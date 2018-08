Tablet poradí, kam na výlet s dětmi i co letí do vesmíru

Ven každý den

Průběžně doplňovaná aplikace vám poradí, kam s dětmi na výlet.

Letní počasí stále láká k výletům, s jejichž naplánováním vám pomůže i aplikace Ven každý den. Najdete v ní největší sbírku tipů na výlet a dětská hřiště po celé České republice. Dostupný obsah můžete filtrovat podle celé řady kritérií, jako je například vzdálenost, časová náročnost nebo třeba typ aktivity. K dispozici je vždy podrobný popis a upozornění na zajímavá místa a aktivity. Aplikace Ven každý den je k použití zcela zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android, iPad.

S aplikací Space Launch Now vám neunikne žádný let do kosmu

Space Launch Now

V aplikaci Space Launch Now můžete sledovat odpočítávání startů všech raket, vynášejících do kosmu družice či jiné vědecké vybavení. Nechybí detailní informace o nadcházejících letech, ale ani historická data od prvního řízeného letu do kosmu. Vyhledat si můžete také informace o raketách a družicích nebo třeba přepnout na živý streaming startu rakety (pokud je k dispozici). Základní verze aplikace Space Launch Now s reklamním proužkem je k dispozici zdarma, po zaplacení 65 korun se zbavíte reklamy a budete mít k dispozici i widget na domovskou obrazovku tabletu.

Dostupnost: Android.

S aplikací Power Shade můžete měnit vzhled a funkce panelu notifikací.

Power Shade

I bez odemknutí administrátorského účtu (tzv. root) v Androidu vám aplikace Power Shade umožní rozsáhlé úpravy panelu notifikací, vytahovaného z horní hrany obrazovky, a oznamovací oblasti. Můžete volit design panelu, barevnost jednotlivých prvků, odpovídat na příchozí zprávy nebo seskupovat oznámení. Základní verze aplikace je k dispozici zdarma, za odemknutí všech funkcí je třeba zaplatit 55 korun.

Dostupnost: Android.

Khan Academy Kids obsahuje logické úkoly pro menší děti.

Khan Academy Kids

Zatímco se obsah klasické Khanovy akademie věnuje školní a středoškolské výuce matematiky, fyziky, chemie a dalších předmětů, aplikace Khan Academy Kids je zaměřena na menší děti. Přestože je aplikace jen v angličtině, zvládnou šikovné děti plnit připravené úkoly a učit se nové věci – včetně cizího jazyka. Aplikace Khan Academy Kids je kompletně zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android, iPad.

21st Browser je svižný prohlížeč s šikovnými funkcemi.

21st Browser

Nový internetový prohlížeč 21st Browser představuje zajímavou alternativu pro rychlé načítání webových stránek i jejich stahování pro surfování na webu i bez připojení k internetu. V prohlížeči 21st Browser najdete dále například i funkci na blokování sledovacích prvků na internetových stránkách, anonymní procházení webu, správce stahování nebo třeba noční režim zobrazení obsahu stránek.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety s Androidem nebo iPady? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.