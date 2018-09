Televizor se skvělým zvukem? Philips s reproduktory od B&W hraje výborně

Až na spíše jednotlivé výjimky hraje zvuk u televizorů druhou či třetí ligu. Výrobce se soustředí na obraz, provedení a funkce, horší zvuk může naopak považovat za výhodu - zákazník nespokojený se zvukem je motivován ke koupi soundbaru či jiného ozvučení.

Za zmíněnou výjimku můžeme považovat například nejvyšší modely OLED televizorů Panasonic, které jsou osazeny integrovanými soundbary Technics, nebo OLED televizory BeoVision Eclipse společnosti Bang&Olufsen. A od premiéry na letošním veletrhu IFA i OLED televizory Philips řady OLED903.

Philips + B&W

Pro tu zvukovou část vytvořil známý britský výrobce reprosoustav Bowers&Wilkins. Podle vyjádření obou výrobců nejde o jednorázovou akci, ale zahájení dlouhodobé spolupráce.

Logo na nožičce televizoru pod vestavěným soundbarem.

„Naše spolupráce s TP Vision (TP Vision drží licenci pro výrobu televizorů značky Philips - poznámka redakce) není o marketingové nálepce na televizoru. Chceme povědomí o kvalitě zvuku reprosoustav B&W dostat i k jiné skupině posluchačů, než jsou milovníci hudby. Pokud bychom tedy za zvukem těchto televizorů nestáli, nemělo by to pro nás význam,“ pronesl na úvod Andy Karr z vývojového centra společnosti Bowers&Wilkins, který měl představení „audiovýbavy“ OLED903 vybraným novinářům na starosti.

Vymezoval se tím nejspíše vůči marketingovým aktivitám, u kterých se na tělech notebooků objevovala loga zvučných společností jako Dynaudio, JBL, nebo Harman/Kardon, ale zpravidla se to ne zcela odráželo na kvalitě zvukové produkce. Ostatně, o tak malých zařízení to ani nebylo fyzicky dost dobře možné. Možná proto Kerr zamítavě odpověděl na otázku, zda chtějí reproduktory B&W montovat i do základnějších modelů.

Zatím jen reproduktory a ozvučnice

Spolupráce obou značek zatím netrvá dlouho a proto se vývojáři B&W dostali k práci na OLED903 v době, když už bylo z hlediska velikosti a rozmístění reproduktorových modulů z větší části rozhodnuto a obvody zesilovačů a zvukových procesorů pevně dané. V B&W tak měli na starosti „jen“ reproduktorové moduly a ekvalizační profily, které výsledný zvuk dolaďují.



Modul pro reprodukci středů a výšek. Modul subwooferu.

Moduly pro reprodukci středů a výšek jsou dvoupásmové, každý měnič má vlastní část ozvučnice, v případě středové sekce jsou její stěny zesílené a doplněné systémem vnitřních výztuh. Středový měnič má neodymový magnet a membránu ze skelných vláken, výškový měnič má kalotu z titanu. Samostatná basová sekce (vlastně subwoofer sdílený oběma kanály) používá stejné rezonátory, jako aktivní reprosoustava B&W T7.



Pro srovnání, moduly v nižším (a vůbec ne špatně hrajícím) modelu OLED803 mají jednokomorové ozvučnice bez přídavných výztuh, mají textilní membrány, v případě výškového měniče pak papírové.

Jak to hraje?

Hodnotit zvuk v ruchu veletrhu není úplně snadné, přesněji se tak o něm rozepíšeme při redakční recenzi.



Naše první dojmy jsou ale pozitivní, zvuk zní prostoru celého televizoru i jeho okolí, má velmi slušně vykreslené detaily, což se pozitivně podepisuje jak na reprodukovaném prostoru, tak na podání filmových ruchů a efektů. Pochválit musíme vokál, je srozumitelný, plný a výrazný. Rozhodně patří mezi nejlepší zvuk, který jsme z televizorů slyšeli.

Je možná škoda, že OLED903 nemá režim „center channel mode“, který u své vlajkové OLED lodi AF9 v Berlíně představila společnost Sony. V něm reproduktory televizoru zastoupí v režimu multikanálové reprodukce dialogovou soustavu (centr) a uživateli tak stačí namontovat přední a zadní soustavy a subwoofer. Na novinářské prezentaci, kterou vedl šéf vývoje Toshiyuki Ogura, dokázal televizor se systémem „acoustic surface“ (technicky dotažený systém budiči NXT, který promění v membránu celou plochu obrazovky) zastat dialogovou soustavu velmi přesvědčivě.