Nejlepší zálohovací programy, které uloží data do bezpečí

Jen data, která jsou zálohována, jsou v bezpečí. Ať už je ukládáte do cloudového úložiště, NASu, na externí, či jiný interní disk v PC, je to vždy lepší varianta, než je neukládat nikam. V dnešní době se zapomíná také na zálohování přenosných zařízení, na kterých máme hodně osobního obsahu. Proto si vyberte jeden z nejlepších programů pro jejich zálohování z našeho přehledu. Potom již stačí připojit datové úložiště (externí disk či NAS) a zálohy do něj budou „padat“ automaticky.

Uživatelé si pochvalují tento zdarma dostupný program pro automatické zálohování a synchronizaci dat mezi několika složkami. Využít jej lze na interních, ale i externích médiích (HDD, CD, DVD, flash discích, NAS, FTP atd.). Ve výchozím režimu je připravena jednoduchá sada funkcí, která se rozšíří po kliknutí na tlačítko Expert. Má řadu filtrů pro vyloučení záloh, simulaci zálohování, podává detailní informace, co dělá, a nabízí toho ještě mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (24,4 MB).

Je určen k synchronizaci/zálohování souborů mezi dvěma složkami či disky. Je jen na uživateli, zda zvolí zrcadlení složek (vytvoří přesnou kopii zdrojové složky), nebo nechá provést obousměrnou synchronizaci. Na určené místo nejen zkopíruje nové soubory, ale také ty aktualizované, a to v obou směrech. Lze si také vybrat, co se má stát se soubory, které ze zdrojové složky byly smazány, nebo přesunuty do jiné složky. Určen je i pro zálohování dat z mobilních zařízení.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13,9 MB).

Umožňuje vytvořit více profilů synchronizace pro různé zálohování složek, z nichž má každý vlastní nastavení. V možnostech jsou k dispozici nastavení, zda mají být některé typy souborů ze zálohy vyloučeny a co se má stát, pokud se již na cílovém místě nachází stejný soubor. Lze aplikovat i různé filtry, jako například zálohování podle velikosti apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (507 KB).

Automaticky zálohuje data, a to jak na lokální disky, tak na FTP, síťové disky, NASy, CD, DVD, Blu-ray a také do cloudového úložiště služby (k dispozici zdarma 10 GB místa na 90 dnů). Mezi doplňkové funkce patří synchronizace, nalezení duplikátů souborů, zasílání informací o zálohování e-mailem, plánování zálohování, komprese ZIP/ISO a další. Integruje se do kontextové nabídky Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (21,3 MB).

Primárně je určen pro porovnání dvou úložišť, u kterých následně může provést synchronizaci (podporuje i FTP a NASy), ale využít jej lze i pro automatické zálohy dat či zálohy bodu obnovení Windows. Kontroluje obsah zdroje s cílovým místem a nahrává na něj změny. Nabízí čtyři typy synchronizace: synchronizace složek, zálohu souborů, zrcadlení a fotozálohy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,7 MB).

Šikovný nástroj pro synchronizaci souborů a složek, a to nejen v PC, ale i na síti. Nabízí jednosměrnou i obousměrnou synchronizaci – lze vybrat, které soubory mají být vynechány ze zálohování. Placená verze má plánovač, komprimátor a další funkce navíc.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (6,2 MB).

Nabízí jak automatické zálohování, tak synchronizaci složek a souborů. Umí zálohovat na FTP a do ZIP archivů. Program funguje i jako služba Windows a má vestavěný plánovač.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Unix, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (61 MB).

Zálohovací software bez zbytečných funkcí a s rychlým nastavením. Zálohy vytváří na HDD, síťové disky, paměťové karty či USB flash disky. Zálohování dat lze podrobně naplánovat a využít je možné inkrementální zálohu či plánovač.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (855 KB).

Jediný český program v našem přehledu pro zálohování s možností zálohovat vše, anebo pouze změněné části. Použít lze i proměnlivou metodu zipování podle typu zipovaného souboru, nekomprimovat vybrané zálohované soubory, podporuje FTP, může zasílat zprávy o zálohování na e-mail, nechybí mu heslování archivů (používá nativní metodu 7zipu AES 256bit). V případě potřeby lze zálohu kdykoliv pozastavit a poté znovu spustit a nechybní mu ani zálohování v nastavený čas.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8 MB).

Umí synchronizovat vybraná data mezi počítači, na USB disky, FTP, NASy, SFTP servery, různá online úložiště atd. Archivy umí šifrovat a díky analýze dokáže zobrazit, která data jsou již synchronizována a která nikoliv. Pomocí filtrů je možné vyloučit či vybrat skupiny souborů k zálohování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,9 MB).