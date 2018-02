Nový chytrý reproduktor Apple HomePod se zatím na českém trhu neprodává. Je totiž plně závislý na asistentce Siri, která zatím česky neumí, a proto od uživatele vyžaduje aktivní používání angličtiny (nebo jiného ze světových jazyků). Pokud vám však komunikace např. v angličtině nevadí, pak vám v použití už nic bránit nebude. Námi testovaný kus pocházel z Anglie a mimo nutného použití redukce na vidlici síťového kabelu to neznamenalo žádné omezení.

Během testování jsme používali angličtinu a pro lepší představu o způsobu komunikace ji v recenzi do češtiny nepřekládali.

Instalace

Hned zkraje vás může HomePod překvapit několika podmínkami. Jednak musíte mít v iPhonu nebo iPadu operační systém iOS 11.2.5 nebo novější, takže pokud jste například svůj iPhone 6 ze strachu ze zkrácení výdrže akumulátoru neaktualizovali, HomePod vás k tomu dotlačí. Se zařízením, které na nové iOS 11 aktualizovat nelze, tedy například iPhone 5, pak HomePod ani nenastavíte. Také je nutné aktivovat iCloud Keychain a dvoufázovou autentifikaci svého Apple ID (což je ale na druhou stranu dobré mít i tak).

Drobná reprosoustava je napájena z elektrické sítě, provoz na akumulátor není možný.

Pak už stačí iOS zařízení přiblížit k HomePodu a projít krátkým průvodcem. Název sítě, heslo a další informace si reproduktor sám převezme a poté se stane na iOS zařízení víceméně nezávislým. O úspěchu instalačních kroků již z reproduktoru vokálně informuje Siri.

Pokud z nějakého důvodu reproduktor převezete mimo dosah vaší domácí wi-fi sítě, nemusíte procházet nastavovacím kolečkem znovu - v iPhonu použitém pro nastavení spustíte aplikaci Home, kliknete na zástupce reproduktoru a chvíli počkáte - reproduktor si automaticky přebere nové nastavení a začne znovu fungovat.

Přehráváme hudbu

Jako první se nabízí vyzkoušet reprodukci hudby a zde poprvé razantně narazíme na důslednou snahu výrobce zajistit, aby uživatel ani na chvíli neopustil ekosystém společnosti Apple. Hudbu totiž hraje jen a pouze ze služby Apple Music, nebo z vaší vlastní hudební sbírky v iTunes.

Z jiných služeb můžete hrát jen z iOS zařízení přes systém AirPlay, přičemž pomocí asistentky Siri můžete reprodukci zastavit, obnovit a přeskočit na další skladbu. Jakmile ale zkusíte hudební službu asistentkou ovládat tak, jak to od chytrého reproduktoru očekáváte, nepodaří se to. Na pokus o přehrání Dire Straits z Tidalu asistentka odpoví, že nemůže přehrávat hudbu z Tidalu, ale místo toho spustí Dire Straits z Apple Music. Tedy samozřejmě jen v případě, že máte u Apple Music účet, v opačném případě nepustí nic. Identicky to dopadne i třeba se Spotify.

Se službou Apple Music je to ale podstatně lepší. Jednak HomePod komunikuje přímo se servery služby a obejde se tak bez přítomnosti telefonu, jednak lze přehrávání velmi dobře ovládat právě asistentkou Siri.

To, že vás Siri poslouchá a snaží se vyřešit váš požadavek, barevně signalizuje. Při reprodukci hudby prosvítají i symboly pro řízení hlasitosti.

Jak to vypadá? Po „Hey, Siri, play Live in Paris from Diana Krall“ se ozve „No problem, here is the album Live in Paris by Diana Krall“ a během několika sekund začne reprodukce. Na „Hey, Siri, volume up“ zvýší hlasitost. Na „Hey, Siri, what is album release date?“ odpoví: „Live in Paris by Diana Krall was released on october first 2002.“ Bezva. Zkoušíme dále: „Hey, Siri, next song.“ Siri přepne na další skladbu. Na „Hey, Siri, whats the name of the song“ odpoví: „This is Lets fall in love by Diana Krall.“ Tohle funguje velmi dobře a rychle se na to zvyká.

Můžete být i méně konkrétní a zkusit třeba: „Hey, Siri, play some reggae.“ Na to se ozve „Now playing Roots Reggae Radio“ a z reproduktoru se v našem případě rozezněla skladba Book of rules od kapely The Heptones.

Veliký problém nastane, jakmile se vydáte mimo interprety s názvy srozumitelnými v angličtině. „Hey, Siri, play Až to se mnou sekne by Jaromír Nohavica“ končí buďto „Sorry I couldn’t find ... (cokoli, co jí to foneticky připomene)“, v horším případě spuštěním hip-hopu mně zcela neznámé kapely. Neuspěl jsem třeba ani s francouzským rockerem Rachidem Tahou.

