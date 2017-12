Legendární Aéropostale letecky dobyla Afriku i Jižní Ameriku

Společnost Compagnie générale aéropostale, dnes známá jednoduše jako Aéropostale, založil v roce 1918 ve francouzském městě Toulouse místní podnikatel v letectví Pierre-Georges Latécoère. Původní název společnosti zněl Société des lignes Latécoère, ale užívaly se i názvy Lignes aeriennes Latécoère nebo jen prostě La ligne.

Pierre-Georges Latécoère vytvořil z Toulouse centrum letecké výroby. Postavil zde dvě továrny na výrobu letadel, koncem první světové války vyráběl šest letadel denně a francouzské armádě dodal celkem 800 strojů. Hned po válce Latécoère začal realizovat smělý plán spojit letecky Francii s jejími koloniemi v Africe a posléze i v Jižní Americe. Dopravovat chtěl především poštu, odtud pozdější známější název Aéropostale. První fázi zvládl v roce 1919, kdy začala jeho letadla vozit poštu z Toulouse přes Barcelonu do marocké Casablanky. Poprvé se letadlo s francouzskou poštou zvedlo k nebi z Toulouse 25. prosince 1918, kdy dopravilo první poštovní zásilku do Barcelony.

Dva měsíce nato překonal první letoun La ligne Gibraltar a v únoru 1919 přistál v Casablance. Afrika tedy byla – poštovně letecky – dobyta. Další razantní krok kupředu následoval po šesti letech od prvního letu. La ligne zvětšila svůj rádius o dalších 2 400 km na jih, když v roce 1925 poštu začala letecky dopravovat až do Dakaru v Senegalu. Ani tady se expanze nezastavila – cílem byla Jžní Amerika. Zpočátku, jelikož nebyl k dispozici letoun, jenž by dokázal překonat Atlantik, přeložili v Dakaru náklad, jehož cílovou destinací byla Jižní Amerika, na lodě a ty ho dopravily do Rio de Janeira.

Navzdory těmto úspěchům Latécoère na další plány rezignoval a v roce 1927 většinu společnosti prodal v Brazílii žijícímu francouzskému podnikateli Marcelu Bouilloux-Lafontovi. Ten společnost přejmenoval na Compagnie générale aéropostale, známější pod zkratkou Aéropostale.

Nový majitel společnosti La ligne, nyní již přejmenované na Aéropostale, měl díky svým brazilským kořenům k Jižní Americe blízko a nespokojil se s dopravou pošty jen do Ria. Přes Atlantik zatím létat ani on nedokázal, nicméně v Jižní Americe začal poštu po vyložení z lodí dopravovat letadly dál po kontinentu.

Nejprve zde v listopadu 1927 zahájil pravidelné lety mezi Rio de Janeirem a Natalem, následně na leteckou mapu společnosti přibyla Paraguay. V témže roce byla založena dceřiná společnost Aeroposta Argentina, která od roku 1929 začala přepravovat poštu na linkách Buenos Aires-Asunción či Buenos Aires-Patagonia. Vrcholem této etapy rozvoje Aéropostale se v červenci 1929 stalo zahájení pravidelné letecké trasy přes Andy do Santiaga de Chile, odkud se později létalo až do Tierra del Fuego v jižní části Chile, přičemž již v roce 1928 se Bouilloux-Lafont pustil do dobrodružství jménem noční přelety And. V knize Noční let (Vol de Nuit) ho zaznamenal asi nejslavnější pilot Aéropostale, autor Malého prince Antoine de Saint-Exupéry.

U Aéropostale sloužilo v té době 80 pilotů, 250 mechaniků, 53 radiotelegrafistů a 260 námořníků. Společnost disponovala 318 letadly a 21 hydroplány.

Definitivně společnost Aéropostale rozpřáhla křídla po celé jižní polovině západní polokoule v roce 1930. V květnu tohoto roku (12. a 13. května 1930) totiž dopravila první zásilku z Evropy do Jižní Ameriky kompletně letecky. Historicky prvním strojem, který překonal jižní Atlantik bez mezipřistání, byl letoun Latécoère 28 vybavený plováky a motorem Hispano-Suiza s výkonem 650 koní (480 kW). Pilot Jean Mermoz absolvoval 3 058 km z Dakaru do Natalu za 19 hodin a 35 minut a převezl při tom 122 kilogramů pošty. V roce 1930 Aéropostale provozuje síť o délce 17 000 kilometrů. Spolehlivost dodávání pošty byla prý taková, že jen jeden ze 7 200 letů byl zrušen nebo přesměrován.

Ránu do týla Aéropostale vrazila hospodářská krize. Už dva roky po překonání Atlantiku, v roce 1932, byly její dny sečteny. Bouilloux-Lafont se snažil bojovat s krizí tím, že vyvedl státní dotace do Aéropostale do dalších společností mimo ni. To v roce 1931 prasklo a následný skandál společnost položil. Aéropostale byla v roce 1932 sloučena s řadou dalších leteckých společností (Air Orient, Société Générale de Transport Aérien, Air Union a Compagnie Internationale de Navigation), čímž vznikl základ pro vznik současného národního francouzského dopravce Air France.

