Největší notebooková revoluce posledních let: stále připojené PC

Ve světě chytrých telefonů to považujeme za naprosto samozřejmé. Telefon vytáhneme z kapsy, stiskem tlačítka rozsvítíme displej a předpokládáme, že vše je aktuální - jsou stažené nové e-maily, schůzky a upomínky v kalendáři, nové články ze sledovaných zdrojů, příspěvky na sociálních sítích. I když je telefon pouze v režimu pohotovosti, stále čile komunikuje prostřednictvím internetu tak, aby bylo vše aktuální, jakmile jej opět uvedeme do provozu.

Notebooky to zatím příliš neuměly. Uspáním se pouze zmrazil aktuální stav věcí a do probuzení se nic nezměnilo - ačkoli tedy několik nepříliš úspěšných pokusů o opak historie pamatuje. Změnit by to měla právě nová platforma „always connected PC“, tedy „stále připojené PC“.

Windows na ARMových procesorech

Takové notebooky jsme na výstavišti potkali tři - Asus NovaGo, HP Envy X2 a Lenovo MiiX 630. Všechny tři jsou postaveny na čipových sadách s ARM procesory od Qualcommu (zpravidla Snapdragon 835), což je zatím u počítačů s Windows věc téměř nevídaná - po desetiletí v nich byly výhradně x86 procesory Intel, nebo AMD.

Konvertibilní notebook s Windows on ARM Asus NovaGo

V noteboocích běží speciální verze Windows pro procesory s architekturou ARM, takzvaná Windows 10 on ARM. Z uživatelského hlediska fungují podobně jako Windows S, můžete na nich spouštět všechny aplikace z aplikačního obchodu Windows, které jsou automaticky portovány i na ARM architekturu. Můžete i upgradovat na Pro verzi, ve které půjde spustit i běžné aplikace (a *.exe soubory) - ty však poběží přes emulátor, což bude samozřejmě znamenat nějakou ztrátu výkonu, ale možné to je.

Co takové notebooky umí?

První výraznou výhodou je výdrž akumulátorů. Zástupci jmenovaných firem se shodli na zhruba 20 hodinách nepřerušovaného přehrávání videa v plném HD rozlišení, což je něco, o čem si tenoučké notebooky s procesory Intel nebo AMD zatím mohou nechat jen zdát. Výdrž akumulátoru by měla při běžné kancelářské a on-line práci zcela bezpečně stačit na celý pracovní den.

Další významnou výhodou je režim nazývaný „connected stand-by“ - notebook uspíte stejně jako nyní, ten však nechá spuštěnou tu část elektroniky, která zajistí komunikaci systému s internetovou sítí a umožní synchronizaci a aktualizaci všech služeb a účtů. NovaGo a Envy X2 mají v tomto režimu vydržet až měsíc, zástupci Lenova pak hovořili o týdnu.

Další výhodou je ještě tenčí profil notebooku, což není v případě konvertibilního zařízení schopného fungovat jako tablet nepodstatné. Důvod je prostý, procesory ARM vytvářejí méně ztrátového tepla, a proto dá méně práce je uchladit. S tím souvisí i nižší hmotnost.

Dvě verze HP Envy X2: vlevo ARM, vpravo x86. Rozdíl ve tloušťce zařízení je značný.

„Stále připojené PC“ bude samozřejmě obsahovat modem pro připojení k mobilním datovým sítím, v tuto chvíli pro 4G/LTE, do budoucna se počítá s 5G sítěmi, které umožní jak rychlejší, tak i energeticky ještě méně náročnou konektivitu. Synchronizace v connected stand-by ale bude fungovat i přes wi-fi.