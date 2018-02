Tipy na weby: dlouhá chvíle u PC? Skládejte puzzle ze svých fotografií

Skládání a tvorba puzzle

Máte-li chvíli času – např. ve vlaku, na úřadě při čekání na schůzce apod. – proč ho nevyplnit zábavou, přemýšlením a nepřipomenout si krásné chvíle, co jste prožili? Máte-li přitom rádi puzzle, potom je tento tip určen právě vám.

Na Dailyjigsawpuzzles.net najdete nejen galerii krásných obrázků z celého světa, ze kterých jsou generovány puzzle hříčky, ale také máte možnost vytvořit si je z vlastních obrázků. Nabízí stovky puzzle tematicky zařazených v několika sekcích (jako např. abstraktní, auta, zvířata atd.). Po vybrání jednoho z nich máte možnost nastavit obtížnost pro skládání (více či méně dílků), a zda se při míchání mají otočit. Následně můžete začít skládat – pomáhat může tlačítko pro zobrazení pouze krajových dílků, anebo si na pozadí zobrazit finální obrázek. U každého puzzle nechybí informace, kdo nejrychleji ho a za kolik sekund poskládal a jaká je průměrná doba pro jeho složení. Jestliže vytvoříte rekord, máte možnost se zapsat do tabulky. Tvorba vlastního puzzle se odehrává pod volbou Make your own puzzle – vyberete, zda se mají dílky otočit, čímž si nastavíte obtížnost. Okno si lze při skládání maximalizovat, takže hezky vyplní celou plochu displeje.

Angličtina zdarma

Webový projekt, který nabízí výuku angličtiny zdarma. Na stránkách tak máte možnost získat přístup k tisícům studijních materiálů pro různé věkové kategorie a všechny úrovně pokročilosti.

Podklady jsou uspořádány do rubrik (gramatika, testy, četba, atd.). K dispozici jsou přitom tři typy článků: statické články ve formě textu (určené pro čtení), iinteraktivní cvičení (texty s interaktivními prvky) a okruh slovní zásoby (výpis slovíček týkajících se např. určitého okruhu článku) s možností zkoušení. Ve výpise materiálů se na pravé straně nachází barevné rozlišení značící úrovně složitosti. Uspořádány jsou podle toho, v jakém pořadí by se je student měl učit, ale každý z nás vyžaduje něco jiného, takže jejich uspořádání je čistě na vás a vašich preferencích. Pokud nevíte, jak jste zkušený, projděte si nejprve nějaký obecný test a po jeho vyhodnocení zjistíte, kde máte mezery. Lekce lze využívat bez registrace, ale díky ní získáte možnost ukládat výsledky a prohlížet statistiku. Výhodou je, že u vyhodnocení vám je vysvětleno, kde a proč jste udělali chybu.

Co obnáší laboratorní vyšetření

Projekt Lab Tests Online vznikl jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech. Na stránce si stačí v seznamu najít název vyšetření a hned k němu dostanete řadu informací. Nechybí však ani informace o nemocích a jejích obtížích či screeningová vyšetření. U záznamů najdete základní informace, dále vyšetřovací parametr, jak se vyšetření provádí atd.



Uwwwízlo v síti

Chcete-li kvalitní potraviny a jste ochotni za ně vynaložit vyšší cenu, potom po těch svých zapátrejte na webu Nášgrunt.cz. Jde o firmu, která stojí za provozem prodejen pod stejnojmennou značkou zaměřující se na distribuci tradičních českých potravin, především od malých a středních tuzemských výrobců a farmářů.

Česká republika je plná krásných a historických horských chat. Řada z nich slouží jako restaurace či dokonce k ubytování. Zejména jsou však často kulturní památkou a nacházejí se na těch nejodlehlejších místech či v srdci hor. Které horské chaty a hotely můžete obdivovat, navštívit, najíst se v nich či přespat, najdete zařazené podle hor na tomto webu.

Videoflot.com pomůže všem, kteří si chtějí nechat vytvořit profesionální video. Je jedno, zda na propagaci, marketingové účely či jen tak pro radost. Tento web totiž spojuje videotvůrce s lidmi, kteří se jeho tvorbou nechtějí zabývat či to neumí. Stačí zadat poptávku a více jak 11 000 videotvůrců o ni může projevit zájem.