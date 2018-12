Robot Amazonu dostal své lidské kolegy do nemocnice. Sprejem na medvědy

Spolupráce lidí a strojů na jednom pracovišti je zjevně cesta, po které se vydává stále více firem. A tak si musíme zvyknout i na kuriózní novinové titulky, jako ten v The Guardian: „Robotova nehoda se sprejem proti medvědům poslala 24 zaměstnanců Amazonu do nemocnice“. V pozdější vyjádření Amazonu stojí, že transport do nemocnice byl „pouze preventivní“.

Co se stalo? Autonomní roboti jezdí po skladech Amazonu a pomáhají tak urychlovat kompletaci zásilek pro klienty. Jeden ze způsobů, jak robotičtí asistenti pomáhají, je doprava celých regálů. Robot přijede pod regál, nadzvedne jej a přiveze ho zaměstnanci, který z něj vyndá potřebné zboží.

Jak to funguje v robotizovaném distribučním centru firmy Amazon:

A jeden z autonomních robotů ve skladě v New Jersey najel na 255gramovou plechovku se sprejem proti medvědům. Sprej proti medvědům je téměř povinná výbava návštěvníků některých amerických národních parků a obsahuje nezanedbatelnou koncentraci capsaicinu a dalších aktivních látek. Takový drsnější pepřový sprej. Plechovka o velikosti 255 gramů je vůbec nejmenší balení spreje proti medvědům.

Plechovka spadla z regálu a robot na ni najel, čímž ji prorazil. Sklad musel být následně vyklizen a 24 zaměstnanců, kteří byli incidentu nejblíže a sprej je zasáhl, museli lékaři ošetřit.

Kritici poukazují na to, že Amazon dlouhodobě upřednostňuje efektivitu práce před péčí o zdraví zaměstnanců. Amazon se brání, že roboti naopak zaměstnancům každý den ušetří spoustu namáhavé práce.