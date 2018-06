O vaší příští půjčce možná rozhodne umělá inteligence. Banky zkouší AI

Strojové učení a umělá inteligence je oblíbené téma posledních let, přestože samotný princip neuronových sítí už je minimálně třicet let starý. Technologické firmy se předhánějí v tom, jak různé formy strojového učení implementují do svých služeb. Někdy jsou přitom podle programátorů neuronové sítě zbytečně složitý přístup k problému, na který by stačila obyčejná databáze.

Nicméně ve světě finančních institucí, kde se počítají především skutečné zisky a úspory, se strojové učení a další technologie obvykle označované jako „umělá inteligence“ začínají uplatňovat velmi často.

Píše o tom zpráva shrnující výzkum provedený firmou Econsultancy a podpořený firmou Adobe. Na základě odpovědí sedmi stovek zástupců finančních firem lze říci, že strojové učení je oblíbenou novinkou i na Wall Streetu. 61 % firem uvedlo, že buď strojové učení již používá, nebo plánuje nasadit během příštího roku. Plánované zapojení strojového učení ve finančním sektoru je vyšší než v ostatních sektorech (44 %).

K čemu je AI ve finančním sektoru využívána? Pětina firem, která ho již implementovala, nejčastěji využívá možnosti analyzování dat (43 % z oné pětiny). Další možnosti zapojení AI jsou personalizace nabídky pro klienty, optimalizace, testování a automatizované marketingové kampaně.

Je vhodné poznamenat, že výzkum spolupořádala firma Adobe, která firmám zároveň nabízí různá řešení využívající umělou inteligenci. To mohlo mít vliv na to, jak byly otázky položeny (naše redakce neměla přístup k původním otázkám), nebo které výsledky byly publikovány.

Bereme to tedy spíše jako první ukazatel možného trendu. Finanční firmy vážně hledají způsoby, jak pomocí strojového učení analyzovat data, překonat konkurenci a ušetřit peníze.