nastavení telefonu. Novou dokovací stanici Oscar Senior uvede na trh v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Partnera, který pro Oscara základny vyrábí, zatím autoři tají, ale je jisté, že jde o zavedenou globální firmu. Výroba menší než stotisícové série nepřipadá v úvahu. Zájem o řešení mají podle autorů projektu i operátoři.

Oscar Senior nabízí seniorům speciální telefon a od února přibude i dokovací stanice.

Základna plní několik funkcí. Je to velmi hlasité handsfree, lze vzdáleně nahrávat jakýkoliv vzkaz, který se uživateli bude neustále přehrávat, dokud jej nevypne, a v neposlední řadě obsahuje fyzická tlačítka pro ovládání mobilu, což je pro některé seniory zcela zásadní věc. Součástí řešení je i připomínač rozvrhu braní prášků, který lze propojit s chytrým zásobníkem na pilulky (ten ohlídá, zda si pacient svůj prášek skutečně vzal).