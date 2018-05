Sekunda, která rozděluje svět. Půlka lidí slyší něco jiného než vy

Když v roce 2015 rozdělovala svět iluze modro-černých/bílo-zlatých šatů, dlouho jsme odolávali, než jsme napsali vysvětlující článek. Také tentokrát jsme si dali na čas, ale zase to budete mít s kompletním vysvětlením. S vaší pomocí také zkusíme lépe zmapovat, proč kdo slyší které slovo.

Laurel? Yanny? Že vůbec netušíte, o co jde? V Česku tato zvuková iluze zatím rekordy neláme, ale v USA se několik dní držela na předních příčkách (dokonce na ni reagoval i Bílý dům). Pro začátek nepotřebujete vědět nic jiného, než otázku: Slyšíte na následující nahrávce slovo Laurel (čti lórl), nebo slovo Yanny (čti jény)?

Které slovo slyšíte?

VIDEO: Iluze: Které slovo slyšíte? Laurel nebo Yanne? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V závislosti na tom, na jakém zařízení zvuk posloucháte, jste zřejmě slyšeli buď jedno nebo druhé slovo. Klidně se vám může stát, že pustíte naprosto stejný zvuk člověku, který stojí vedle vás, a on tam uslyší zvuk jiný. Tím se iluze podobá oněm slavným šatům, kde rovněž různí lidé při pohledu na stejnou fotku viděli různé barvy.

Jak je to možné? Mozek nám chce usnadnit život

Nahrávku Laurel/Yanny lze označit za zvukovou verzi slavné optické iluze tzv. Rubinovy vázy. Co vidíte při pohledu na obrázek níže?

Rubinova váza - optická iluze

Někdo vidí bílou vázu. Jiní si okamžitě všimnou dvou na sebe hledících osob zabraných s profilu. Ať jste původně viděli vázu či tváře, zřejmě vám nyní nedělá problém mezi oběma stavy přepínat. Obraz obsahuje informace, ze kterých si váš mozek může vybrat jednu nebo druhou variantu. A zřejmě vám zatají, že si vybral.

Podobné je to se zvukovou iluzí Laurel/Yanny. Obsahuje více informací a mozek si z nich na základě svých zkušeností vybírá jen jednu. Dodejme, že pro mozek není filtrování informací nic neobvyklého. Našimi smysly se na nás valí kvanta informací každou sekundu a mozek si z nich musí vybrat jen ty důležité, neobvyklé, překvapivé nebo kritické. Vše ostatní musí zahodit, abychom se z laviny vjemů nezbláznili.

Vysvětlení: Proč někdo slyší Laurel a někdo Yanny? (video Technet.cz)

VIDEO: Vysvětlení iluze, která rozdělila svět. Které slovo slyšíte? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvě slova v jedné nahrávce

Možná stále těžko věříte tomu, že někdo může ve zvuku slyšet něco jiného než vy. A to i když si zvuk pustíte vícekrát.

K tomu, abychom porozuměli, kde se v té nahrávce skrývají obě slova, se podíváme na vizuální reprezentaci frekvenčního spektra:

Spektrogram nahrávky „Laurel/Yanny“

Na první pohled z tohoto obrázku nejspíše nic nevykoukáte. Pokud začnete experimentovat s posloucháním různých frekvencí izolovaně, brzy zjistíte, že ve vyšších frekvencích se ukrývá slovo „Yanny“ (foneticky „jeny“, někomu zní spíše jako „jemy“), zatímco v hlubších frekvencích jasně slyšíme slovo Laurel (čti „lórl“).

Analýza zvuku „Laurel/Yanny“ ukazuje, že ve spodních frekvencích (zelený obdélník) slyšíme slovo Laurel, zatímco ve vyšších (červený obdélník) slyšíme cosi jako Yanny.

Izolované hlubší frekvence, poté izolované vyšší frekvence:

Znovu původní zvuk:

Podrobněji se na tyto souvislosti můžete podívat v našem vysvětlení ve videu výše.

Pomozte nám zmapovat iluzi

Už tedy víme, kde se ve zvuku ukrývají ona dvě slova. Proč však někdo slyší hlubší slovo Laurel a někomu mozek „prozradí“ jen slovo skrývající se ve vyšších frekvencích.

Experiment: Odhalíme tajemství zvuku? Připravili jsme krátký dotazník, ve kterém se ptáme, které slovo v nahrávce slyšíte, kolik vám je let apod. Cílem je zjistit, zda existují nějaké souvislosti. O výsledcích vás budeme informovat na Technet.cz.

