Tuzemské e-shopy ohrozí konkurence. Amazon se naučil česky

Do češtiny byla přeložena německá verze Amazonu. Pokud tedy chcete nakupovat ve svém rodném jazyce, musíte jít na Amazon.de a v horní nabídce domovské stránky zakliknout vybraný jazyk (defaultně je logicky nastavena němčina - DE).

Úvodní obrazovka stránky Amazon.de. Na horní liště si vyberete, v jakém jazyce chcete nakupovat.

Stejně tak byla právě tato stránka již dříve přeložena do polštiny nebo turečtiny. Čeština je každopádně teprve pátým jazykem, do kterého byl obchod Amazonu přeložen (americká verze je dostupná kromě angličtiny ještě ve španělštině). Možnost výběru češtiny jako preferovaného jazyka je k dispozici v prohlížečích stolních počítačů a notebooků.

Tuzemský zákazník se kromě milionů přeložených názvů produktů dočká i českého zákaznického servisu a podpory po e-mailu nebo telefonu.

Česká lokalizace v počáteční fázi zahrnuje:

Navigaci webových stránek.

Miliony přeložených názvů produktů. Jejich počet časem poroste. Překlady probíhaly několik dní a je teoreticky možné, že stále někde ještě narazíte na němčinu. Přeložit kompletně celý web včetně všech zákoutí a neustále rostoucí nabídky není úplně jednoduché ani pro Amazon.

Zákaznický servis s podporou na e-mailu i telefonu.

Většinu uživatelské nápovědy.

Sekci Můj účet.

Potvrzení objednávky a zásilky.

Další funkce v lokálním jazyce budou postupně přibývat.



Objednané zboží bude distribuováno i z logistických center v Česku. Záležet bude na druhu objednaného zboží a jeho aktuální dostupnosti. Bohužel český zákazník stále najde v nabídce i zboží, které k nám výrobce zatím nedoveze. Sem patří i chytré reproduktory Amazon Echo, které v Německu pořídíte (protože umí i Německy), ale do Česka vám je Amazon nedoveze (a česky neumí). Podle zástupců Amazonu by měla být tato nepříjemnost po lokalizaci webu postupně odbourána. Zda a kdy se to bude týkat i služeb a výrobků Amazonu, zůstává bez komentáře. Dodejme, že už na začátku roku své zboží v Amazonu zalistovalo přes 3000 českých firem.

Poštovné?

Zaplatit můžete jak v eurech, tak v korunách.

Pokud si na Amazonu objednáte zboží v hodnotě přes 39 eur (997 Kč), nebudete platit poštovné.

Ceny se na e-shopu zobrazují v eurech, ale minimálně finální částku bude možné zobrazit i v českých korunách. Zákazník pak dostane na výběr, v jaké měně chce zboží zaplatit.