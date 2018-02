Zástupci Airbnb na konferenci v San Franciscu oznámili celou řadu novinek. Služba nyní nabídne kategorii Airbnb Plus a Beyond by Airbnb, ve kterých zájemci naleznou prověřené komfortní ubytování na zvláštních místech i se zvláštním pohostinstvím.

Do nové kategorie Airbnb Plus zatím bylo zařazeno 2 000 "domovů“, které inspektoři vybrali právě s ohledem na nadstandardní vybavení, polohu a hostitelem poskytovaný komfort.

Luxusní kategorie Beyond by Airbnb pak nabídne nejen luxusní ubytování, ale celý komplex služeb a zážitků poskytovaných nebo zařízených hostitelem. Podrobnosti ještě nebyly zveřejněny.



Nově budou mít svou kategorii i penziony typu B&B (Bed and Breakfest) a hotely. Airbnb je totiž právě hotelovým řetězcům dlouhodobě trnem v oku. Nabízí levnější a mnohdy i polohou zajímavější ubytování. Pro ty, co mají rádi kontakt s místní kulturou, pak právě Airbnb díky ubytování ve sdílených pokojích nabízí zážitky, kterým hotely nemohou a neumí konkurovat. Například soukromý pokoj ve středu Barcelony v termínu konání právě začínajícího veletrhu MWC vás u Airbnb vyjde na 51 dolarů (1 048 Kč). Za noc v hotelu ve stejné lokalitě a ve stejném termínu zaplatíte minimálně čtyřikrát tolik.

Airbnb dosud nabízel pouze tři kategorie ubytování:

sdílené prostory (originální koncept Airbnb) - sdílíte byt i sociální zařízení s majitelem,



soukromá místnost - opět sdílíte s majitelem byt, ale máte k dispozici vlastní pokoj a často i sociální zařízení,

celý byt/dům - k dispozici máte celou nemovitost bez přítomnosti majitele.

Už dříve se některé hotely snažily nabízet své služby i právě skrze Airbnb a nyní to tedy bude oficiálně možné a dostanou svou vlastní kategorii. Přibudou i výjimečná místa jakou je iglú nebo třeba hrad. Takové ubytování najdete nově v kategorii Unique (Unikátní). Nově budou ve zvláštní kategorii také označeny ubytovací kapacity vhodné jako „prázdninové domy“.