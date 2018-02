Alcatel představil „retro“ tablety. S nízkou cenou to trochu přehnal

Vedle zajímavých chytrých telefonů, které blíže představují kolegové z Mobil.iDnes.cz představil Alcatel na veletrhu MWC v Barceloně dvojici nových tabletů. Sedmipalcový 1T 7 a desetipalcový 1T 10.

Oba mají zákazníky zaujmout především nízkou cenou, což se jistě podaří: do prodeje jdou za cenu 100, respektive 70 eur, tedy zhruba 2 990, respektive 1 990 korun. A to opravdu není mnoho.

Alcatel 1T 10 v klávesnici s pouzdrem.

Nízká cena však podle nás byla vykoupena příliš draze.

V případě 7" modelu zamrzí rozlišení 1024 x 600 obrazových bodů, které ani u takto malého displeje na kvalitní zobrazení prostě nestačí. Systém je postaven na čtyřjádrovém procesoru MediaTek MT8321A/D taktovaném na 1,3 GHz, ale k dispozici má pouze 1 GB operační paměti a především pouze 8GB úložný prostor. Ten můžete rozšířit o dalších 128 GB na microSD kartě. Ta dobře poslouží jako sklad dat, ale při instalaci aplikací jsou možnosti využití omezené. 2 MPix fotoaparát (u 7" modelu je snímač vedle displeje dokonce pouze VGA) stačí opravdu spíše jen pro orientační snímky. Vyzkoušeli jsme a kvalita výsledku je nevalná.

Větší desetipalcový tablet má parametry z větší části shodné. Rozlišení displeje je o chlup větší, 1280 x 800 pixelů, jinak by to vzhledem k větší úhlopříčce snad ani nešlo. Trochu optimističtější je 16GB úložný prostor, slot pro microSD kartu najdete i zde. Přikoupit si můžete i firemní pouzdro s klávesnicí.

Před pěti či šesti lety by to byla docela ucházející specifikace, dnes však působí poněkud retro. To narušuje jen poslední verze operačního systému Android 8.1 Oreo.

Oba tablety k internetu připojíte pomocí wi-fi dnes již pomalejšího standardu 802.11 b/g/n, modemy pro mobilní data pochopitelně k dispozici nejsou.

Alcatel zdůrazňuje přítomnost dětského režimu, do kterého tablet snadno přepnete, když jej půjčíte do ruky dětem - uvidí tak jim přizpůsobenou sadu aplikací bez reklam a rodiče mají větší možnosti kontroly nastavení. Potěší funkce snižující vyzařování modrého světla, což šetří oči a hodí se zejména před spaním.