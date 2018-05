Hrají na ně Depeche Mode i Coldplay. „Kouzelné“ krabičky vyrábí v Brně

V rozpadající se budově, kde kdysi sídlilo Rudé právo a noví nájemníci ještě nedávno nacházeli štěnice odposlechů z doby komunistické diktatury, sídlí společnost Bastl Instruments. Vyrábí hudební nástroje, které z pohledu laika, ale i klasického muzikanta, jako hudební nástroje rozhodně nevypadají.

Takto vypadá hotový a zapojený hudební nástroj od Bastl Instruments. Detail vlevo je sekvencer Knit Rider uzpůsobený na ovládání jednou rukou. Sestavu na snímku (i s nástrojem zvaný eKalimba) uslyšíte na přiloženém videu.

Dřevěná krabice s tlačítky, posuvníky, otočnými voliči a desítkami vstupů pro propojovací kabely i nám starším opravdu více než hudbu evokuje nějaké laboratorní či medicínské vybavení. Tady dostává pojem „generační rozdíl“ jasné obrysy a fakt, že legendární výrobce kytar Gibson se kvůli nezájmu hudebníků topí v problémech, už ani mě jako rockovému fanouškovi, nepřijde tak zvláštní.



Na ty krabičky zahrajete prakticky cokoliv. Používají je rockové i metalové kapely, skladatelé soudobé klasické hudby, improvizátoři, tvůrci taneční hudby i free jazzu.

Dají se samozřejmě kombinovat i s akustickými nástroji, ale není to nutné. Najdete je ve studiu Hanse Zimmera i Martina Gorea z Depeche Mode. Styl není limitující. Do výbavy si je pořídili Coldplay, Radiohead i Nine Inch Nails. Jak ovšem říká jeden ze dvou zakladatelů firmy Václav Peloušek, jemu samotnému jsou bližší většinou o generaci mladší hudebníci jako James Holden, Robert Aiki Aubrey Lowe nebo Francouzka Myako, kteří na krabičky Bastl Instruments také hrají.

Začalo to Gameboyem

Základy Bastl Instruments spadají do roku 2010, kdy se Peloušek potkával na koncertech s Ondřejem Mertou a oba zjistili, že si doma nezávisle na sobě bastlí vlastní hudební nástroje. Založili elektrofolkovou kapelu a začali hledat originální zvuk. „Tehdy hodně lidí hrálo na koncertech z počítačů, ale my jsme na to chtěli jít jinak a mít v ruce skutečné nástroje,“ vysvětluje Peloušek hlavní motiv, proč vznikly Bastl Instruments.

Merta tehdy hrál na ikonickou herní konzoli Gameboy. Pokud vám to zní šíleně, pak vězte, že se skutečně dala běžně sehnat cartridge, na které bylo místo počítačové hry hudební studio. Striktně limitované schopnosti krabičky, byly pro Mertu výzvou, která postupně přerostla právě v návrhy vlastních nástrojů. Peloušek pak vystoupení doplňoval videoprojekcí na doma vyrobených video syntetizátorech.

Oba posléze začali cestovat po Evropě a pořádat workshopy, na kterých si pod jejich vedením zájemci vyráběli vlastní hrající krabičky. V tom pánové mimochodem pokračují dodnes.

Všechno v Bastlu je ruční výroba. Do každého jednoho čipu se kus po kusu nahrává proprietální software, na ručním mlýnku se “melou” (rozuměj odstřihávají od pásu pro automatické osazovací stroje, které v Bastl Instruments nemají) stovky odporů a dalších součástek, které se pak ručně pájí do „in-house“ navržených tištěných spojů, ručně se také jednotlivé hotové moduly montují do dřevěných “kejsů” (skříněk) vyřezaných v místní truhlárně. Mezi zaměstnanci se prochází a odpočívá několik psů, ve vzduchu je cítit káva, kterou praží o několik pater níž bývalý člen Bastl týmu a o které si přečtete na Technetu příště.

Kužník Jan: Bastl Instruments

V současnosti má firma v nabídce přes 40 různých nástrojů. Jsou to moduly, který si může každý zákazník sám podle libosti uspořádat do jednoho celku. Některé moduly jen nějakým způsobem upravují – bastlí - vstupující zvuk, jiné, nejčastěji nejrůznější samplery, sekvencéry a syntetizátory jej i samy vytvářejí. Každý má svou funkci. Pracuje s barvou, výškou, rytmikou nebo melodikou tónu.



Ačkoliv většina zákazníků si pořizuje právě jednotlivé moduly, Bastl Instruments nabízí i vlastní hotové sestavy. Tou nejúspěšnější Rumburack – modulární drum machine. V dřevěné, ale na přání hudebníka i plastové či průhledné bedně jsou části pro tvorbu rytmiky i melodie. Veškeré výrobky brněnské firmy jsou kompatibilní s produkty ostatních stejně zaměřených firem, takže možných kombinací je prakticky nekonečně.

