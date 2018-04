Dostane Alexa ruce a nohy? Amazon připravuje „robota do domácnosti“

Amazon se na americkém trhu úspěšně prosadil nejen v oblasti online prodeje prakticky jakéhokoli zboží, ale i jako inovativní technologická firma, která prodává chytrá zařízení. Nejpopulárnější je jejich hlasová asistentka Alexa, která sídlí v chytrém reproduktoru Amazon Echo (podívejte se na náš test digitálních asistentů). Alexa umí reagovat na hlasové povely, přehrávat hudbu nebo aktivovat dálkově ovládané domácí spotřebiče.

Amazon Echo Dot má jen mikrofon a reproduktor, jeho výhodou je nízká cena. Vybavení digitální asistentky Alexa v balení Amazon Echo Look obsahuje i kameru. Amazon Echo Show pak může díky obrazovce ukázat aktuální počasí nebo provést videohovor.

Podle reportérů agentury Bloomberg nyní Amazon tajně pracuje na vývoji další generace domácích asistentů. Pod kódovým označením Vesta pracují na „robotovi do domácnosti“.

Domácí robot by mohl přijít (nebo přijet) už příští rok

Název Vesta odkazuje na římskou „bohyni ochránkyni rodinného krbu“ a právě o domácnost by se měla Vesta starat. Podle Bloombergu na ní pracuje kalifornská laboratoř Lab126, stejná divize Amazonu, která přišla třeba s asistenty Echo nebo tablety Fire.

„Projekt Vesta je starý už několik let, ale v posledních měsících Amazon začal pro tento projekt nabírat desítky lidí,“ všímají si reportéři, kteří kromě toho také odkazují na nejmenované zdroje. „Společnost doufá, že koncem roku 2018 začne roboty testovat v domácnostech svých zaměstnanců.“ Už v roce 2019 by se prý robotický asistent mohl dostat na trh, pokud půjde vše dobře. Ale stejně tak samozřejmě projekt může dostat červenou nebo být odsunut na vedlejší kolej.

Robopes Aibo

Robot by se na rozdíl od současných chytrých asistentů měl umět pohybovat po domácnosti. Zda k tomu využije kolečka, nebo zkusí chůzi po dvou či po čtyřech končetinách, můžeme zatím jen spekulovat. Stejně tak lze diskutovat o tom, k čemu by vlastně mohl sloužit a zda by o něj spotřebitelé měli zájem.

O domácího robota-asistenta se snaží i další firmy, například iRobot (výrobce robotického vysavače Roomba), LG se svým robotem Cloi nebo Sony s notoricky známým robotickým pejskem Aibo.