Apple údajně plánuje high-endová sluchátka a nové AirPods 2

Zcela bezdrátová sluchátka do uší už prodává řada firem, jejich popularitu však odstartovala ta od společnosti Apple. Jak však vyplynulo i z našeho testu, Apple AirPods nepatří k nejlepším sluchátkům tohoto typu na trhu. Patrně i proto se Apple rozhodl přijít s jejich novou generací a spolu s ní hodlá představit i další hudební zařízení.

Podle agentury Bloomberg bychom se nových přístrojů měli v prodeji dočkat nejdříve v příštím roce. Nová verze AirPods by měla podporovat potlačení okolního hluku, bude voděodolná a zvládne i větší vzdálenost od zdroje signálu. Cena sluchátek bude vyšší než u současné generace, která stojí 159 dolarů (v Česku cca 5 000 korun).

Zdroje Bloombergu také uvádí, že firma pracuje na integraci biometrického čipu, který by mohl snímat srdeční tep. Další vylepšení by se mohlo týkat bezdotykové aktivace hlasové asistentky Siri. Zda se tyto funkce objeví již v druhé generaci, není jisté.

I současné AirPody dostanou podporu potlačení ruchu v rámci upgradu iOS zařízení na verzi 12. Stará se o to funkce Live Listen, která přes mikrofon zařízení snímá okolní zvuky a adekvátně na ně reaguje.

Velká sluchátka i reproduktor

Tím však firma nekončí, ale chystá se údajně uvést i další dvě hudební zařízení, a to klasická velká sluchátka a novou verzi reproduktoru HomePod. Velká sluchátka mají patřit do kategorie high-end. Budou tedy, co se týká reprodukce, na tom lépe než sluchátka Beats, která firma také prodává.

Domácí reproduktor se zabudovanou Siri by měl být levnější než současná verze za 350 USD (cca 7 800 korun).