Pokud byste hledali linkový vstup pro připojení zvukového zdroje kabelem, nebo možnost přehrávat hudbu pomocí Bluetooth, hledali byste marně.

Stručně řečeno, bez Apple Music nemá HomePod pro přehrávání hudby smysl.

Hrajeme si s asistentkou

Ptáme se na čas. Na „Hey, Siri, what time is it?“ správně odpovídá: „It’s 1:29 pm.“ Zkusíme počasí. „Hey, Siri, what weather will be in Barcelona tomorrow?“ Siri odpovídá: „Expect rain in Barcelona Spain tomorrow. The high will be 51 degrees and low will be 33.“ „Hey, Siri, in Celsius?“ „The high will be 11 degrees, and the low will be one.“ Pokud se zeptáte na počasí v Barceloně ještě jednou, dostanete již informaci ve stupních Celsia, systém si to zapamatuje.

Siri si neporadí s komplikovanějšími otázkami, i když si umí vyhledat odpovědi na její dílčí části. Tak třeba na „What is the capital city of Catalonia?“ správě odpovídá „Barcelona is the capital of Catalonia.“ Ale na otázku „Hey, Siri, what weather will be in the capital city of Catalonia tomorrow?“ již správnou odpověď nedostaneme. Ale na tom si zatím vyláme zuby i konkurence.

Se Siri lze komunikovat poměrně přirozeným jazykem a ona velmi přirozeně reaguje - i tím, že na stejnou otázku volí různě formulované odpovědi. Na mnoho otázek zná odpověď, ale prostřednictvím HomePodu jich dokáže zodpovědět méně, než přímo na telefonu či tabletu - protože ji neumí vyjádřit vokálně a k jinému způsobu prezentace jí chybí displej. V tu chvíli proto odpoví jen „I can´t get answer to that on HomePod.“ Oproti konkurenci neumí odpověď na displej telefonu ani nasměrovat. Škoda.

Drobnosti, co potěší Snadno si můžete nastavit budík. „Hey, Siri, wake me at three o’ five.“ Ve tři hodiny a pět minut se rozezní budík (jednoduchá melodie) a vy jej vypnete například pomocí „Hey, Siri, thank you“ a Siri odpoví: „I live to serve.“ Milé.

Špatné to zatím je, pokud chceme Siri opravdu využít jako asistentku. Nemá totiž přístup do kalendáře v telefonu, a proto nedokáže přečíst události pro příští den, ani přidat kupříkladu schůzku. Naproti tomu umí přidávat poznámky (do aplikace Notes).

Nepomůže ani s telefonováním. HomePod sice můžete použít jako hlasité handsfree a přesměrovat na něj z iPhonu probíhající hovor, ale obsloužit hlasové hovory asistentkou nelze. Naproti tomu si ale docela rozumí kupříkladu s aplikací WhatsApp - můžete si nechat přečíst nové zprávy a nadiktovat odpovědi. Siri vám poté přečte zprávu zpět a nechá vás potvrdit její odeslání. Totéž samozřejmě umí i u SMS. Samozřejmě není dobré se o to pokoušet v češtině.

Se Siri jsou v HomePodu vlastně dva problémy. Prvním je, že toho umí méně než Siri v iPhonu či iPadu. Druhým je, že toho Siri umí celkově podstatně méně než asistentky konkurence. A to opět zejména kvůli úzkostné snaze společnosti Apple nepustit uživatele ani na chvíli mimo svůj ekosystém.

Postřehy z provozu

Je to Apple. Zpracování je tedy dle očekávání bezchybné, reproduktor působí velmi robustním, pevným a poctivým dojmem. Průzvučná tkanina, kterou je potažený, má dvě různě jemné vrstvy, které mají zároveň co nejlépe propustit zvuk a zároveň ochránit zařízení před prachem. HomePod nemá žádný konektor, napájecí kabel je napevno - což je trochu škoda, protože nemůžete zvolit jinou délku (zde 1,75 m), ani jinou vidlici.

Vrchní strana je zcela hladká a v nečinnosti barevně homogenní. Barevnými animacemi ve středu plochy dává najevo, že Siri aktuálně poslouchá či se snaží splnit pokyny uživatele. Při poslechu hudby zobrazuje symboly plus a minus pro ovládání hlasitosti. Dotykem do prostřední části hudbu utišíte, nebo opět spustíte. Chybí jakákoli haptická odezva, ale během testu byly reakce natolik rychlé a bezprostřední, že nám to nevadilo.

Co funguje výborně, je mikrofonní pole pro snímání hlasu. I při hlasité reprodukci a okolním hluku reaguje na „Hey, Siri“ naprosto spolehlivě a na vysoké úrovni je i rozpoznávání hlasu - není potřeba se příliš soustředit na výslovnost a nemusíte zvyšovat hlas. I když i to má své limity. Zeptat se na počasí v Praze (Prague) se nám nepovedlo, stejně jako spustit skladbu Attic Thoughts od Bo Hanssona. Místo Attic vždy rozuměla Epic, ať jsme se snažili sebevíc.

