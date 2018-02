Zmatené asistentky již nakupovat nebudou. Pokyny z televize Amazon zastaví

Jedna z klíčových vlastností digitálních asistentek je, že je aktivujete pouhým oslovením, například „OK, Google“ nebo třeba „Alexa“. Asistentka se potom pokusí vyhovět vašemu povelu, který po oslovení bezprostředně následuje.

Vzhledem k tomu, že asistentky poslechnou každého, kdo na ně promluví, to může být komplikace. Vyzkoušel to například televizní moderátor v San Diegu, který během vstupu o úskalích digitálních asistentek neopatrnou volbou slov aktivoval desítky tisíc asistentek Alexa a jejich majitelům jejím prostřednictvím objednal domeček pro panenky.

Rozpoznávání hlasu uživatele Řešením nechtěných interakcí by mohla být i identifikace hlasu uživatele (uživatelů) a ignorace hlasů jiných. Google Assistant již hlasy rozeznávat umí, a například vaší manželce tak nepřečte položky ve vašem kalendáři. Ale protože mají asistentky v domácnosti sloužit všem (kupříkladu na ovládání světel, či přehrávání hudby) není zatím rozpoznání hovořícího jako ochrana proti nechtěnému ovládání využívána.

Jeden ze způsobů, jak této nechtěné interakci zabránit, využil Amazon v reklamách na chytrou asistentku - několik okamžiků před a několik okamžiků po tom, co v reklamě zaznělo slovo Alexa, byla potlačena část televizorem reprodukovaného frekvenčního spektra, čehož si televizní divák nevšiml, ale pro digitální asistentku to byl jasný (Amazonem nastavený) signál, že má oslovení ignorovat.

Problémem tohoto řešení však je, že by jej museli tvůrci obsahu aplikovat na každé jednotlivé vyřčení oslovení Alexa. A to by samozřejmě šlo těžko realizovat v živém vysílání. Nehledě na to, že by v takovém případě nezůstalo jen u Alexy, ale bylo by potřeba podobně řešit i Google Assistant, Siri a Cortanu.

Amazon se proto nyní vydal jinou cestou. Vzhledem k tomu, že se zaznamenaný vzorek „povelu“ odesílá na servery Amazonu ke zpracování, cloudová služba sleduje provoz a pokud ve stejný moment přijde velké množství stejných požadavků, tak je zastaví a nevyřídí.

Podle Manoje Sindhwaniho, ředitele oddělení hlasového rozpoznávání Amazonu, není tento systém dokonalý, ale dokáže zabránit nechtěné reakci 80 - 90 % nevhodně oslovených asistentek.