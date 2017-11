Čína nechce Skype? Apple ho musel vymazat z App storu

Zatím není zřejmé, jaký zákon má Skype od Microsoftu v Číně porušovat, každopádně už jej v nabídce iOS aplikací nenajdete. Apple ho na příkaz tamního Ministerstva veřejné bezpečnosti odstranil. Panují obavy, že komunistická vláda aplikaci zakáže úplně, stejně jako to udělala v případě používání VPN pro svobodný přístup k internetu, Facebooku, Twitteru, Gmailu, Whatsupu a dalších služeb.

Ti, co si Skype pro iOS již stáhli, jej zatím mohou používat. Lze jej také stále nainstalovat pro platformy Android a Windows, ale zdá se, že i to bude brzy minulostí. Podle časopisu PCMAG, který na situaci v Číně upozornil, totiž už aplikace mizí i z lokálních app storů, které jej nabízejí pro přístroje s operačním systémem Android. Na stránkách čínského zastoupení Microsoftu je program stále dostupný. Další osud aplikace v Číně je nejistý. Stanovisko Microsoftu zatím není známé, ale firma podle redaktorů magazínu pracuje na tom, aby se Skype do nabídky aplikačního obchodu mohl vrátit.