Na rozdíl od konkurence si HomePod neporadí s více uživateli, respektive všechny poslouchá zcela stejně. Na druhou stranu je postaven na výkonném hardware (procesor A8, 1 GB operační paměti), který může výrobce postupně na dálku aktualizovat a nové funkce a schopnosti doplňovat.

Během reprodukce příkon dosahuje 25 W, pokud nehraje a jen čeká na oslovení, odebírá 4,3 Wattu, přičemž se po pár minutách přepne ještě do úspornějšího režimu s příkonem 1,5 Wattu. HomePod nelze vypnout, lze však hlasovým pokynem vypnout reakci na oslovení „Hey, Siri“ - vždy pak musíte „tapnout“ doprostřed vrchní plochy.

Zvuk

HomePod bývá označován jako nejlépe hrající chytrý reproduktor a vůči tomu nelze nic namítat. Aby také ne, když Echo od Amazonu i Home od Google zní mizerně a pro poslech hudby je příliš doporučit nelze.

Se zvukem HomePodu je absolutně nelze srovnávat. Vyjádřeno filmovou hláškou: to není jiná liga, to je jiný sport. Vzhledem k velikosti zní HomePod opravdu skvěle. Překvapivě skvěle. Pokud se během reprodukce na HomePod díváte, nelze se ubránit pocitu, že za reprodukcí stojí mnohem větší reprosoustava, nebo že je někde schovaný subwoofer - podobně jako to roky umí reprosoustavy Bose.

Bylo by ale poněkud problematické se o něm vyjadřovat jako o plnohodnotné reprosoustavě pro „hifisty“, k čemuž v některých zahraničních recenzích došlo. Tak tomu ale není, protože HomePod důsledně věrné reprodukce z mnoha důvodů, zejména fyzikálních, ani dosáhnout nemůže.

Zvuk HomePodu je především líbivý, barevný, příjemný, nekonfliktní, hezky se poslouchá. Vzhledem k velikosti má překvapivě důrazné a hutné basy. Ty neustále hlídá měřící mikrofon a přizpůsobuje vstupní signál optimálnímu výsledku. V některých situacích bylo na naše chutě basů až příliš, ale ne tak, aby to vadilo. Kalibrační systém mimochodem funguje jako automatické „loudness“, i při tiché a velmi tiché reprodukci tak nechybí příjemně hutné a výrazné basy - tomu opravdu tleskáme. Středy zní také velmi dobře, vokál je výrazný, plný a díky hodně nízko posunuté dělicí frekvenci působí poměrně přirozeně. Výšek je při reprodukci populární hudby objemově dostatek a jsou i přesně a jasně vykreslené. Při poslechu jazzu je ale patrné, že ty nejvyšší (šumění metliček) trochu chybí. Potěšil nás pořádek i ve složitějších nahrávkách, nástroje nesplývají a jednotivé tóny se vzájemně nepletou.

Silikonová antivibrační podložka, zdroj dříve reportovaných kroužků na dřevěném nelakovaném nábytku.

O reprodukci středů a vysokých kmitočtů se stará sedm reproduktorů, přičemž každý je umístěn ve své hornové ozvučnici (tedy rozšiřující se rezonanční komoře) a má svůj vlastní zesilovač. Navzdory tomu je reprodukce monofonní, pocit stereofonie nevytváří ani pomocí odrazů od okolních zdí tak, jak to dělají někteří konkurenti. Při poslechu tak chybí vyjádření prostoru nahrávky, chybí lehkost a éteričnost projevu. Zatím ani nelze použít dva reproduktory pro opravdovou stereofonní reprodukci, to však má být dle neoficiálních informací naplánováno s dalšími aktualizacemi.

Hodně záleží na umístění, ideální je ve výšce hlavy posluchače, je také fajn, když je za ním pevná překážka, například stěna. Vhodné je také vybrat pevnější podklad, reproduktor se při basech chvěje a má tendenci proměnit nábytek v rezonanční plochu, z čehož pak mohou vzniknout dunivé basy.

Závěr

HomePod je bezesporu působivý kus hardwaru. Vzhledem k velikosti také výborně hraje, nesmíte však od něj očekávat nemožné. Velkým limitem jsou zatím dovednosti asistentky Siri a naprostá svázanost s ekosystémem Apple. A zatímco dovednosti asitentky se mohou velmi rychle rozvíjet a zlepšovat, otevření ekosystému očekávat nejspíše nemůžeme.

Trochu sporná je podle nás otázka ceny. Ta je 350 dolarů, tedy zhruba 7 200 Kč (na našem trhu očekáváme zhruba 10 - 11 tisíc). Na nepříliš povedenou chytrou asistentku je to mnoho, šikovnější konkurence stojí zhruba třetinu. Na druhou stranu, pokud máte předplacený Apple Music a chcete reprosoustavu používat jako hlasem ovládaný reproduktor, pak může být cena akceptovatelná.