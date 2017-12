Apple kupuje Shazam, iTunes se naučí rozpoznávat hrající hudbu

Podle informací magazínu TechCrunch se schyluje k další velké akvizici společností Apple. Nyní by měla koupit aplikaci známé Shazam, která umí podle náslechu z mikrofonu telefonu identifikovat v okolí hrající hudbu a nasměřovat vás na místa, kde si jí můžete pustit, nebo koupit.

Shazam umí vyhledávat i podle obrázků, na které míří kamera - ale jen ty opatřené logem Shazamu. Z filmového plakátu vás pak dovedou třeba na prodej lístků v blízkém kině, z plakátu na nové album si můžete pustit související videoklip, z obálky časopisu pak jiný exkluzivní obsah.

Pro Apple, který - stejně jako většina jeho konkurentů - chce do svého ekosystému přinést prvky rozšířené a virtuální reality, by to byl logický krok. Mimo jiné i proto, že Shazam má již vytvořenou dobrou podporu hlasové asistentky Siri.

Je samozřejmě otázkou, jak se obchod projeví na službě jako takové. Aplikací rozpoznanou hudbu si nyní jedním kliknutím můžete poslechnout/koupit jak na iTunes, tak i Spotify - z čehož má Shazam provizi.

Obchod a jeho hodnota by měl být potvrzen počátkem tohoto týdne.