Po vinylu se vracejí i audiokazety. Rozjíždí se kvůli tomu nová továrna

Od uvedení krabiček s magnetickou páskou pro záznam audia na trh uplynulo téměř 55 let. A i když to vypadá, že už jim odzvonilo, opak je pravdou. Řada majitelů magnetofonů na ně stále nedá dopustit, takže se není co divit, že i u nás jsou stále k dostání prázdné audiokazety za ceny kolem mezi dvaceti a třiceti korunami za 90 minut záznamu.

Ve Spojených státech ale nyní zažívají boom i originální nahrávky od populárních interpretů jako Eminem, Green Day nebo Justin Bieber. Zatímco v roce 2015 se prodalo na 74 tisíc kazet, rok poté to bylo již necelých 130 tisíc kusů a letos se očekává ještě vyšší prodejní čísla. Situace došla dokonce tak daleko, že kazet je na trhu nedostatek.

Šuměly, trhaly se a měli jsme je všichni. Kazety se točí už 50 let Kdy naposledy jste si pustili hudbu z kazety? Nejspíše ani nevzpomenete. Před dvaceti lety jsme to však dělali všichni, denně. A před padesáti lety to byla absolutní technická novinka.

Na situaci zareagovala firma National Audio ze Springfieldu v americké Montaně, která vyráběla kazety od roku 1969 do roku 2014 a od příštího roku chce rozjet jejich výrobu nových. Podle deníku The Wall Streat Journal (placený přístup) dokonce vyvíjí novou technologii na výrobu pásek z materiálu, z něhož jsou magnetické pásky na kreditních kartách. To má podle majitele přinést zatím nejlepší kvalitu zvuku, jakou toto médium doposud zaznamenalo.

Podle spoluvlastníka a prezidenta firmy Stevea Steppse bude nová továrna schopna vyrábět pásky rychlostí 6,5 kilometru za minutu.

Nedá se však očekávat, že by u originálních nahrávek zaznamenávaly hudební domy nějaké zajímavé růsty, jako je tomu například u vinylových nahrávek. Mohou hrát roli jako levné záznamové médium, které v době dnešních streamovacích služeb přinese pocit, že uživatel vlastní nějaký hudební nosič.

