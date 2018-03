Stáhněte si zdarma: Pořady tuzemských TV, i když nejste on-line

V tomto programu najdete nejen výborného stahovače souborů z různých míst na internetu, ale také si poradí s ukládáním dat ze souborových úložišť jako Uloz.to, streamovaného videa např. ze serverů jako YouTube, a dokonce i archivu vybraných českých televizí. Podporuje download 700 různých serverů obsahujících multimediální obsah.

Stahovací program je postavený na Javě. Jeho hlavní výhoda spočívá v tzv. plug-inech. Díky nim je možné si aplikaci rozšířit a stahovat tak nejen z klasických download serverů, ale i specializovaných, jako je FileFactory.com, Sdílej.cz, Edisk.cz, Leteckápošta.cz atd. Přitom nechybí ani tuzemské televize, jako Nova, Prima, Česká televize. Protože stahování jejich majitelé nejsou naklonění, často mění nastavení tak, aby to nebylo možné. Proto se může stát, že jeden den stahovat půjde a druhý již nikoliv. Tvůrci programu se po tomto zjištění snaží upravit plug-in tak, aby zase fungoval.



FreeRapid Downloader mimo jiné disponuje i funkcemi na pozastavení stahování, vyplňováním Captcha a mnohými dalšími. Pracuje se s ním tak, že odkaz na soubor či vybraný obsah, který chcete stáhnout, vložíte přes tlačítko Přidat URL a většinou dojde k automatické detekci a vy v programu jen potvrdíte (tlačítko Start), že chcete začít stahovat.

Informace o programu Operační systém: všechny platformy na Javě

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ stahování i streamovaných vysílání

+ možnost stahovat tuzemské TV archívy

+ aktualizace přes plug-iny

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (17 MB).

Příznivci služeb od Google zbystřete. Pokud používáte internetový prohlížeč Chrome a také cloudové úložiště Google disk, potom pro vás máme skvělé rozšíření. Se Save to Google Drive totiž budete moci ukládat otisk webů přímo do cloudu.

Po instalaci se objeví v browseru vpravo vedle adresního řádku a po kliknutí vytvoří snímek obrazovky, a to včetně části, která je vidět až po skrolování. Ten automaticky nahraje do úložiště k dalšímu použití. Kromě toho do něj však umí vkládat také přímo obrázky ze stránek – stačí na ně kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu Uložit obrázek do Disk Google či rovnou odkaz na celou internetovou stránku. Chybí však možnost ukládat třeba i jakékoliv jiné soubory – například ty, které stahujete. V nastavení služby je možné změnit, do jaké složky se mají data ukládat či jak se má ukládat snímek obrazovky atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ rychlé odeslání do úložiště

+ možnost uchovat odkazy

- neukládá libovolný soubor

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Jste-li hubeními fanoušky a schraňujete si svůj audio archiv v souborech, potom pro vás máme perfektní nástroj, se kterým máte možnost doplnit či zeditovat stávající tagy a také provést změnu jejich názvu souborů právě na základě tagů.

Metatogger zprostředkuje přejmenování a uspořádání souborů Ogg Vorbis, FLAC, Speex a MP3. Hodí se tak v případech, kdy máte archivy obsahující soubory s obecnými jmény (např. Track1.mp3) a přitom neobsahují žádné tagy. Vestavěný vyhledávací prvek na základě akustického otisku (poháněný MuzicBrainz) totiž může být schopen identifikovat a následně označit soubory za vás. Program navíc může shromažďovat informace o umělcích z lokální databáze, která je rychlejší než online vyhledávání, ale je nutné ji nejprve stáhnout.



Mezi další funkce patří organizování souborů založené na informacích o značce (kopírování, přesunu atd.), ruční tagování, vyhledávání duplicit a čištění nežádoucích tagů. K detekci názvů hudby slouží tlačítko From Accoustic Fingerprint.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ rozpoznávání hudebních souborů

+ přejmenování souborů

+ jednotlivá editace tagů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (19 MB).

Pořídíte si video či ho od někoho získáte v určitém formátu a následně zjistíte, že ho nemůžete na vybraném zařízení přehrát. Možná však stačí změnit pouze jeho kontejner. A to zařídí program Video Container Changer.

Ve své podstatě jde o grafické rozhraní pro softwarový nástroj FFmpeg, který si poradí s demultiplexováním a remuxováním datových proudů pro různé kontejnery. Navíc spolupracuje s několika populárními videoformáty a podporuje dávkovou konverzi. Podporuje i změnu kodeku H264 na úroveň 4.1. Takže díky tomuto programu máte možnost změnit kontejner raz dva bez nutnosti používat nějaký složitý videostřihový program.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ snadné na použití

+ změna H264

- nezjištěno

85 %