Software zdarma: extrahujte audio z YouTube nebo simulujte práci

Jestliže jste si někdy posteskli nad tím, že byste si rádi stáhli zvukovou stopu videa ze serveru YouTube či jemu podobných, již nemusíte. Existuje program, který toto umí.

V případě videoklipů tak dokáže uložit audio třeba pro použití v mobilu jako vyzvánění, nebo tak vytvoříte audioknihu. Aplikace nejenže nabízí extrakci zvuku do formátu MP3, OGG a MP4, ale také případnou konverzi podle požadovaných parametrů. Práce s ní spočívá ve vložení odkazu, na kterém se video nachází. Dojde ke zobrazení miniatury videa a před zahájením procesu stahování a konverze máte možnost přizpůsobit informace o názvu, interpretovi a albu. Výhodou je, že umí pracovat s playlisty, takže pokud je na YouTube používáte, nemusíte vkládat jedno video po druhém. Mezi další funkce patří monitorování schránky, omezení šířky pásma pro stahování, jednoduchý editor tagů atd.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ zvukovou stopu stahuje v původním kvalitě

+ možnost konverze audia

+ monitoring schránky

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (28 MB).

Jestliže při startu počítač hlásí, že nemůže najít operační systém, pak je každá rada drahá. Pokud nezabírá ani možnost nechat opravit instalaci Windows instalačním médiem či dokonce došlo k poškození partition tabulky a z disku se nedá číst, pak zkuste tento program.

Předem musíme říci, že není určen pro nezkušené uživatele. Práci s ním doporučujeme PC technikům, znalým problematiky ukládání dat na discích. Pracuje na jakémkoliv PC bez operačního systému a podporuje velké množství souborových systémů od BeFS (BeOS) přes Fat12, FAT16, FAT32, NTFS až po RAID kombinace Linux Ext2 a Ext3 atd. Jediné, co musíte s PC udělat, je spustit nějaký operační systém (DOS, Windows, Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SunOS či MacOS např. ze startovacího CD, DVD či flash disku) a následně tento program. Pak se již řídíte jeho pokyny. Díky němu zkontrolujete jak na tom disk, respektive partition je a máte tak možnost pokusit se o jeho obnovu. Vítanou funkcí je i možnost obnovit smazaná data.

Informace o programu Operační systém: DOS, Mac OS X, Linux, Windows další

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ dokáže opravit partitions, master boot records i systém souborů

+ slouží i k obnově smazaných dat

+ pracuje i ve Windows

- jen pro zkušené uživatele

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,5 MB).

Je-li součástí datové sítě více zařízení, možná by se hodila možnost, jak je pro lepší práci s nimi zaznamenat. Tuto službu splňuje program The Dude, který je určen administrátorům sítí.

Jde o síťový monitor, který dokáže rapidně vylepšit správu sítě. Automaticky skenuje veškerá zařízení v určených subsítích a vizualizuje jejich umístění na mapě. Navíc je umí monitorovat, stejně tak jako jejich služby. Výhodou je, že detekovaná zařízení zobrazená na interaktivní mapě je možné dále přizpůsobovat – posouvat je, měnit názvy atd. I ručně však lze přidávat další zařízení či propojovat uzly a používat další kreslící nástroje. Program podporuje různé režimy sledování sítě od jednoduchých testů pingu až po sondy portů a servisní kontroly. Mezi další funkce patří protokolování historie, oznámení o výpadku (e-mail, pípnutí, vyskakovací okno, eventlog), podpora protokolu SNMP, mapování, exportu do formátu PDF nebo PNG, přizpůsobitelné rozvržení rozhraní a další.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ interaktivní mapa

+ detekce prvků sítě

- uvítali bychom možnost měřit kvalitu wi-fi signálu

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,6 MB).

Existuje řada programů, které dokážou do videa zaznamenat pohyb kurzoru myši na počítači, ale co když potřebujete nějaký, který by simuloval to, co jste kurzorem myší před chvílí provedli, a to včetně klikání?

Právě na to se specializuje Mouse Controller. Nejenže zaznamená vámi vykonaný pohyb myší a klikání, ale při jeho následném spuštění si lze nastavit počet opakování a dokonce odložení startu na určitou dobu. Pořízené záznamy lze ukládat pro pozdější použití. Kromě toho je k dispozici funkce pro zrychlení či zpomalení přehrávání.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost nastavit opakování

+ odložený start

- uvítali bychom také záznam kláves

80 %