Aplikace vyčistí tablet a přenese soubory přes wi-fi

Microsoft Edge

Microsoft integroval do svého mobilního prohlížeče blokování reklamy.

Ve Windows 10 zatím internetový prohlížeč Microsoft Edge příliš popularity neposbíral, ale to Microsoftu nijak nebrání v úsilí rozšířit jej i na mobilní platformy Android a iOS. Microsoft svůj mobilní Edge neustále vyvíjí a vylepšuje, takže například jeho aktuální verze přichází s integrovaným nástrojem AdBlock Plus na blokování internetové reklamy. Ve výchozím nastavení je tento doplněk deaktivován, ale snadno jej zapnete.

Dostupnost: Android, iPad.

Podcasty Google nabízejí i dostatek českého obsahu.

Podcasty Google

Nová aplikace pro poslech podcastů z dílny Googlu přináší obsah z celého světa, ve kterém ale nechybí ani bohatá nabídka podcastů od českých rádií. V jednoduchém a přehledném rozhraní aplikace nechybí vyhledávání podle názvu a podcasty jsou členěny podle žánru. Aplikace Podcasty Google má jen zcela minimalistické nastavení, ve kterém lze určit dobu odstranění poslechnutých epizod i podcastů, které zatím přehrány nebyly.

Dostupnost: Android.

Aplikace Files Go umí propojit dvě zařízení přes wi-fi

Files Go

Přímo od Googlu pochází také aplikace Files Go, primárně určená ke správě obsahu úložiště mobilního zařízení. Nová verze Files Go ale přináší i další zajímavé funkce, především pak možnost přenosu dat mezi dvěma různými zařízeními. Pro tento účel využívá Files Go přímé spojení prostřednictvím wi-fi, přičemž se obejde i bez připojení k internetu. Propojení zařízení je přitom velmi snadné a přenos dat opravdu rychlý. Kromě toho vám Files Go pomůže s vyčištěním úložiště tabletu od zbytečností.

Dostupnost: Android.

Aplikace Adobe Spark Post obsahuje desítky různých šablon.

Adobe Spark Post

Zcela nová aplikace Adobe Spark Post obsahuje desítky různých šablon, do kterých můžete vložit vaše fotografie a dále je upravit tak, aby vznikla poutavá grafika. Může jít například o přání, pohlednice nebo třeba grafiku určenou na Facebook. K dispozici jsou i funkce na úpravy použitých snímků, aplikaci různých filtrů nebo doplnění textů. Hotovou grafiku je možné přímo z aplikace sdílet v sociálních sítích.

Dostupnost: Android, iPad.

StatFlix vám sdělí, kolik času trávíte sledováním filmů a seriálů.

StatFlix

Aplikace StatFlix má velmi zajímavou funkci, určenou předplatitelům streamovací služby Netflix. Jakmile této aplikaci poskytnete přístup k vašemu účtu u Netflixu, bude sledovat, kolik času trávíte sledováním filmů a seriálů a nabídne vám i řadu dalších zajímavých statistik. Například ve kterou denní dobu obsah z Netflixu sledujete nejčastěji nebo třeba kolik času jste věnovali konkrétnímu seriálu.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.