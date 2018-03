Apple tajně vyrábí vlastní obrazovky microLED

Americká společnost Apple vyvíjí vlastní microLED obrazovky využívající elektroluminiscenční diody. Ty se mají stát nástupci současných OLED a LCD obrazovek.

Zprávu přinesla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje, podle kterých již firma vyrobila menší počet obrazovek pro testování. Firma se k informaci odmítla vyjádřit.

Apple podle zprávy vyvíjí novou generaci microLED obrazovek v tajné továrně v Kalifornii. Neuveřejněný projekt má název T159 a dohlíží na něj Lynn Youngs, který má na starosti obrazovky pro iPhony a hodinky Apple Watch. Firma již do obrazovek podle zdrojů investovala obrovskou částku.

Riziko pro výrobce obrazovek

MicroLED obrazovky jsou ploché, avšak tenčí a jasnější než současné OLED využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod. MicroLED využívají mikroskopické elektroluminiscenční diody, které díky své miniaturní velikosti umožňují lepší rozlišení. Místo organických látek také diody využívají anorganickou látku, která má delší životnost.

Podle zdrojů není pravděpodobné, že by se nové obrazovky objevily na přístrojích iPhone v příštích třech až pěti letech. Výroba microLED obrazovek je totiž mnohem náročnější než výroba současných obrazovek.

Přesun Applu do výroby obrazovek by mohl v dlouhodobém výhledu poškodit zavedené výrobce jako Samsung Electronics, Japan Display, Sharp a LG Display. Výroba vlastních obrazovek by mohla mít také dopad na dodavatele Applu, jako je Synaptics, který vyrábí čipy pro technologii dotykových obrazovek.