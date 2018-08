Slavný konspirační teoretik narazil. Blokují ho Facebook, Apple i YouTube

Kdo nezná americký pořad InfoWars a jeho moderátora Alexe Jonese, tomu snad ani nemůžeme doporučit, aby se s tímto americkým fenoménem seznámil. Čtyřiačtyřicetiletý moderátor původem z Texasu už od roku 1996 působí v rádiu a postupně se vypracoval na komentátora, jehož pořady vysílalo přes sto rozhlasových stanic. Některé tyto stanice přerušily syndikaci (přebírání pořadů do svého vysílání) v roce 2001 poté, co Alex Jones podpořil populární konspirační teorie o tom, že útok na WTC je spiknutím americké vlády (více o těchto konspiračních teoriích).

Konspirační teorie Jako konspirační teorii označujeme taková tvrzení, která předpokládají spiknutí velkého množství lidí a nabízejí alternativní vysvětlení událostí. Konspirační teorie není automaticky lež, ale zastánci konspiračních teorií velmi často přistupují k důkazům s evidentním dvojím metrem a prakticky sami sobě znemožňují poznání reálné situace. Pravdivost či nepravdivost takových teorií je potřeba posuzovat velmi pečlivě, právě s vědomím toho, že náš mozek má tendenci k unáhleným a sebepotvrzujícím závěrům.

V průběhu let Alex Jones ve svých pořadech podpořil (přímo, či nepřímo) celou řadu šílených konspiračních teorií, včetně intergalaktické invaze, homosexuálních přísad do vody, vakcín způsobujících autismus, amerického prezidenta ovládajícího počasí tlačítkem, čímž způsobil hurikán Irma, bílých obyvatel USA coby obětí genocidy nebo teorie o tom, že masové střelby v amerických školách jsou sehrané incidenty s najatými herci.

Právě poslední jmenovaná teorie, v rámci které Alex Jones mimo jiné napadá rodiče obětí masových vražd, se dostala i před soud. Žalují jej rodiče dvou dětí, které zemřely v základní škole Sandy Hook v roce 2012.

Podle odhadů má Alex Jones v USA přibližně pět milionů posluchačů. Skalní příznivci Jonese, kteří věří tomu, co říká (tedy v tomto případě tomu, že rodiče zabitých dětí jsou ve skutečnosti agenti vlády) rodinám vyhrožují smrtí a obtěžují je ve virtuálním i fyzickém světě. Došlo ke krádeži, fyzickým útokům, policie eviduje také verbální a fyzické napadání sourozenců obětí, výhrůžky smrti atd.

Reportáž o Alexi Jonesovi (Bloomberg):

Jonesovo impérium ohroženo?

Alex Jones, který se v USA těší úctyhodné popularitě (snaží se ji zpeněžit například prodejem vlastních potravinových doplňků), dosud mohl svůj obsah bez problémů šířit na většině online platforem. Nyní však několik velkých hráčů částečně či úplně Jonesovy pořady smazalo či zakázalo.

V červenci YouTube (Google) odstranil několik vybraných epizod a udělil Jonesovi varování. Apple šel ještě dále a stáhl většinu podcastů Alexe Jonese (pět z šesti), tedy nejen jednotlivé epizody.

Také streamovací služba Spotify a sociální síť Facebook odstranily některé příspěvky a podcasty Alexe Jonese kvůli „propagaci nenávisti“ nebo „propagaci násilí“. Facebook také udělil jednomu administrátorovi, Alexi Jonesovi, třicetidenní zákaz za „opakované porušování zákazu propagace nenávisti a šikanování“.

Pozdějí, v pondělí 6. srpna, YouTube přikročil k blokování celých kanálů Alexe Jonese, na kterých měl celkem přes 2,4 milionů sledujících. „Mainstreamová médiea, jste na špatné straně historie,“ vzkázal Alex Jones ve svém vyjádření. „Zaprodali jste zemi a teď za to zaplatíte.“

Blokovat či neblokovat?

Odborníci se shodují na tom, že regulace obsahu on-line je komplexní a obtížný problém. „Platformy jako YouTube, Facebook nebo Twitter si opožděně uvědomují, že to, jak vždy preferovaly počet shlédnutí, mělo negativní dopady na veřejnou sféru,“ domnívá se Tarleton Gillespie, který se zabývá online platformami a regulací obsahu. „Ale zatím si ty platformy neuvědomily, že je nemožné, aby tento neřešitelný problém vyřešily za nás. Namísto (blokování nevhodného obsahu) by měly hledat inovativní způsoby, jak dát regulaci veřejného komunikačního prostoru do rukou veřejnosti.“

Není pochyb, že tyto zákazy budou v očích Jonesových příznivců potvrzením toho, že jejich oblíbený moderátor jim říká pravdu, která se „těm mocným“ nehodí, a proto jej utlačují. Jones nicméně se svými osobními útoky na pozůstalé po obětech masakrů překročil hranici, o které si možná ani on sám před osmnácti lety nemyslel, že by ji někdy překročit mohl.

Aktualizace: Do článku jsme doplnili podrobnosti o probíhajícím soudním sporu. Upřesnili jsme dosah pořadů Alexe Jonese. Doplnili jsme informace o blokaci YouTube.