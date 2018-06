Luxusní sluchátka BeoPlay H9i potěší zvukem, ale v létě se mění v saunu

Mobilní poslech se sluchátky se těší velké popularitě a na trhu je tak na výběr nepřeberné množství modelů. Mezi ty nejluxusnější tradičně patří výrobky dánské společnosti Bang&Olufsen, zkráceně B&O. Vyzkoušeli jsme nový model H9i, který vedle bezdrátového přenosu zvuku nabízí také aktivní potlačení okolního hluku, dotykové ovládání a funkci headsetu pro telefonování. A samozřejmě elegantní design, kterým jsou výrobky B&O proslulé.

Ticho na cestách

Zejména pro poslech ve městě a dopravních prostředcích je důležité uši, respektive jejich zvukovody, izolovat od okolního hluku - jinak buď část hudby neuslyšíte, nebo ji budete poslouchat příliš hlasitě, což hluku neprospěje. Izolace může být pasivní, při které silikonový či gumový špunt sluchátek fyzicky uzavře zvukovod a tím do něj nepustí hluk - takto ale odizoluje úplně vše, včetně klaksonu vozidel a houkání záchranky.

Bang&Olufsen H9i

Druhá možnost je aktivní, při ní sluchátka mikrofony snímají hluk pronikající do sluchátek a v protifázi jej reprodukují, čímž vyruší hlukem rozkmitaný vzduch mířící do uší a do zvukovou tak putuje (více či méně, dle úspěšnosti) jen hudba. A protože aktivní systém může selektivně propouštět některé frekvence, může do uší propustit například zmíněné varovné signály.

Aktivní přístup zvolil výrobce i u H9i.

Míra odhlučnění je při běžném provozu velmi dobrá, na cestě městskou dopravou i v open space kanceláři sníží hluk na příjemnou úroveň, ve které si lze potichu vychutnat i jazz nebo vážnou hudbu. Zároveň však nejste zcela izolováni od varovných signálů (troubení atp.) a hlasitějších výkřiků lidí - což je z hlediska bezpečnosti dobře.

Na palubě letadla ale bylo patrné, že je odhlučnění méně účinné než kupříkladu u Sony MDR-1000X, se kterými jsme letěli mnohokrát - ty umí vyrobit o poznání hlubší ticho. I tak ale hodnotíme potlačení hluku H9i velmi dobře.

Výjimkou je chůze v prudším větru, který dráždí mikrofony a reprodukce je rušena hlukem. Naopak velmi dobře si sluchátka pořadí s vysokým hlukem a tlakovými změnami například při startu letadla.

Dotykové ovládání

Na sluchátkách najdete jen jeden posuvný ovladač, kterým je zapnete, případně spustíte proces párování s novým bezdrátovým zařízením. Vše ostatní se ovládá na dotykové ploše na pravém sluchátku. Což byl během recenzování asi největší zdroj nespokojenosti.

Bang&Olufsen H9i

I narovnání sluchátek na hlavě totiž někdy senzory chybně vyhodnotí a reagují typicky zastavením reprodukce. Po téměř každém narovnání jsem tak musel klepnout doprostřed plošky pro obnovu reprodukce. Hlasitost ovládáte kroužením prstu po obvodu plochy, což je příjemné i efektní, ale musíte si dávat pozor, kde dotyk zahájíte, snadno v ten moment přeskočíte na další skladbu.

Jistě to chce trochu cviku, ale ani po několika týdnech používání nemohu říci, že bych vždy dosáhl toho, s čím na dotykovou plochu mířím.

Co ale funguje výborně, je senzor sundaných sluchátek, který zastaví reprodukci a posléze i vypne sluchátka - zbytečně vám tak nehraje hudba a nevybíjí se akumulátor.

Výdrž akumulátoru

Je celkem normální, že výdrž udávaná výrobcem se od té skutečné liší. V případě Beoplay h9i nás však tento rozpor překvapil - sluchátka totiž vydržela déle, než tvrdí výrobce.

H9i jsme vzali na cestu do New Yorku a z hlavy jsme je prakticky nesundali. Cestou tam tak byly v provozu zhruba 9 hodin, zpátky osm. Již v tu chvíli jsme o hodinu překonali udávaných 16 hodin, sluchátka nám pak hrála ještě více než dvě hodiny.

Opětovné nabití je rychlé, z běžné USB-C nabíječky sluchátka z 0 na 100 procent nabijete za zhruba dvě hodiny.

Zvuk

Mírné rozčarování nastane při pohledu do specifikace, oproti předchozí generaci sluchátka nepodporují kodek AptX, ale jen obyčejný SBC a také AAC, který ocení majitelé iPhonů a novějších androidů (8.0 Oreo a novějších).

Při hodnocení zvuku můžeme nové BeoPlay především chválit. Zvuk je živý, výrazný, barevný, zábavný, basy mají dostatečnou energii, vokál je výrazný a jasně vykreslený, detaily jsou spíše zdůrazněné a výšky jsou poměrně ostře řezané.

Bang&Olufsen H9i

Na můj vkus byl zvuk někdy až příliš ostrý, zejména u rockové hudby a při vyšších hlasitostech, což vedlo k rychlejší únavě sluchu - například při dlouhém letu jsem ke konci poslouchal spíše klidný jazz a mluvené slovo, ale to je především otázka osobních preferencí.

Pohodlné, dokud není vedro

Supraaurální konstrukce s koženkovými náušníky a půlhodinová procházka v teplých dnech uplynulých týdnů stačily k tomu, aby si uši připadaly jako v sauně a sluchátka bylo nutné po poslechu otřít. Sluchátkům to snad nechci ani vyčítat, ale pokud takové použití plánujete, musíte s tím počítat.

Prodyšné tkaniny jsou v horku na uších mnohem příjemnější, na druhou stranu zase méně izolují - jak vás od okolního hluku, tak okolí od vaší hudby.

Závěr

Bang&Olufsen pořídíte za 12 990 Kč. To je hodně, tak to ale u B&O bývá. Dostanete za to perfektně zpracovaná elegantní sluchátka s velmi dobrým zvukem, slušným potlačením okolního hluku, ale také poněkud nepraktickým ovládáním.