VIDEO: Takto hraje na krabičky Bastl Instruments zakladatel firmy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zlom pro Bastl znamenal rok 2013, kdy na trh uvedla svůj zatím nejúspěšnější nástroj nazvaný MicroGranny 2. Je to granulární syntetizátor, který umí nahrávat a modifikovat zvukové soubory na základě deseti různých parametrů. Umí „zamrazit“ několik milisekund tónu (vytvoří vlastně ultrakrátkou smyčku) a v rámci souboru ji umožňuje posouvat dopředu i dozadu.

Aktuálně nejúspěšnějším počinem je zvukový procesor ThynePost - robotic operated tape machine, inspirovaný páskovým přístrojem, kterým se dříve efektoval zvuk. Zatímco původní analogová verze vyžadovala ruční manipulaci s páskou, novinka má na každý parametr tlačítko a „robota“, který se v případě potřeby dokáže na základě vstupního signálu chovat i zcela autonomně.

Oproti konkurenci mají brněnské nástroje jednu velkou výhodu. Peloušek s Mertou dokázali jednotlivé moduly navrhnout tak, že i přes množství funkcí jsou stále relativně malé, lehké a tedy i skladné. Sekvencer KnitRider je například navržen tak, že jej lze díky tlačítkům na malé ploše pohodlně ovládat jednou rukou. To konkurence zatím neumí.

Ruční montáž sestavy Rumburack.

Ty nejsložitější a nejkomplexnější nástroje od Bastlu nejsou nejlevnější a například zmíněný Rumburack vyjde na 2000 euro (51 000 korun). Zmíněný zvukový procesor stojí 500 euro (13 000 korun). První várka 250 kusů byla ihned vyprodaná a momentálně se připravuje dalších 250 kousků.

Něco úplně jiného než kytara

„Je to úplně jiný vztah,“ vysvětluje Peloušek rozdíl v interakci mezi nástrojem a muzikantem oproti například kytaře. „Akustický nástroj je o svalové paměti, u syntetizátoru musí člověk přemýšlet, jak hudba vlastně vzniká. I když umíte na nějaký klasický nástroj hrát, tady jste zase na začátku.“ Syntetizátor nemá žádný svůj vlastní zvuk. Je jen na hudebníkovi, zda bude potichu a jemně preludovat nebo spustí brutální techno. „Je v tom pro muzikanta obrovská svoboda,“ dodává Peloušek. Nástroj se dokáže chovat částečně autonomně s prvky náhody, kdy reaguje na vstupní signál, nebo jej hudebník může mít zcela pod kontrolou. „Modulární syntetizátor je takový mozek“ Člověk ho učí, vytváří synapse. Pak se ta krabička začne podle nich chovat a stává se pro muzikanta rovnocenným partnerem,“ dodává Peloušek.

Na místě je také otázka, proč si pořizovat speciální přístroj, když většinu toho, co umí krabičky od Bastlu, teoreticky zvládne i notebook. Na to má Merta jednoduchou a logickou odpověď. „Zjistili jsme, že hodně lidí na počítači pracuje a na hudbu tak nechtějí používat stejný stroj. Dedikovaný přístroj může mít navíc výrazně lepší zvuk. Nemluvě o fyzickém dotyku, který pocit i výsledek z hraní posouvá ještě o level výš.“

Z New Yorku do Brna

Aktivity lidí okolo Bastl Instruments časem přivedly pod jednu střech i další kutily, bastlíře a experimentátory. Z vedlejší místnosti k nám doléhá divoké techno. To Peter Edwards z New Yorku zrovna zkouší jednu ze svých nových krabiček pod značkou Casper Electronics. Inženýr z východního pobřeží USA je v Brně, jak sám říká, kvůli jedinečné atmosféře a kvůli lidem jako je Václav Peloušek. A to přesto, že například jejich hudební vkus je přesně opačný. Obě značky čile kooperují a na mnoha modulech tak najdete názvy obou firem.

Bastl Instruments a Casper Electronics, respektive Václav Peloušek a Peter Edwards

Za dalšími dveřmi se vyrábí eKalimba. Elektrifikovaná verze afrického drnkacího nástroje kalimba (mbira). Licenci na ní získali pánové přímo od v oboru legendárního Davida Bellingera. Původní know-how pak obohatili velmi netradičním materiálem. Na přítlak elektrifikačního snímače totiž využili kolečka vyřezaná ze starých vinylových desek. Po dlouhých experimentech s jinými materiály totiž v Brně přišli na to, že právě vinyl má ten nejlepší zvuk.



Prodaná nevěsta v nové roli. eKalimba používá na přítlak snímače kolečka z vinylových desek.

S Bastl Instruments a jejich workshopem se potkáte 23. nebo 24.6. na akci Maker Faire Prague na Výstavišti v Praze. Technet.cz je mediálním partnerem akce.