Bouilloux-Lafont zemřel v roce 1944 zcela zruinován. Jean Mermoz ho hájil a tvrdil, že se stal obětí vládního komplotu, jehož cílem bylo založení Air France.

Rozvoj Aéropostale vyžadoval celé muže. Patřili mezi ně například už zmíněný Jean Mermoz, Henri Guillaumet či Marcel Reine. Nejproslulejším z nich je však zcela jistě Antoine de Saint-Exupéry. Ten v letech 1927-1928 působil jako ředitel stanice Aéropostale v marockém městě Tarfaya a jeho mise tu nebyla právě snadná. Posádky letadel totiž místní válečníci považovali za vetřelce, které je třeba likvidovat, takže šlo pilotům takřka setrvale o život. Stačilo vyjít pár desítek metrů mimo hranice pevnosti, v níž byla stanice umístěna, a mohli se stát (a stávali se) terčem kulek domorodců. Vstupenkou do potíží bylo i nouzové přistání v poušti.

Domorodí bojovníci naštěstí brzy pochopili, že mnohem výhodnější než piloty střílet je zpeněžit je, a tak změnili taktiku. Právě Saint-Exupéry pak s nimi vyjednával, za jakých podmínek mu zajaté piloty vydají. Letadla proto začala létat ve skupinách po dvou, aby si při nehodě nebo poruše mohli piloti vzájemně pomoci dříve, než na místo dorazili výkupného chtiví místní obyvatelé. Exupéry své zážitky a zkušenosti z Tarfaye popsal ve své druhé knize Pošta na jih (Courrier Sud).

Aéropostale měla sice poměrně krátkého trvání, do historie letectví se však zapsala nesmazatelným písmem. Průkopnictví, odvaha, stavovská čest, šikovnost i zarputilost, všechny tyto vlastnosti, bez nichž nelze mířit kupředu, zde najdeme v hojné míře a jsou nám k obdivu, ale především motivací pro to, abychom i my mířili dál a výš.

Mnozí z pilotů Aéropostale patří právem mezi legendy francouzského i světového letectví. Zejména Jean Mermoz a Antoine de Saint-Exupéry. Jean Mermoz (narozen 1901, zmizel v Atlantiku 7. prosince 1936) měl přezdívku Archanděl. Nejprve sloužil ve francouzském letectvu, patřil mezi nejúspěšnější bojové piloty při nasazení v Sýrii počátkem dvacátých let minulého století. V roce 1926 musel nouzově přistát na Sahaře a byl Tuaregy zajat jako rukojmí.

Piloti Aéropostale Jean Mermoz

Antoine de Saint-Exupéry Henri Guillaumet Marcel Reine Emile Lécrivain Pierre Deley Henri Larrieu Raymond Vanier Letadla Aéropostale Breguet 14s Farman F.70 Latécoère 26 Latécoère 28

Právě on byl 30. května 1930 společně s radiotelegrafistou Leopoldem Gimiém a navigátorem Jeanem Dabrim prvním, kdo překonal na stroji Latécoere 28 jižní Atlantik a spojil tak letecky Afriku s Jižní Amerikou. V roce 1933 zahájil přímé lety mezi Paříží a Buenos Aires a celkem Atlantik překonal 24krát. Francouzi ho považují za leteckou legendu na úrovni Lindbergha či Blériota.

I Mermozův přítel Antoine de Saint-Exupéry létal zprvu jako vojenský pilot, po těžké nehodě v roce 1923 byl demobilizován. Létání se ale vzdát nechtěl, a tak o tři roky později nastoupil k Latécoèrovi. Koncem roku 1927 – už za nového majitele a pod novým názvem společnosti - je jmenován ředitelem stanice Aéropostale v Cup Juby v Tarafaye. Tady musí bojovat nejen s technikou a logistikou, ale rovněž s místními odbojnými Maury, kteří piloty společnosti berou jako rukojmí nebo rovnou zabíjejí. Odsud míří do Jižní Ameriky.

Po pádu Aéropostale sloužil ještě v Air France, v roce 1939 narukoval opět k vojenskému letectvu. Posléze létal jako průzkumný fotograf. Ze své mise 31. července 1944 se nevrátil. Jeho Lockheed P-38 Lightning zmizel v moři v oblasti Marseille. Stal se nejen legendárním pilotem, ale i obdivovaným a uznávaným spisovatelem. Jeho letecké knihy sklízely řadu úspěchů u čtenářů i kritiky a Malý princ baví i dojímá čtenáře už desítky let.

I proto se odkazu Aéropostale již roky věnuje skupina francouzských letců a pravidelně pořádá na sklonku léta společný let po stopách této slavné letecké společnosti. Rallye Toulouse – Saint Louis - Toulouse stopy Aéropostale následuje sice jen do západoafrického Senegalu, ale to jí neubírá na půvabu a důležitosti.

K letošnímu již 35. ročníku přizvali pořadatelé i historicky první českou posádku - Miloše Dermiška a Jiřího Prušu, kteří trať absolvovali v tradičním expedičním stroji Dynamic WT-9 OK-LEX. Jejich zážitky si můžete přečíst na jejich expedičním webu Aéropostale 2017. Velkoformátové fotografie z letu nad západní Afrikou nyní vystavují v rámci výstavy Báječný svět létání v pražském Karolinu.

Článek vznikl pro server Flying Revue.