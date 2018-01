Britští vědci objevili červenou „pastelku“ starou 10 tisíc let

Archeologové (nejen) z britské University of York objevili maličký předmět připomínající oblázek. Bližší zkoumání ovšem ukázalo, že tento kamínek zřejmě sloužil lovcům-sběračům před asi 10 tisíci lety k obarvování a kreslení červeným jílem (okrem). Výsledky svého zkoumání publikovali britští vědci v časopise Journal of Archaeological Science.

Kromě podlouhlé „pastelky“ našli také oblázek, který zřejmě sloužil jako „škrabátko“ barviva.

Červený okrový oblázek „SC83 9366" zřejmě plnil funkci pastelky Červený okrový oblázek „FSH09 2870"

„Byl jsem ohromen, jak malá a jemná tato pastelka byla,“ řekl pro Newsweek archeolog Andy Needham, jeden z autorů studie. „Je jenom několik centimetrů dlouhá, ale zachovaly se na ní jasné stopy použití lidmi z období mezolitu. Představte si, jak malá šance je, že se něco tak drobného objeví poté, co to leží deset tisíc let v zemi.“

Naleziště v North Yorkshire ve Velké Británii

Při analýze vědci využili Ramanovu mikrospektroskopii, která jim umožnila podrobně popsat materiál, který přišel do kontaktu s kamínky. Archeologové předpokládají, že tato metoda bude mít výrazný vliv na další výzkum využívání barviv nejen v mezolitu.

Ukázky rýh na oblázku „FSH09 2870" Ukázky rýh na oblázku „FSH09 2870" Data získaná Ramanovou spektroskopií

„Rýhy postrádají jakýkoli umělecký záměr, což naznačuje, že šlo o nástroj k získávání pigmentu,“ uvedli vědci ve studii. „Ostré hrany s vráskami v mnoha směrech naznačují, že byl podlouhlý nástroj používán ke kreslení a obarvování, podobně, jako dnes pastelka.“ Vědci nyní plánují vytvořit repliku těchto nástrojů, aby jejich funkčnost ověřili v praxi.

