Tipy a triky pro Windows 10: Jak zakázat automatické aktualizace dlaždic

1. Jak zakázat či povolit automatické aktualizací aplikací

S příchodem dlaždicových aplikací se Microsoft postaral i to, aby byly stále v nejnovější verzi. Systém je totiž automaticky záplatuje, respektive povyšuje na novou verzi, jakmile vývojáři uvolní další verzi. Nechcete-li, aby se tak dělo, třeba jste s aplikací spokojeni, ne vždy je také vítané přecházet na novou verzi, postupujte takto. Spusťte Microsoft Store (např. ve Start menu). Vpravo nahoře klikněte na tři tečky a vyberte Nastavení. Potom nastavte na Vypnuto.

2. Jak nastavit ruční aktualizace

Microsoft s příchodem nové generace Windows předělal systém aktualizací. Spuštění procesu pro vyhledávání aktualizací však nyní můžete vyřadit z chodu, a tím tak odložit automatické aktualizace na neurčito. Děje se tak na základě opakující se úlohy, definované v systému. Odstranit ji sice nelze, ale ukážeme jiný způsob, jak na ni vyzrát. Klikněte na Start a zadejte - plánovač úloh. Po otevření okna přejděte na Plánovač úloh -> Knihovna plánovače úloh -> Microsoft -> Windows -> UpdateOrchestrator a na pravé straně poklikejte na položku Schedule Scan. Úloha má několik spouštěčů a my je teď vyřadíme z práce. Klikněte na Start a zadejte cmd, na odkaz klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Spustit jako správce. Následně klikněte na Ano a zobrazí se okno příkazového řádku. Do něj zadejte příkaz takeown /f „%WINDIR%\System32\UsoClient.exe“ /a. Nyní zadejte příkaz - icacls „%WINDIR%\System32\UsoClient.exe“ /inheritance:r /remove „Administrators“ „Authenticated Users“ „Users“ „System“. A to je vše. Dojde-li nyní automaticky ke spuštění procesu, dostanete chybové hlášení, že se ho nezdařilo spustit. Pokud byste chtěli aktualizace zase aktivovat, stačí do příkazového řádku zadat - icacls „%WINDIR%\System32\UsoClient.exe“ /reset.

3. Jak odstranit složku 3D objekty z Průzkumníka

Také Průzkumník Windows se s aktualizací Fall Creators Update dočkal několika úprav. To na oko nejzásadnější je nová položka ve stromové struktuře vlevo. Objevila se zde složka 3D objekty. S tímto updatem do systému totiž ještě více pronikly 3D aplikace a ještě větší využití trojrozměrného světa. I proto pro lepší přístup se objevila tato složka. Ta se zobrazuje jako první, protože složky jsou řazeny podle abecedy. Ve výchozím nastavení je prázdná, ale slouží podobně jako například složka Dokumenty. Nevyužíváte-li 3D, potom máme tip, jak ji odstranit, aby nezabírala místo ve stromové struktuře a zbytečně nebyla první. Odstranit ji nelze smazáním, ale je nutné tak učinit v systémovém registru Windows. Klikněte na Start, zadejte regedit a odešlete Entrem. Přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace a najděte větev {0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}. Tu nyní odstraňte. To samé nyní učiňte s HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace, kde smažte větev {0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}. Tím dojde k odebrání položky v Průzkumníku Windows.

4. Jak systém naučit přehrávat další multimédia

Jestliže se vám stalo, že jste chtěli přehrát nějaké video, pustit zvuk a systém, respektive integrované aplikace to nedokázaly, s největší pravděpodobností za to mohou filtry. Pokud nejsou v systému přítomné, není možné multimédia přehrávat. Integrované aplikace do Microsoftu nějaké obsahují, ale zdaleka ne všechny. Lze to vyřešit dvěma způsoby, buď nainstalovat lepší program, například VLC media player, který obsahuje nejrozšířenější filtry, anebo nainstalovat aplikaci Web Media Extensions, která přidá podporu OGG kontejneru, dekodér Vorbis a dekodér Theora.

5. Jak vypnout či zapnout kontextové menu

Chcete-li vypnout či naopak povolit zakázané kontextové menu po kliknutí pravým tlačítkem myši, vyvolejte Editor registru (použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz regedit). Přejděte na HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies a vytvořte klíč Explorer. Na pravé straně následně vytvořte novou hodnotu DWORD a pojmenujte ji jako NoViewContextMenu. Poklikejte na ni a dejte jí hodnotu 1. Změny se projeví po restartu Windows.

6. Jak vypnout či zapnout kontextové menu v IE

Kontextové menu se nachází také v prohlížeči Internet Explorer. Pokud ho používáte a ani zde tuto funkci nechcete mít přítomnou, postupujte takto. Opět otevřete Editor registru a tentokrát přejděte na HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft. Vytvořte nový klíč Internet Explorer a poté Restrictions. Na pravé straně vytvořte novou hodnotu DWORD a pojmenujte ji NoBrowserContextMenu. Poklikejte na ni a zadejte jí 1. To samé proveďte pro klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions. Změny se projeví po restartu Windows.