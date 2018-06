Nový macOS je celý v černém, Apple TV umí nejlepší prostorový zvuk

Apple na své výroční konferenci pro vývojáře WWDC 2018 sice nepřinesl ani jedno nové zařízení či přístroj, ale na druhou stranu ukázal řadu novinek v oblasti operačních systémů pro mobilní zařízení, chytré hodinky, počítače i chytrou televizi. O novinkách v mobilních přístrojích si přečtete u kolegů na Mobil.iDNES.cz, my se podíváme hlavně na Apple a macOS.

Apple TV a Dolby Atmos

Nový operační systém pro Apple TV tvOS 12 přináší zejména podporu prostorového zvuku Dolby Atmos (jen u poslední RK verze, testovali jsme zde). Apple TV tak nyní zvládá jak obrazový HDR standard Dolby Vision, tak i zvukový Dolby Atmos - vzhledem k tomu, že na iTunes je již pěkná řádka filmů v těchto formátech, je z maličké televizní krabičky velmi dobrý zdroj i do opravdu seriózního domácího kina. Firma se také pochlubila novými obsahovými partnerstvími a zařazením živého vysílání dalších kanálů, což se ale zákazníka z Česka netýká. Firma připomněla, že lze celé zařízení díky Siri ovládat hlasem.



MacOS Mojave

Americká poušť dala jméno nové verzi operačního systému pro počítače a notebooky s nakousnutým jablkem ve znaku.

Jako hlavní motiv plochy tak uživatelé mohou již od podzimu, kdy se má novinka distribuovat, najít písečné duny.

Na první pohled uživatel narazí na nový tmavý mód, jehož úroveň se může měnit podle denní doby. Mód mění nejen vzhled plochy a dalších komponent, ale i vestavěných aplikací. Využívat jej mohou i aplikace třetích stran.

Vedle toho nový mód posunuje pracovní prostředí do popředí a do středu obrazovky, a lišty nástrojů a nabídky se tak dostávají do pozadí. Firma podle svých slov chtěla vytvořit jednoduché pracovní prostředí bez rozptýlení.

Základní aplikace Finder bude nově zvládat základní úpravy fotek, obrázků a videí, takže je nebude nutné spouštět ve speciální aplikaci, stejně tak například doplníte elektronický podpis do PDF. Pro nepořádníky Apple představil novou funkci, která bude soubory automaticky třídit do virtuálních adresářů podle zvolených kategorií, takže v nich půjde lépe hledat.

Apple chce, aby aplikace psané pro iOS bylo snadno možné kompilovat i pro macOS. Síly vývojářů jsou nasměrovány na iOS a macOS tak zůstává trochu stranou, což by možnost snadné přeměny aplikace pro iPady a iPhony pro notebooky a počítače elegantně vyřešila.



Apple tak potvrdil, že nebude slučovat operační systémy - na čemž si již jiní vylámali zuby - ale aplikace. Což smysl dává. A jako ochutnávku pro začátek sám představil aplikace Zprávy, Hlasový záznamník, Domácnost (Home Kit) a Akcie pro macOS.

Injekci dostal i App Store, jednak se designem a pojetím více přibližuje App Storu na mobilní platformě, jednak bude jeho prostřednictvím nabízen Office 365 od Microsoftu a Lightroom CC od Adobe.

Z iOS na macOS přechází i některé bezpečnostní funkce, včetně omezení trackování uživatele pomocí facebookových tlačítek „like“ na webových stránkách.



Letem zbytkem konference

Výbornou zprávu máme pro uživatelé autorádií a zábavních systémů s Apple CarPlay, to se totiž v nové verzi naučí spolupracovat s aplikacemi třetích stran, takže budete moci používat například navigaci Waze nebo hudební aplikaci Spotify. Konkurenční Android Auto to již umí dlouho, ale i tak tleskáme.

Nový ARKit 2.0 pro rozšířenou realitu přináší možnost současné interakce více uživatelů ve hrách pro rozšířenou realitu, nově umí i virtuální objekty pevně umístit (zafixovat) v prostoru.

Vylepšení se dočkala i hlasová asistentka Siri, jednak umí zase o něco lépe rozumět a odpovídat, ale především se naučila takzvané Zkratky. Ty si můžete sami vytvořit pro různé aplikace, pokud tedy - abychom zachovali příklad uvedený na konferenci - hledáte klíče a máte je opatřené čipem Tile, stačí si v příslušné aplikaci vytvořit spojení se Siri a poté jen vyslovit „Siri, nemohu najít klíče“ - a Siri spustí aplikaci a nechá je vyhledat.

Operační systém pro hodinky WatchOS 5 přináší do hodinek funkci vysílačky, rozšiřuje možnosti sportovního trackování a sdílení výsledků s dalšími uživateli. Vylepšena byla i automatická detekce druhu sportu či cvičení uživatele, takže by se nemělo stát, že si bude jízdu na kole plést s během. Do hodinek si můžete nechat automaticky stahovat podcasty. Větší prostor tady dostala i Siri, zejména její strojově se učící část - v mnoha věcech se má naučit být proaktivnější.