Část odpovědi spočívá jistě v reproduktorech, na kterých si nahrávku pouštíte. Například kvalitní sluchátka vám mohou zdůraznit basy, čímž dojde ke zvýraznění slova Laurel, zatímco malý reproduktor mobilního telefonu bude mít s reprodukováním nižších frekvencí problém a vy tak spíše uslyšíte slovo Yanny, které zazní ve frekvencích nad 1 kHz.

Inu dobrá, řeknete si, rozdíl na základě reproduktoru je zřejmý. Ale jak to, že někdo stojí vedle vás, slyší jasné Laurel a vy pořád slyšíte Yanny? Na to, proč různí lidé na stejném zařízení uslyší různé slovo, je odpověď složitější. Zjednodušeně se dá říci, že různí lidé jsou zvyklí podvědomě preferovat různé frekvence, například na základě toho, kde je jejich mozek zvyklý detekovat řeč. Hypoteticky: pokud by se někdo bavil výhradně s muži, jeho mozek by si zřejmě při rozpoznávání slov všímal spíše frekvencí hlubších a naopak.

Pokud chcete vyzkoušet, co že to ta druhá strana slyší, poslechněte si následující nahrávky. Po posunutí frekvence o pět půltónů uslyšíte to druhé slovo. Pokud tedy na původní nahrávce slyšíte Laurel, zkuste nahrávku vyšší, a uslyšíte zřejmě Yanny. Interaktivně to demonstruje The New York Times.

Původní zvuk:

Nahrávka posunutá níže:

Nahrávka posunutá výše:

Iluze vznikla náhodou, šířil ji i Bílý dům

Prozatím jsme se bavili o tom, že někdo slyší jedno slovo, jiný druhé, a nedělali jsme žádné soudy. To však není jedna z těch relativistických postmodernistických iluzí, kdy není pravda ani na jedné straně. Naopak. Otázka, „které slovo zní“, má jednoznačnou odpověď.

Tato iluze totiž vůbec nevznikala s cílem vytvořit iluzi. Jak zjistil magazín Wired, zvuk vznikl jako nekvalitní nahrávka pořízená telefonem z reproduktoru počítače. Původní zvuk pochází ze slovníku Vocabulary.com a ilustruje výslovnost anglického slova laurel (kromě toho, že slovo Laurel je křestní jméno, existuje i jako podstatné jméno laurel, znamená vavřín).

Nahrávku pořídila studentka střední školy v americké Georgii. Když si ze slovníku nahrála do telefonu „laurel“ a pustila si nahrávku, slyšela slovo „yanny“. „Zeptala jsem se spolužáků a ani oni se nedokázali shodnout, které slovo na nahrávce slyší,“ řekla pro Wired Katie Hetzelová. Nahrávku publikovala na svém Instagramu, odkud se rozšířila na Reddit a dále na Twitter. Dostala se nakonec i do Bílého domu:

Jak vypadá původní zvuk ze slovníku ve srovnání se zvukem, který obletěl internet jako nejednoznačná zvuková iluze?

Srovnání původní nahrávky ze stránky „Vocabulary.com“ (vlevo) a nekvalitní nahrávky (vpravo), která upozadila nižší frekvence a dala tak vyniknout „slovu“ ve vyšších frekvencích.

Je zřejmé, že nekvalitní nahrávka z nekvalitního reproduktoru ořezala vyšší tóny a zcela upozadila basy. Poslechněte si původní zvuk ze slovníku a poté zvuk zkreslený nahrávkou:

Možná vás překvapilo, že něco, co vám připadá jednoznačné, někdo vnímá úplně jinak. Obecně řečeno je to proto, že náš mozek zpracovává vjemy na základě svého „nastavení“.

To platí nejen u zvukových a optických iluzí, ale i u mnohem komplexnějších problémů. I tam často dáme na první dojem. A jakmile jsme o něčem přesvědčení, je velmi těžké svůj pohled změnit, navzdory faktům. Proto se vyplatí připomínat, jak tyto iluze fungují a že různí lidé vnímají svět různě.

Cloe Feldman (Twitter) @CloeCouture VIDEO: What do you hear?! Yanny or Laurel https://t.co/jvHhCbMc8I Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu What do you hear?! Yanny or Laurel https://t.co/jvHhCbMc8I odpovědětretweetoblíbit